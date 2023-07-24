陳奕迅演唱會｜歌迷舉牌拒聽〈孤勇者〉Eason趕人走：不聽就離開

金曲歌王陳奕迅23日在台北小巨蛋舉行「Fear and Dreams」巡演最終場，過去幾場最令歌迷期待的，就是安可曲，都會挑選幾首經典國語歌，最後一個晚上，他特地都選唱音樂總監陳哲廬（Jerald）製作的第13張國語專輯《C'mon In~》的歌，唱完第一首〈誰來剪月光〉，他透露Jerald本來在香港做音樂，但不是很多人會欣賞，大家不理解，其實做事情很重要的是，不管多投入，沒有人欣賞，就是沒有意思，他特地感謝台下粉絲懂得欣賞。



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陳奕迅唱完第二首〈床上的黑洞〉後，看到台下有歌迷舉紅布，上面寫著〈忘記歌詞〉、〈不知所謂〉、〈漸漸〉、〈綿綿〉、〈一切還好〉、〈月球上的人〉、〈人來人往〉粵語歌，寵粉的他一一清唱，他還開玩笑說，「我下次開演唱會，我就不用樂隊，你們寫什麼，我唱什麼，還會自動搖擺，而且也沒有歌的數目，沒有時間限制，我只要唱半個小時不爽就走了，一起吃便當，很好的想法」。

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接著台下歌迷舉牌表示「我真的不要聽〈孤勇者〉、〈淘汰〉」，陳奕迅看到直接說：「你不要聽就離開，我沒有打算唱。」接著搖頭說「真搞不懂你們，思想的邏輯」，緊接著〈之外〉、〈披風〉都讓歌迷聽的如癡如醉，話鋒一轉，他本來說「其實我本來把整個專輯唱完」，一講完又說「通常我說過不會實現」，他告訴歌迷有時候不用太在意，現在意見很多，聽完不喜歡，就轉頭離開，豈料真的有人離開，「你看有人離開了！你有更重要的事情要去做，我很好，他付錢，不敢置信，他走了，OK，我不在意啦，愛已經交換了」，本來已經下台的陳奕迅，還升起來唱張宇〈用心良苦〉以為是〈K歌之王〉，調皮到讓歌迷笑翻，最終把〈K歌之王〉唱完還加碼〈十年〉圓滿這場演唱會。

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