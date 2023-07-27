Anson Lo尾場數度灑淚　壓力極大：曾經向花姐表示好似頂唔順

盧瀚霆(Anson Lo)一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚（26日）在亞博舉行尾場。

教主坦言今年壓力大到曾向花姐表示頂唔順。（陳順禎攝）

曾向花姐表示頂唔順

唱《神隊友》後，教主表示今年壓力很大，甚至曾向花姐表示「我好似頂唔順，好多情況下教父教母叫我不如停一陣，唔好衝咁快，我自己都好掙扎，我都唔知應該要停定繼續去。」聽到現場神徒大叫「你做咩都支持你」時，AL終於落淚，他表示因為有神徒，才有力量完成自己想做嘅事情。就係因為你哋每一個人，我先有力量再去繼續自己好想做嘅嘢，完全係因為你哋！係我好攰嘅時候，有時未瞓得著，有時對自己個日表現好失望，工作未如理想，拍劇不在狀態，返到屋企都問自己點解唔可以做好啲呢！」

他續說： 「好多人成日話，我浸淫咗喺大家叫我努力到唔記得點去進步，但係永遠愛係大過憎恨，呢一年學識無時無刻鼓勵多身邊嘅人 ，你哋每一位都好值得我花時間去互動、去關心、去為你哋繼續行落去，你哋會唔會同我一齊行落去？」

Encore 至11時半才依依不捨離場。（陳順禎攝）

早已經預告會唱多幾首嘅AL，最終Encore兩次，唱至11時半才完場。完場前，他特地感謝父母一直無條件支持自己，而提到已離開嘅愛犬Roxy時，教主再一次哽咽，另外，AL亦不忘感謝MIRROR兄弟，特別係今晚到場嘅Jer、Jeremy及Edan。