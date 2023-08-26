Edan 著孖煙通上台自爆喺屋企好西 自嘲偶像唔可以舉中指

Edan (呂爵安）今晚（25日）舉行個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》 頭場。 個唱中，他穿上平時在家中直播時著嘅孖煙通示人，之後再合體《造星》時嘅Team B成員Godric、Benson 、肥豐、John Mak上演偶像實戰課程，Edan以棟篤笑形式講出做偶像唔可以舉中指、唔可以講粗口以及唔可以同異性太過親密，並大叫口號「企硬！舉中指衰硬！」

Edan 將《一加一等於阿儀》改成《一加一等於阿E》，當中內容不乏自嘲。（胡凱欣攝）

Edan 之所以提及中指，是因為曾有片段流出他對姜濤舉中指，繼而被指欺凌對方。而提到講到粗口時，Team B成員笑言「ERROR都成日講」，Edan即話「所以followers 差距咪咁囉」，但即被反駁193追蹤人數比Jer 多，Edan即說「佢行實力派嘛，不過無論實力定偶像都唔好開餐廳。」

Edan自嘲偶像唔可以舉中指。（胡凱欣攝）

Edan著孖煙通上台，被爵屎問「係咪屋企嗰條？係咪原味？」，他其後抽中嘅爵屎同前夫一齊入場，Edan即問前夫仲係咪好僧自己。（胡凱欣攝）

笑完自己兄弟，Edan 提到私生飯問題，他表示有次收工後打算去見國外回港嘅朋友，但遇上私生飯，他向對方表示準備返屋企，又勤對方早啲返屋企休息，結果他到達餐廳後，再次遇上同一班私生飯。

Edan 提到私生飯問題。（胡凱欣攝）

個唱上，Edan 除感謝製作團隊外，又感謝花姐「佢對我哋嘅付出係大家無法想像。」之後他亦感謝屋企人，並謂「喺屋企好西 ，咩都叫阿媽做 ，但對佢態度又唔係好，好似王子咁。多謝佢哋支持 由細到大都係。」

Edan 與5膠合體，岑珈其雖出埠工作，但亦有拍片。（胡凱欣攝）