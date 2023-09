陳凱詠被雪藏逾年終與環球完約在即　透露新歌時間表擬獨立發展？

原本正在上位的新一代小天后陳凱詠(Jace),自22年初就被所屬環球唱片雪藏,上一次出歌已是去年4月的《Long D》,雙方一直僵持在等完約的狀態。不能接Job的Jace只得靠出國深造、學跳舞、Cover歌等裝備自己,以及頻頻去旅行。歌迷一直期待她強勢回歸及再出歌,而昨日(31/8)Jace就透露了下首歌的時間表,從她的聯絡電郵所見,她很大機會不簽任何公司,獨立發展!



陳凱詠(Jace)由做環球娛樂網誌的主播入行,19年正式於環球唱片以歌手身份出道,《隔離》、《收聲多謝》唱到街知巷聞,21年她的唱片《Processing》不但獲得白金銷量,年底更於九展Star Hall舉辦一連兩場《陳凱詠UNBORDERED演唱會》,聲勢大好,亦是新生代少數能唱能跳的小天后!

陳凱詠是新一代少數能唱能跳的小天后。(資料圖片/周倪瑩攝)

不過,本來上位中的Jace 22年卻後勁不繼,4月出過一首《Long D》後就被打入冷宮,她在22年的工作量少之有少,環球發言人曾表示:「環球唱片與Jace雙方理念不一致,所以就續約一事未達成共識,環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開。」外間不斷傳聞Jace會加盟其餘唱片公司,而粉絲「二品官」亦不斷在TG群組倒數,長期有人計住「每日倒數牙詠完約日子 尚餘XX日」。

Jace出歌已是一年幾前的事,之後便處於等完約狀態。(IG@jacechw)

Jace早前與黃凱逸、袁澧林、林千渟、導演李駿碩等遊台北,目前她正獨自遊台灣,順道在IG同「二品官」傾偈。(Instagram:jacechw)

之前都有傳過Jace約於9月完約,根據歌迷的數字,雙方合約在今年9月30日便正式屆滿,即只剩一個月,可謂進入最後直路!難怪一踏入9月,Jace即出Post說:「雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁」更值得留意的是,Jace將自己社交平台的聯絡電郵,改成了以「jace.world」作結的電郵地址,未知她是否怕了再跟大公司合作,寧願自組公司獨立發展。若此消息屬實,即代表之前傳她已簽約英皇、華納的傳聞通通是流料。

Jace雖然未公布新去向,但表示對全新旅程感到興奮!(Instagram:jacechw)

Jace的聯絡方法,已改成由「jace.world」作結的電郵地址,她說希望給大家一點提示。(Instagram:jacechw)

正身處台灣旅遊的Jace,趁機在IG限時動態跟歌迷玩問答,其中透露了新歌日子。首先,有粉絲問:「幾時真係完約」但Jace不便回答,只貼上一張在環球唱片辦公室的自拍照,寫下3個emoji「🥲🥲🥲」

Jace一直有裝備自己,早前就Cover了西班牙文歌!(Instagram:jacechw)

被問何時與環球完約,陳凱詠只得以emoji回應,不便講太多。(Instagram:jacechw)

很多歌迷留言說自己掛住Jace,她回覆:「You don’t even know how much I miss y’all🥹💚🥹💚🥹💚(你哋都唔知我有幾掛住你哋全部人!)」也有人表示自己日日望住Jace的簽名碟等她回歸,Jace則貼出當年的簽碟相說:「希望快啲有新碟 到時再同你簽過!!!!😎」

在「二品官」每日倒數完約日子的同時,Jace都好掛住歌迷。(Instagram:jacechw)

Jace好想快啲出新歌同新碟!(Instagram:jacechw)

而最後,有小歌迷就表示自己從F.3開始聽Jace的歌,現在已準備考DSE,Jace感慨說:「Omg仔大女大了🥺How about I promise放榜之前?🥹」但今年DSE先放榜冇耐,出年放榜要等到7月,看來二品官有排等,希望快點聽到Jace的新歌!