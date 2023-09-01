陳凱詠被雪藏逾年終與環球完約在即　透露新歌時間表擬獨立發展？

原本正在上位的新一代小天后陳凱詠（Jace），自22年初就被所屬環球唱片雪藏，上一次出歌已是去年4月的《Long D》，雙方一直僵持在等完約的狀態。不能接Job的Jace只得靠出國深造、學跳舞、Cover歌等裝備自己，以及頻頻去旅行。歌迷一直期待她強勢回歸及再出歌，而昨日（31/8）Jace就透露了下首歌的時間表，從她的聯絡電郵所見，她很大機會不簽任何公司，獨立發展！



陳凱詠（Jace）由做環球娛樂網誌的主播入行，19年正式於環球唱片以歌手身份出道，《隔離》、《收聲多謝》唱到街知巷聞，21年她的唱片《Processing》不但獲得白金銷量，年底更於九展Star Hall舉辦一連兩場《陳凱詠UNBORDERED演唱會》，聲勢大好，亦是新生代少數能唱能跳的小天后！

陳凱詠是新一代少數能唱能跳的小天后。（資料圖片/周倪瑩攝）

不過，本來上位中的Jace 22年卻後勁不繼，4月出過一首《Long D》後就被打入冷宮，她在22年的工作量少之有少，環球發言人曾表示：「環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開。」外間不斷傳聞Jace會加盟其餘唱片公司，而粉絲「二品官」亦不斷在TG群組倒數，長期有人計住「每日倒數牙詠完約日子 尚餘XX日」。

Jace出歌已是一年幾前的事，之後便處於等完約狀態。（IG@jacechw）

Jace早前與黃凱逸、袁澧林、林千渟、導演李駿碩等遊台北，目前她正獨自遊台灣，順道在IG同「二品官」傾偈。（Instagram：jacechw）

之前都有傳過Jace約於9月完約，根據歌迷的數字，雙方合約在今年9月30日便正式屆滿，即只剩一個月，可謂進入最後直路！難怪一踏入9月，Jace即出Post說：「雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁」更值得留意的是，Jace將自己社交平台的聯絡電郵，改成了以「jace.world」作結的電郵地址，未知她是否怕了再跟大公司合作，寧願自組公司獨立發展。若此消息屬實，即代表之前傳她已簽約英皇、華納的傳聞通通是流料。

Jace雖然未公布新去向，但表示對全新旅程感到興奮！（Instagram：jacechw）

Jace的聯絡方法，已改成由「jace.world」作結的電郵地址，她說希望給大家一點提示。（Instagram：jacechw）

正身處台灣旅遊的Jace，趁機在IG限時動態跟歌迷玩問答，其中透露了新歌日子。首先，有粉絲問：「幾時真係完約」但Jace不便回答，只貼上一張在環球唱片辦公室的自拍照，寫下3個emoji「🥲🥲🥲」

Jace一直有裝備自己，早前就Cover了西班牙文歌！（Instagram：jacechw）

被問何時與環球完約，陳凱詠只得以emoji回應，不便講太多。（Instagram：jacechw）

很多歌迷留言說自己掛住Jace，她回覆：「You don’t even know how much I miss y’all🥹💚🥹💚🥹💚（你哋都唔知我有幾掛住你哋全部人！）」也有人表示自己日日望住Jace的簽名碟等她回歸，Jace則貼出當年的簽碟相說：「希望快啲有新碟 到時再同你簽過！！！！😎」

在「二品官」每日倒數完約日子的同時，Jace都好掛住歌迷。（Instagram：jacechw）

Jace好想快啲出新歌同新碟！（Instagram：jacechw）

而最後，有小歌迷就表示自己從F.3開始聽Jace的歌，現在已準備考DSE，Jace感慨說：「Omg仔大女大了🥺How about I promise放榜之前？🥹」但今年DSE先放榜冇耐，出年放榜要等到7月，看來二品官有排等，希望快點聽到Jace的新歌！