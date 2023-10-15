專訪｜黑妹慈善騷捐出全數收益　韋綺珊難忘對方令自己有收入養家

黑妹（李麗霞）、韋綺珊、彭家麗縱橫歌壇三十多年，唱過不少經典金曲，今次三人即將於10月30日舉行慈善演唱會《星濟・好聲音慈善音樂會》，並不扣除成本全數收益捐給兒童癌病基金。今次演唱會更邀有《中年好聲音》的周吉佩、羅啟豪、龍婷、顏志恆等，一起重新演繹流行經典金曲。

黑妹（李麗霞）、韋綺珊、彭家麗人即將於10月30日舉行慈善演唱會《星濟・好聲音慈善音樂會》。

接受《香港01》訪問時，黑妹透露幾年前與一班圈中好友成立義工團，而今次舉辦慈善演唱會就是希望能盡綿力救助貧困及有需要人士。由於自己亦曾從癌病康復過來，黑妹坦言深深體會到除了病人面對病情，家人長期照顧病患者，身心都面對很大壓力。由於現時癌症病人其中最大的困難是買藥，由於藥非常昂貴，所以決定今次不扣除開支全數收益捐給兒童癌病基金。

作為癌病康復者，黑妹坦言深深體會到除了病人面對病情，家人長期照顧病患者，身心都面對很大壓力。（葉志明攝）

為了今次的100%慈善演唱會，黑妹可謂碌爆人情卡，更非常感激一眾好友出錢出力：「唔使多，個個幫吓手叫身邊嘅朋友每人出1萬就可以幫到好多人。我講完之後，好多兄弟姐妹都好support呢件事，真係衷心多謝所有朋友。」在旁的韋綺珊就大讚黑妹為人非常有義氣：「好記得當時參加完新秀後簽約華星就冇嘢做，我哋啱啱讀完書之後係需要養家，但係我冇工作，最後去咗台灣發展，但發展咗兩年我都係依然冇嘢做冇收入。好記得黑妹姐好有義氣，介紹咗我去一個地方度唱，令我有收入。你依家開到口叫我去做啲咩我點會唔做？」

韋綺珊大讚黑妹有義氣，更難忘當年黑妹令自己有收入。（葉志明攝）

而彭家麗就認為將受益捐給兒童癌病基金便覺得非常感動：「因為我媽咪都係cancer走，所以自己作為陪伴者，無論癌病病人獲本身都好不知所措。可能小朋友唔知道咩事，但家長屋企人都會好擔心，所以我都要出力。」至於演唱會嘉賓方面，黑妹透露自己自疫情開始與年輕一輩接觸多了，所以一定會有驚喜帶給觀眾，而韋綺珊及彭家麗就會分別帶唱歌學生和特別嘉賓來演出。

彭家麗指母親都是因為患癌而離開。（葉志明攝）

所以知道今次收益全數捐給兒童癌病基金便認為一定要出一分力。（葉志明攝）

提到三人在樂壇打滾這麼多年，大家都經歷不少人生高低，問到如何看現今的樂壇生態？作為前輩級歌手，黑妹認為以前機會比現在多，以前就算是所謂四、五線的歌手都非常有實力，卻獨欠機會及運氣，只要有運氣所有事就會順風順水：「拍咗電視劇就入屋，當時黑妹冇乜人識，我唔入屋啊嘛。嗰時喺酒廊真係冇乜人識，係夜生活嘅朋友認識，我當年冇做唱片冇做電視，不過點都要勤力，有運氣就慢慢咩都順，有基本功都要有運。 」

黑妹認為在娛樂圈最近要勤力和運氣好。（葉志明攝）

當然做歌手基本功非常重要，但有基本功或者唱得好都未必會紅。韋綺珊指自己就是好例子：「真係運氣，我唔覺得我唱歌唔好，當時好多嘢唔識，我拍咗一個劇就可以令成件事出返曬嚟，拍劇後發展比《相逢何必曾相識》更好！」