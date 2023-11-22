馬浚偉藥物敏感舌頭腫脹出血都堅持開騷　台下職員Stand by抹血

馬浚偉（馬仔）《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023日前假座東華三院東蒲胡李明靜體育館舉行六場演唱會，在好評如潮下，前天（19日）正式圓滿結束。六場演唱會看似一切順利，然而觀眾並不知道的是，馬仔第三場開始感冒，豈料服藥後，出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要漏夜入院治療及打針，而第四場（17日）演出當晚病情最為嚴重，舌頭更加腫脹至流血，但他不想令觀眾失望，仍然堅持頂硬上如期演出，當晚工作人員一直守在舞台旁邊，預備隨時為馬仔抹血，專業精神令所有工作人員敬佩！

馬浚偉（馬仔）《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic的6場演唱會前天正式圓滿結束。

馬仔不想告訴觀眾自己身體狀況

演唱會完結後，馬仔隨即舉行慶功宴，馬仔透露：「做完第三場（12日）之後，因為天氣問題，聲帶有輕微發炎，服用了消炎藥，但原來我對個隻消炎藥反應好大，當晚我全身腫曬，要入醫院。我成個嘴、氣管、喉嚨全部脹曬，打針消腫都冇用，已經脹到粘膜全部裂晒，因為我係敏感底，差點死，條脷流晒血，第四場、第五場，個嘴一路流著血唱歌，不過觀眾係完全睇唔到，係咪好勁呢！」縱然如此，馬仔在台上沒有向觀眾提及任何一句自己的身體狀況，他笑笑口表示：「我成日都話觀眾不需要理會我這些，我們做得表演、藝術，這是我們需要承擔的問題，我唔會同任何觀眾講這些，最重要個騷能夠好看就點都得。」

演唱會完結後，馬仔隨即舉行慶功宴。

英華小學表演同學尾場秘密獻花感動馬仔

對於是次演出，馬仔坦言十分感動：「依個係一個新嘗試，混合了好多不同的藝術元素。我自問付出很多心思，我嘅團隊做咗好多功夫，但係我覺得好值得。」至於給自己多少分，馬仔就非常謙虛的只給自己剛好合格的分數，不過就給與團隊們滿分的成績。他事後看演唱會每一張照片、每一段影片，他坦言被感動了，因為每一部分都是自己想呈現的。

英華小學獻花給馬浚偉。

談到與英華小學同學仔一起演出的作品《父親》，感動台下觀眾，不少觀眾更忍不住抺眼淚。馬仔表示：「我正正就係想大家記住，當你在生活中面對任何困難，邊個最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍然健康的時候，多一點陪他們，多一點跟他們相處，多一點與他們聊天。」在尾場當天，英華小學的表演同學更向馬仔秘密獻花，令他大為冧爆，依然不忘提醒同學要尊敬父母、老師及校長。

馬仔與英華小學同學仔一起演出的作品《父親》。

望藝術家更加多機會展示才華

馬仔更獲藝術發展局成員主席霍啟剛大讚，馬仔直言多謝對方的支持，他更提到希望可以給多一些機會讓香港藝術家去內地見識：「我們要雙循環，要給多一點香港藝術家去內地見識，帶多一點內地的藝術家來香港，要帶多一點香港和內地的藝術家去海外，又要給多一點機會新晉藝術家。」他更呼籲政府、藝術發展局等相關機構多點支持業界，支持藝術工作的朋友，讓他們有更多平台去展示他們的才華。