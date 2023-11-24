姜濤有信心跳到16場演唱會 開腔回應MastaMic 言論

《12怪盜》體驗場，姜爸被野生捕獲，姜濤表示姜媽仍在加拿大，並笑言「係咁叫我入錢俾佢」。（陳順禎攝）

姜濤今早喺尖沙咀出席品牌開幕儀式，吸引大批姜糖到場支持。完成今日嘅公開公活動後，姜濤透露將會消失一段時間，專心準備演唱會。「心態上準備好，但我哋好多嘢準備緊，音樂都做起咗。我哋會保留一部分之前演唱會嘅元素，但都會表演自己嘅新歌。」

姜濤將閉關排練演唱會。（陳順禎攝）

姜濤最近在準備新歌，但應該不會在演唱會上首唱 ，畢竟不是個人演唱會，而對於紅館演唱會時，有粉絲投訴成員solo部分不均衡，問到今次會否有改善，姜濤表示會盡量平衡各方意見以作調整。「唔係話時間長短，而係點係有限時間做個好嘅表演俾大家睇，唔係話做得耐就做得好。如果要睇solo，我哋有好多solo表演，但12個人一齊機會好少。」至於體力方面，姜濤笑言大家都仲後生，唔敢話跳唔到16場，而他的腳傷部分，因為一直有物理治療師留意，所以應該唔需要太擔心。提到有MIRO大頭蝦錯過登記換飛時間，姜濤笑言：「我無辦法幫佢解決，交俾公司處理，希望每個fans都可以嚟睇到。」

姜濤表示仍未知會否有海外場，但想去台灣或新加坡。（陳順禎攝）

另外，講到Edan 早前考獲車牌，姜濤表示要「睇定啲」先決定做唔做乘客，而姜濤早前曾被影到學車，但他透露學了兩堂之後，因為時間問題，所以暫時未有再上堂。「我對車無執著，同埋我少出街，俾架車我都唔知去邊。」

日前MastaMic在社交網暗串某藝人努力但無成績，有網友指他暗諷姜濤，為此，姜濤表示：「我唔可以唔俾人去評論任何嘢，作為公眾人物就有心態去接受唔同嘅聲音，唔知係咪講我都好，但我都會盡力做好俾大家。」