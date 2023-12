鄭中基第三次農曆年間開個唱　「預咗派6位數字利是」

由機動娛樂主辦首個紅館演唱會香港站,定於2024年2月13日起於紅館展開,12月21日正式公開發售。作為演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身的鄭中基(Ronald)今日現身啟德AIRSIDE出席發布會。機動兵工廠6個仔女,阿杰和Edwin擔當主持,超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣!

鄭中基已先後3次在農曆新年期間開騷。(大會提供)

由2017 年的《Play It Again》、2019 年《One More Time》到今次 2024 年《Fragments Of Wonder》近幾次紅館演唱會都是在農曆新年, Ronald表示很多人都問是否刻意安排,他說:「真係好多人都咁講!但唔係啦,只係咁啱紅館批出呢個期,我哋嗰陣時個個月都入紙申請,入咗9個月,咁啱就批呢個期!新年開show當然開心,大家唔好再叫我唱〈青春豆〉就好!哈哈!」而新年當然就係逗利是!Ronald笑言:「每次新年開show除咗逗利是,自己都要派利是,開演唱會的話,利是預咗派6位數字,最緊要開開心心!」

機動兵工廠6個仔女,阿杰和Edwin擔當主持,超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣!(大會提供)

今年除了是農曆新年,還是情人節開Show,在這些既歡喜又甜蜜特別日子,歌單或者設計上會否有特別安排?Ronald直言:「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part,今次返到香港紅館就加到5 part!至於情人節都會有特別安排,但依家就唔透露住,到時大家就知!」