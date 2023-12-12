鄭中基第三次農曆年間開個唱　「預咗派6位數字利是」

由機動娛樂主辦首個紅館演唱會香港站，定於2024年2月13日起於紅館展開，12月21日正式公開發售。作為演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身的鄭中基（Ronald）今日現身啟德AIRSIDE出席發布會。機動兵工廠6個仔女，阿杰和Edwin擔當主持，超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣！

鄭中基已先後３次在農曆新年期間開騷。（大會提供）

由2017 年的《Play It Again》、2019 年《One More Time》到今次 2024 年《Fragments Of Wonder》近幾次紅館演唱會都是在農曆新年， Ronald表示很多人都問是否刻意安排，他說：「真係好多人都咁講！但唔係啦，只係咁啱紅館批出呢個期，我哋嗰陣時個個月都入紙申請，入咗9個月，咁啱就批呢個期！新年開show當然開心，大家唔好再叫我唱〈青春豆〉就好！哈哈！」而新年當然就係逗利是！Ronald笑言：「每次新年開show除咗逗利是，自己都要派利是，開演唱會的話，利是預咗派6位數字，最緊要開開心心！」

機動兵工廠6個仔女，阿杰和Edwin擔當主持，超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣！（大會提供）

今年除了是農曆新年，還是情人節開Show，在這些既歡喜又甜蜜特別日子，歌單或者設計上會否有特別安排？Ronald直言：「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part，今次返到香港紅館就加到5 part！至於情人節都會有特別安排，但依家就唔透露住，到時大家就知！」