張敬軒澳門開騷出Post跪求自己演唱會門票：如果冇會斷六親！

張敬軒即將於後日（15日）開始，在澳門倫敦綜藝館舉行13場演唱會，軒公今日（13日）竟然在Instagram出Post，公開向所有網民跪求自己演唱會門票，表示只限正價再加手續費收飛，更搞笑指：「如果冇會斷六親！有冇人可以幫我？」

張敬軒即將於後日（15日）開始，在澳門倫敦綜藝館舉行13場演唱會。（IG圖片）

軒公今早在Instagram出Post寫道：「我聽日去澳門彩排, 今晚呢個鐘數排完舞仲做緊分飛燕, 又想照顧好啲朋友, 又覺得自己應該落手去處理, 點知自己金魚記憶轉個頭就唔記得咗幫人落少咗飛😔實在走投無路出此下策, 跪求12月16號 $1680 門票10張, 12月31號 $1680 門票四張😞 如果冇會斷六親, 但只限正價另加手續費購買😞 有冇人可以幫幫我。」

張敬軒出Post跪求自己演唱會門票。（IG圖片）

一般來說，每當歌手舉行演唱會時，事前都會向主辦單位訂購門票，不過軒公竟然搞錯了落飛數目，幫軒媽訂少了飛。軒公收到軒媽的訊息指，幫人購買的演唱會門票到現在還未到手，有些朋友更是專程由成都及重慶到澳門睇騷，所以一定要攞到門票。

原來今次係軒公搞錯落飛數目。（IG圖片）

其實軒公今次開騷非常寵歌迷，親自向主辦爭取預留過萬張門票給歌迷會訂購，軒公表示今次處理歌迷門票後，才再處理自己的訂飛。收到「皇太后聖旨」之後，軒公表示目前還欠14張門票，有網民立即分享了放飛谷的連結給軒公，亦有粉絲留言表示可以將自己的門票讓給軒公。