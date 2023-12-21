張敬軒為皇太后成功撲300飛　歌曲推新版谷播放︰唔想樂壇冇回應

由莊文強導演，梁朝偉、劉德華《無間道》再度合作的電影《金手指》，昨晚在大圍圍方舉行首映禮，而身為英皇歌手的張敬軒，正在澳門舉行演唱會都趕回來出席支持。

張敬軒為公司的電影出席首映禮。（梁碧玲 攝）

張敬軒一來到，就被記者問到開騷前，臨時臨急公開為皇太后撲飛事宜，最終任務是否完成？軒仔大爆親戚飛數量驚人，多達300張以上，結果除了回購還要向同事出手：「除咗喺fans手上嘅飛，仲有cut咗啲員工飛，阿媽好緊要㗎！」由於反應熱烈，軒仔透露主辦有機會再加場，紓緩皇上的票務問題。

軒公都表示好想跟這個電影班底合作。（梁碧玲 攝）

而在演唱會上，軒仔更將《青春常駐》改成媽咪專屬版，聽到媽咪當場眼濕濕，軒公：「未試過當住咁多人面唱歌畀佢聽，同埋呢段時間有屋企人喺醫院，所以媽媽壓力好大。」 至於前晚演唱會上，軒公唱到爆褲鏈一事，他就偷笑懷疑只是服裝同事忘記拉，「我冇咁大張力撐爆。」而有歌迷成功捕捉到這個激罕畫面，更key上不同雀仔成「小軒仔」，軒公苦笑是網路暴力！「起碼都key返啲哺乳類動物吖？至少都要係長頸鹿呀！」

軒公為媽媽成功撲到300張門票，非常厲害。（梁碧玲 攝）

今個星期軒公今年唯一一首派台歌《隱形遊樂場》，再推出第七個版本「真的想你見到它」，是將歌曲的創作源頭容祖兒的《黃色大門》，兩首歌融合在一起。問到軒公年尾再推新版是否谷播放率爭獎項，軒公竟有感而發。

張敬軒︰「好老實講，你哋唔覺每年只得傳媒喺度宣傳個頒獎禮，樂壇冇人做回應，最多都係出嚟做訪問，講下有冇信心，但我覺得既然自己都決定出席，運動員精神都要落場玩下，最終有定冇唔係自己想爭取就有。希望今年自己有啲搞作，令大家出年都搵啲嘢搞下，自己不是太緊張，但樂迷都花好多心機同時間，如果有又會開心。」