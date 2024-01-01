叱咤2023 ｜ 陳蕾入行13年首奪金獎 當年18歲由亞視出道

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》於2024年1月1日舉行，陳蕾今年共有《窮人的薔薇》、《神的不在場證明》兩首亞軍歌，以及冠軍歌《伸縮自如的愛》，自從20年取得「叱咤樂壇女歌手銀獎」後，她21、22年皆三甲不入，令網民替她不值，而最終她今年終獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」。

於廣州成長的陳蕾，2009年離鄉別井，來香港參加亞視舉行的第一屆《亞洲星光大道》獲得第四名。2014年她參加《中國好歌曲》第一季，推高了知名度，之後她因參加ONE OK ROCK的比賽，獲邀加入日本最大型藝人經紀公司之一Amuse，不過由於公司給她很低自由度，逼她以文青形象示人，連想做自己喜歡的音樂風格都不可，陳蕾離巢幾年後透露：「爛牛仔褲、無袖衫唔著得，唔可以露膝頭哥。嗰陣就諗如果咁樣都唔得嘅話，平時講嘢粗魯少少實鬧喇，所以做訪問都唔敢亂講嘢。」她更坦言曾為此感到十分迷茫：「係咪因為公司覺得原來嘅我唔會有人鍾意，所以要畀呢個軀殼我？其實公司只係鍾意塑造出嚟嘅我咋嘛！」

陳蕾曾表示自己被逼以文青形象示人。

一年後，陳蕾終與Amuse解約，與Mr.的Tom、MJ自組獨立音樂品牌「自由意志」，成為獨立音樂人。2018年，其首支派台作品《娛樂人生》在三大電台皆打入三甲，而第二派台《Run Away》更以高播放率在叱咤903奪得冠軍，是她歌唱生涯首支冠軍歌！同年年尾，曾表示不知為了什麼來香港、一度想過放棄的她，更首奪叱咤樂壇流行榜頒獎典禮唱作人銅獎，當場感動落淚。

陳蕾18年奪得唱作人金銅獎。

隨著2019年她加盟華納唱片，有更多資源和自由度可做自己喜歡的音樂，其歌曲也愈來愈入屋，推出《相信一切是最好的安排》、《沙門》、《凡星》、《下流社會》等都有很高傳唱度，其中《下流社會》是去年的專業推介歌曲第六位，《伸縮自如的愛》更是今年的專業推介第三位。

最終，她在今年叱咤奪得歌曲獎、唱作人銀獎、女歌手金獎、我最喜愛的女歌手，以四獎領先，成為今晚》《叱咤》大贏家！

而入行13年的陳蕾，早前更宣布將於今年3月登上紅館舞台！