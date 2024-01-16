MIRROR演唱會｜ 姜濤AL鬥舞 Stanley 真空西裝大騷胸肌

MIRROR 16場《《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》今晚（15日）在亞博舉辦首場。演唱會於晚上8時30分開始，大會先播出MIRROR成員的個人演出短片，之後12子以《Rocketstars》、《Speesh》、《Innerspace》揭開序幕。

（梁碧玲攝）

其後Frankie與Tiger以小組形式跳舞，跟接AK及Lokman一齊合唱《Fight Your Corner》。不過講到令觀眾熱血沸騰莫過於Jeremy跟Stanley的小組演出跳唱《Fever》，Jeremy露腰，而穿黑西裝嘅Stanley則真空上陣，大騷結實的胸肌，腹部更操出一排朱古力。AK唱《Keep Rollin’》時脫下日本風外套，露出透視背心。

（梁碧玲攝）

姜濤solo《黑月》及《Dummy》，期間與女dancer頭部貼近，Anson Lo緊接姜濤出場，以閃令令的背心戰衣跳唱《My Life》及《On》。其後姜濤與Anson Lo再次登場，並以黑白造型跳舞battle，炒熱全場氣氛

演唱會尾聲，AK唱《WE ALL ARE》時一度感觸落淚，Lokman 表示：「我哋一直唱唱唱、跳跳跳，好多時未必會行出嚟講好多嘢，但係我哋會一直唱、一直跳，只要你哋喺度，我哋咩嘢都唔講，都會講一句我哋係MIRROR。」演唱會encore兩次，約在11時20完結。