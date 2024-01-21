Twins演唱會｜唱《跅跅步哈姆太郎》 重現招牌側手翻炒熱氣氛

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在今日（21日）於紅館舉行頭場，並在晚上八點半正式開鑼。Twins以全身粉紅色裝扮登場演唱Opening Medley，唱出一系列經典代表作，包括有：《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》、《愛情當入樽》、《ICHIBAN興奮》、《盲頭烏蠅》等。當蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）演唱《跅跅步哈姆太郎》時重現初出道招牌側手翻動作，炒熱全場氣氛，吸引觀眾熱烈拍掌。

Twins今日（21日）在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會。（劉智源攝）

Twins今日（21日）在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會。（劉智源攝）

Twins以全身粉紅色裝扮登場演唱Opening Medley 。（劉智源攝）

Twins以全身粉紅色裝扮登場演唱Opening Medley 。（劉智源攝）

Twins演唱《跅跅步哈姆太郎》時重現初出道招牌側手翻動作，炒熱全場氣氛。（劉智源攝）