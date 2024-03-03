香港電音｜本地品牌Cheaper Than Therapy迎來首次線下派對

一直跟隨此專欄的讀者，應該能從每月的專題感受到電子音樂的光譜十分廣闊。從主流最商業的Dance Pop、EDM，到歷史悠久的House、Techno，以至發源自英國的Drum and Bass、UK Garage，每種音樂各有特色，而且子分類數量龐大，總能找到合你口味的音樂。縱使本地音樂常被詬病落後、沉悶，但這種說法不盡正確，亦抹殺了一班熱心投入音樂的朋友。單論本地的電子音樂，除了主流的流行音樂，亦有一班不斷製作、推廣電子音樂的音樂人存在。當中包括今天要介紹的本地電子音樂品牌「Cheaper Than Therapy」以及其創辦人Shelf-Index，還有新加入的BUSYBOI。

Cheaper Than Therapy主腦Shelf-Index

domting遊走於文化藝術界，而在音樂的領域，便以Shelf-Index的身份打碟、製作音樂和建立自己的品牌。Shelf-Index從小喜歡聽樂隊音樂，直至觀看過The Chemical Brothers的MV，便產生「原來電子音樂可以係咁」的想法。自此開始發掘如英國廠牌Mo’Wax及著名電子音樂人Aphex Twin的音樂。

Shelf-Index。

在Dubstep冒起的年代，Shelf-Index師承DJ Nerve，擁有基本知識後便毅然踏上DJ舞台，開始參與各類地下電子音樂派對。其後與本地資深DJ Alok、梁兆輝和Nerve組成「are friends electric?」，在傳奇的XXX Gallery正式出道。

要了解Shelf-Index的音樂風格，除了可以從他涵蓋Techno、Bass、House、Footwork的DJ Set感受到，還可以從他為本地音樂人製作的Remix找到端倪。2020年為王嘉儀的《菩薩》製作了一個「Pusa404notofound Remix」，2022年亦為藍奕邦的《生》製作了「”in limbo” Remix」，這些作品絕對能讓你重新理解電子音樂的可能性，感受「原來電子音樂可以係咁」。

Cheaper Than Therapy的出現是一種修煉

亦因為這些Remix企劃，讓Shelf-Index一直都希望有恆常的活動強迫自己聽更多音樂。而轉捩點則是在一次本地電子音樂品牌Dark Metaz的演出後，與本地另一著名音樂派對品牌Yeti Out創辦人DJ Arthur Yeti碰面。對方邀請Shelf-Index在置地廣場的駐場音樂空間FM Belowground開設一個節目，Shelf-Index便一口答應，「Cheaper Than Therapy」自此誕生。

FM Belowground由本地音樂派對品牌Yeti Out創立，位於中環置地廣場地庫，自2021年開始提供各類音樂節目，邀請不同DJ駐場，更設線上直播及重溫。

過去一年，Shelf-Index以品牌「Cheaper Than Therapy」在FM Belowground開設線上節目，除了分享他喜歡的音樂，亦會邀請其他DJ擔任嘉賓。在疫情期間，他更被邀請主持一個Podcast節目，訪問本地音樂文化團隊THÜR。雖然訪問最終沒有面世，卻讓Shelf-Index認識了THÜR創辦人之一BUSYBOI。由於二人同屬水瓶座，思維接近，更上經常共同演出不同本地派對，很快便熟絡，BUSYOBI便自然地成為「Cheaper Than Therapy」的一份子。

BUSYBOI。

Cheaper Than Therapy新成員BUSYBOI

BUSYBOI自小聆聽K-Pop、廣東歌，但純粹作為娛樂。直至他在YouTube接觸Hip Hop，開始改變他對音樂的理解。2018年與朋友Adipta參與一個酒吧活動，當晚的DJ所打的歌曲有別於一般夜店的流行Big Room或Brostep，而是一些UK Bass及hip Hop Remix，讓他感受到電子音樂的多樣式，從而深入認識。

在這次酒吧活動中，BUSYBOI認識了當晚的一位DJ Subez。往後的日子，BUSYBOI和Adipta便隨Subez前往各式各樣的派對，過程中BUSYBOI亦慢慢了解到 DJ的各種混音技術。後來Subez更邀請BUSYBOI和Adipta組成派對團體THÜR，至今已發展成每星期一次的派對文化。

Subez活躍於本地電子音樂圈，既是音樂派對品牌Yeti Out的成員，在2017年亦創立了本地首個女性DJ團體Mean Gurls Club。2019年便與BUSYBOI及Adipta組成THÜR。

然而疫情來襲對BUSYBOI及整個DJ界打擊甚大，各類演出停辦，但他卻沒有停下腳步，轉而研究音樂製作，曾推出個人EP《Tribe Exploring》、單曲《Suspire》，亦有為藍奕邦的《竇》製作「”Warehouse Party 1996” Remix」。以往他會以音樂類型去形容自己的喜好，現在則著重聲音元素，尤其對Organic、Tribal等聲音最感興趣，而演出亦較喜歡打House音樂，將各種元素融入其中，讓觀眾在舞池享受音樂的本質。

首次線下派對「Therapy Session IRL」的契機

BUSYBOI的加入豐富了「Cheaper Than Therapy」，更促成了即將舉行的首個線下派對「Therapy Session IRL」，邀請了來自日本東京的兩位電子音樂人Pine以及Romy Mats擔任表演嘉賓。BUSYBOI去年透過日本朋友認識了Pine，恰巧Pine的個人廠牌Hekdb剛成立，便邀請BUSYBOI為他錄製了第一個Guest Mix。今年BUSYBOI亦會在Hekdb廠牌的合輯中釋出一首單曲，因此Pine希望在合輯推出前親身來香港了解本地電子音樂的景況。

同時，Pin亦向BUSYBOI介紹了一位自己很欣賞的駐東京電子音樂人Romy Mats。BUSYBOI發現自己不單止曾經聽過Romy Mats廠牌KTSNS的作品，更認為當中的音樂能媲美歐美一些實驗性廠牌的作品，瞬即向對實驗性音樂感興趣的Shelf-Index大力推薦，最終成就「Cheaper Than Therapy」的首個線下派對。在此感謝Shelf-Index的幫助，促成與Pine和Romy Mats的文字訪問。

著重Groove的Pine

Pine。

Pine的名字取自他的本名松谷中的「松」，而他的音樂起點來自澀谷的夜店。「對我來說，澀谷的夜店翠月是一切的催化劑。我自它開業便光顧，在當中發掘電子音樂。澀谷另一夜店Contact對我的影響亦很大，在那裏的所見所聞塑造了現在的我，可惜它已在上年結業。」

談到DJ Set的風格，Pine以Housey Groove為主。他認為自己擅長維持舞池的Groove，自然地在選曲時都以此為大方向。相信他著重Groove的風格，頗受他喜歡的音樂人所影響。「起初我最受FORCE OF NATURE（日本二人電子音樂組合）所影響，他們的音樂既非新穎亦非古舊，而是將多年來累積的經驗渾然天成。SEKiTOVA、S2和Stones Taro亦啟發我要立志成為一位出色的音樂製作人。近期我也頗留意來自京都的音樂團體PAL.Sounds，我認為你他們將在未來引領日本的電子音樂圈。」Pine一年前開始製作自己的音樂，2023年推出的EP《The Great Escape》便充分展現他的音樂風格。

在Pine眼中，日本的音樂文化十分出色，擁有在國際上知名的藝術家例如Yellow Magic Orchestra和Denki Groove。然而在疫情的打擊下，一些珍貴的場地逐漸消失。但Pine並不感到絕望，他認為東京仍然擁有對電子舞曲的熱情，大家都盡力而為，這亦是他創立個人音樂廠牌Hekdb的初心。「在我的DJ旅途上，遇上很多出色的DJ。我希望盡我所能回饋這個音樂圈，讓它得以持續發展。」

Romy Mats與Radiohead

Romy Mats。

另一位即將來港演出的日本電子音樂人Romy Mats，一向鍾情於Alternative Rock，但Radiohead的《Kid A》和《OK Computer》讓他感受到當中的不一樣，從而認識電子音樂。透過Radiohead成員Thom Yorke的Blog和Remix專輯，Romy Mats在十三、十四年前開始接觸電子音樂並認識一位又一位的電子音樂人，例如Kode9、Four Tet和Burial等。

Romy Mats最初以電子音樂記者身份踏足日本的音樂圈，他喜愛分享音樂的特質更將他帶到DJ台上。「作為記者主要透過文字傳達資訊，但DJ的藝術在於透過演出引領聽眾去到全新的音樂及聲音。」就音樂類型而言，Romy Mats的DJ Set涵蓋Techno以至各類Bass音樂。「我在正式打碟前已特別欣賞擁有豐富層次和風格的DJ，例如Ben UFO、Objekt和Call Super。而Bass音樂，尤其是Post-Dubstep時期的聲音，對我影響最深。自我打碟以來，我主要推廣來自Bristol的聲音，例如Livity Sound、Tectonic和Timedance等音樂廠牌的音樂。我的音樂方向一直沒有太大改變，後來對各類Techno的興趣更豐富了我的風格，是一種超越聲音的影響，反映在我的行為和思想。」

擁抱Leftfield音樂的Romy Mats

Romy Mats最近亦在發掘Speed Dembow和Leftfield Guaracha等的音樂，讓他的DJ Set更為多元化。「最理想是做到獨一無二的表演，讓所有人有種『只有Romy Mats才能創造』的時刻。當我走到DJ台前，我會感受當刻希望與觀眾分享什麼，或者什麼能為大家帶來驚喜。我也有一些歌曲混搭的殺手鐧，但我盡量不常用。很多時我都在表演開始後才決定接下來的歌曲，未必一定播放預先準備的歌曲。」

Romy Mats認為聆聽日本流行音樂讓他更懂得欣賞Leftfield電子音樂的美。「雖然電子音樂在日本本土難以在商業上取得成功，但其影響之深卻值得珍惜，亦樂見疫情後大量年輕DJ湧現，希望大家繼續打碟和去派對。」7年前Romy Mats亦與VJ Camel創立派對品牌「解体新書」。「它取名自1770年代日本第一本翻譯外文的人體解剖學書，我認為它與我建立自己音樂品味的過程以及與日本電子音樂圈十分相似。我們的其中一個理念是希望將海外的聲音帶到日本，這與解体新書作者的想法不謀而合。」

由Romy Mats創立的派對品牌「解体新書」及音樂廠牌「KTSNS」，旨在把海外音樂引進日本，同時將本土出色的音樂輸出到國際。

Romy Mats的另一想法是匯聚日本出色的電子音樂人，將他們的作品輸出國際，音樂廠牌KTSNS應運而生。最近的企劃是對拍子速度進行實驗，以製作技術令同一BPM歌曲的聽感有快有慢，會將這一系列的實驗品在EP呈現。「我們即將展開KTSNS的Podcast節目，同時希望在東京和日本以外有更多演出機會。」

2024年3月9日，兩位日本電子音樂人Romy Mats和Pine將會來到香港演出，當晚陣容亦包括Shelf-Index和BUSYBOI，讓你感受「原來電子音樂可以係咁」。