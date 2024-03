由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔)首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》今晚(9日)在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行,今次演出一大焦點是甚少在香港表演的謝霆鋒,激罕擔任嘉賓!

有歌迷向霆鋒大叫:「開演唱會!」(葉志明攝)

去到音樂會第10首歌,終於等到霆鋒登場,更大騷結他功力,自彈自唱《潛龍勿用》掀起高潮,全場觀眾High到企起身,有人大叫「開演唱會!」之後他說:「好耐冇見!」Carl叔叔問:「你同我講呀?」霆鋒說:「好耐冇喺香港演出,亦都好耐冇同Carl叔叔一齊演出,掛住你哋!今晚呢幾隻歌都係我自己寫嘅幾隻歌,亦都係Carl叔叔幫我監製嘅幾隻歌,希望你哋鍾意!」

謝霆鋒戴住帽登場,自彈自唱《潛龍勿用》,大騷結他功力。(葉志明攝)

之後他唱出《玉蝴蝶》,然後脫去外套叫大家企起身,唱《活著VIVA》,全場尖叫聲不斷。Carl叔叔曾在訪問表示,「Guitar Hero」Jason Kui是因為聽完《活著VIVA》才學結他,所以三人在台上Jam歌,一齊彈《活著VIVA》,非常精彩!

謝霆鋒與王雙駿、結他手Jason Kui一齊Jam歌彈《活著VIVA》。(葉志明攝)