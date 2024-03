藝術三月2024｜21大必到打卡好去處！西九、港島薈聚中西知名藝術

藝術三月2024|藝術三月(Art March)是每年舉辦的藝術盛事,有著各樣不同國際活動,最常聽到有Art Basel、Art Central和ComplexCon等,讓大眾都能沉浸在創意的藝術世界中。除了著名的展覽,本地各個地方都有不同的藝術活動,以下整理其中21大必看好去處,不僅能夠趁機放鬆,還可打卡拍美照。



藝術三月2024必看好去處|Art Basel

相較往年的規模,今屆的Art Basel得到更多藝廊參展,總共243家均來自40個國家及地區,展現出更多樣的藝術形式和文化,相信至少需時整天的,才能走完整個展覽。今次活動展區共有5個,包括藝廊薈萃、藝術探新、亞洲視野、策展角落及藝聚空間,另設「與巴塞爾藝術展對話」及「光影現場」,更深入討論藝術的發展和未來。

日期:2024年3月28日至30日

地點:香港灣仔博覽道1號會議展覽中心

票價:標準周四、周五一日門票 - HK$225至HK$420;標準周六門票- HK$350至HK$420



藝術三月2024必看好去處|Art Central

Art Central今年號稱「歷來最豐富多彩的節目陣容」,由藝術家鄭得恩擔任顧問,負責Art Central的部分策劃。今屆展覽的重點之一,為日本藝術家砂山典子(Norico Sunayama)的全球知名作品《A Sultry World》 (1995–) ,將聯同CHAT六廠(六廠紡織文化藝術館)於本地舞台首次亮相。在展覽開始前,可預先留意Art Central必知7個重點,屆時《01女生》亦會實地分享,大家密切注意!

日期:2024年3月28日至31日

地點:中環海濱

票價:HK$60至HK$650(視日期、購票方式、年齡和人數而定)



藝術三月2024必看好去處|尖沙咀海港城「 Planet Walala」彩色公共藝術企劃

近年聯乘不少藝術家的海港城,今次邀請法國藝術家Camille Walala,為商場打造充滿色彩的視覺盛宴。在飽覽維港景緻的海運觀點,可見高3米、闊6.5米的香港首個城市標誌「Now You See It Now You Don’t」。這作品將長期展出,以打造藝術打卡新地標。同場亦設置戶外迷宮藝術裝置「A-MAZE」,讓大家在七彩迷宮內探索及遊玩,而海港城美術館內,更有Camille首個個人畫展「Metropolis」,展出12幅全新抽象藝術畫,創作靈感均來自香港及世界各地的獨特建築風格及生活文化。

日期:2024年3月21日至4月21日

地點:海港城海運觀點平臺及美術館

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|ComplexCon

首屆於美國以外舉辦的ComplexCon香港,由日本知名藝術家Verdy擔任藝術總監,將會推出一連三日的演唱會及兩日潮流市集,參與演出的歌手包括台灣男團五堅情成員SHOU婁峻碩、南韓嘻哈唱片公司AOMG一眾歌手及三角度(陳冠希、MC仁及廚房仔)等,將吸引逾200位潮流藝術家及創作者齊集。

由PMQ元創方主辦、旨在培育及推廣各地時裝設計師及品牌的《FabriX》,亦獲邀參展,是繼去年首度衝出香港,於倫敦及巴黎時裝周上,展出本地設計師作品後,再度參與國際盛事。場館內《FabriX》將展出虛擬服飾試衣間,引入全新流線型設計的擴增實境(AR)技術,讓大家試穿喜愛的虛擬時裝造型,並配自選貼紙,以獲獨一無二的虛擬時裝造型照片。

日期:2024年3月22日至24日

地點:亞洲國際博覽館

票價:HK$380至HK$1,280



藝術三月2024必看好去處|西九文化區 日本藝術家Verdy「Shake & Dip Playground」主題展覽

相信大家對Verdy的名字絕不陌生,為知名潮牌Wasted Youth及Girls Don’t Cry的創辨人,早2019年在本地設展「MEET VERDY Gallery」,分享他對藝術的價值觀,其中糅合兔子和熊貓的標誌性卡通Vick,更是深得不少時尚愛好者的歡迎。Verdy其後曾為巴黎日聖日耳曼設計限量版球衣,得到球王美斯支持,亦與KENZO聯乘服飾系列,更在去年擔任Coachella音樂節的駐場藝術家和BLACKPINK「Born Pink World Tour」世界巡迴演唱會的藝術總監,在藝術方面享譽盛名。

現時,麥當勞與Verdy聯乘設展,於西九文化區的藝術展亭擺放其作品,詳細內容稍為公布。現時,麥當奴將與Verdy聯乘設展,於西九文化區的藝術展亭擺放其作品,將美食和文化藝術結合,帶來豐富的視覺效果。展覽主題由Verdy原創角色Vick為主,由於創作者喜歡漢堡神偷,故同時將他加入展覽中,算是整個作品的其中一個彩蛋。門口設置5米高巨型Vick,裡面亦有多個打卡位,粉絲們不要錯過!

此外,Verdy亦為麥當勞設計全球限量一套4款的「Vick珍藏版套裝」,麥當勞的食物包裝,亦換上Vick的表情,令人驚喜連連。

藝術三月2024必看好去處|日本藝術家Verdy「Shake & Dip Playground」主題展覽

日期:2024年3月27日至4月14日

地點:九龍西九文化區藝術展亭

票價:HK$20



藝術三月2024必看好去處|太古廣場藝街裝置「Doan」

今屆Art Basel陣容頂盛,更延伸展覽場地於灣仔會展外,在金鐘太古廣場展出由澳洲原住民藝術家Daniel Boyd全新創作的多媒體裝置藝術作品「Doan」 ,有別一般的沉浸式體驗,裝置更引導觀賞者探索,從中重新思考自己如何看待過去、現在及未來。是次為Art Basel香港唯一的場外展覽項目,由3個相輔相成的元素組成,包括流動影像、鏡面舞台及經特別佈置的窗戶,並經由光線和點狀的元素,引人入勝。

日期:2024年3月21日至4月7日

地點:金鐘太古廣場L1層Park Court

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|<ALT="BASEL">

由Atar-kin及Thw Trilogy合辦的展覽,乘著Art Basel的揭幕展開,將舉辦一系列的夜場娛樂、民間視覺藝術、卡巴雷藝術表演、座談會及演講等。展覽創作理念源於傳統社區聚會,並注入數碼元素,打造嶄新的概念,開幕當晚將以現場音樂和De Kai的主題演講作首,讓參加者能進一步探討夜生活,以及卡巴雷藝術表演對文化表達及社區凝聚力的影響從而促進人與人之間的連結、思維創意及娛樂。

日期:2024年3月26日開始

地點:中環砵甸乍街45號H Code26樓The Trilogy

票價:全場活動HK$500;夜場派對HK$300



藝術三月2024必看好去處|AIRSIDE GATE33藝文館《愛你一萬字》當代藝術聯展

在不少文青心目中,都會相信文字無價,有的更甚研究字體,以美化文字的外觀。位於AIRSIDE的《愛你一萬字》展覽,由10個當代藝術單位組成,包括手繪字藝術家Katol Lo、新生代平面設計師Jonathan Mak麥朗及設計工作室Milk Design主理人利志榮等,透過文字讓人大開眼界,同時體現到藝術品背後的社區故事。

日期:2024年3月21日至6月12日

地點:AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|上環 HKwalls第九屆街頭藝術節

街頭藝術是現今時尚不可或缺的一環,亦讓藝術變得與眾同樂。本港有著不少塗鴉外牆,為社區增添特式,而在今屆的街頭藝術節,HKwalls邀請21位各地的街頭藝術家,一連九日在中西區、灣仔及尖沙咀進行即席創作並繪製大型壁畫,亦與本地文化遊團體Wanderlust Walks組織多場導賞活動,與公眾深入橫街窄巷欣賞壁畫。

藝術三月2024必看好去處|HKwalls第九屆街頭藝術節

日期:2024年3月23日至31日

地點:中西區、灣仔及尖沙咀

票價:免費



藝術三月2024必看好去處|中環置地廣場 Alexandre Benjamin Navet藝術裝置

春天象徵新景象的開始,帶有色彩的期盼。因此,珠寶品牌Van Cleef & Arpels聯同Alexandre Benjamin Navet ,攜手為中環置地廣塲點綴絢麗繁花,向翩然而至的春天致意。

日期:2024年3月20日至4月28日

地點:中環置地廣塲中庭,遮打大廈、歷山大廈及太子大廈

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|西九家FUN藝術節《抱泡瞬間》

由宏利香港擔任首席贊助的「西九家FUN藝術節」,重點相信便是在於那些霓紅色調的泡泡打卡裝置「巨泡泡」,在夜間別具懷舊和夢幻的味道,亦會隨天色光影折射出千變萬化的景象,非常值得觀賞打卡。

日期:2024年3月22日至4月7日

地點:西九文化區戲曲中心、藝術公園、自由空間

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|中環《生命的痕跡:全球肖像》展覽

人像藝術已在歐洲流行多年,想更加深入了解其歷史與不同藝術家的當代詮釋手法,Onfinitive 藝術基金會本月將與西班牙馬德里的畫廊 VETA by Fer Francés 首次合作,舉辦《Traces of Life: Global Figuration》展覽,當中展出草間彌生、MR. 、奈良美智等14 位具影響力及新晉畫家的當代人像藝術作品,共同探討人性與美學。

藝術三月2024必看好去處|《生命的痕跡:全球肖像》展覽

日期:2024年3月25日至3月30日

地點:香港中環皇后大道中 80 號 H Queen's 9樓

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|香港半島酒店呈獻「藝術迴響」香港展

繼2019年半島酒店集團攜手獨立策展人及文化顧問Isolde Brielmaier與Bettina Prentice,推出「藝術迴響」大型當代藝術計劃後,每年巴塞爾藝術展舉行期間,半島酒店亦會以不同的公共藝術作品展開與城市間的對話,致力推動當代藝術。

而今年「藝術迴響」載譽歸來,展中將呈獻多國藝術家作品,包括本地藝術家伍韶勁、美國藝術家拉克蘭·圖爾贊(Lachlan Turczan)的最新委託作品。

日期:2024年3月22 日至 5 月

地點:香港尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|中環大館 「時光蹤跡:重溯傳統」藝術展覽

重於藝術與工藝的腕錶品牌江詩丹頓,今次與本地慈善機構飄雅活藝合作,在中環大館設置展覽,展現出舊香港的風貌。除了呈現乘坐英國「貝格爾號」航海和叢林元素的Métier d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists腕錶,同場還有傳統工藝大師廖榮想師博及林繁盛的作品,而藝術家許開嬌更將金魚繡於膠袋上,配合霓紅色彩及海洋投影,展現出不同的感覺。

日期:2024年3月15日至18日

地點:香港中環荷李活道10號大館1座Duplex Studio

** 已完結 **



藝術三月2024必看好去處|Aesop歌賦街店 《素心數晨夕》展覽

在逛街途中也會發現藝術作品!護膚品牌Aesop的歌賦街店中,可看到本地藝術家林嵐(Jaffa Lam)的《素心數晨夕》展覽,透過清潔工認真擦拭櫥窗產生靈感,以回收雨傘布料製作出全新色彩裝置,以向城中默默耕耘的勞動者致敬。

日期:2024年3月11日至4月7日

地點:Aesop歌賦街

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|亞洲協會香港中心 「宇宙力場:Gerhard Richter與Sean Scully的未來圖想」

當年對抽象主義影響深遠的歐洲畫家,包括里希特(Gerhard Richter)及斯庫利(Sean Scully),兩人的相近風格,或許能從亞洲協會香港中心舉辦的展覽中,尋得一點兒線索。策展人阿希姆(Joachim Pissarro)將兩人作品置於同一空間,讓人能夠思考他們之間的共嗚,同時揭示兩者的不同,而這就正是藝術的獨特和樂趣之處。

日期:2024年3月24日至4月12日

地點:金鐘正義道9號賽馬會復修軍火庫

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|太古坊ArtisTree 「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」

是次為太古地產藝術月的重頭戲之一,特別邀請葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos於香港首設展覽,結合紡織、燈光、裝置藝術等元素,讓人能以多種形式角度,來觀賞藝術。展覽的兩件重要作品,為布織藝術裝置「Enchanted Forest」及「Valkyrie Seondeok」,勾畫出神話般的夢幻故事。

日期:2024年3月22日至4月18日

地點:鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree及大堂

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|K11 MUSEA Sculpture Park《JOURNEY・REIMAGINED》ft.王菀之的沉浸式藝術體驗

展覽會從櫃台領取「登機證」後展開,可首先看到東京澀谷路口,但寧靜的場面,與以往熱鬧街景形成對比,令人能夠慢下來沉思和放鬆。亦可選擇飛到挪威奧斯陸,觀看璀璨星河與耀眼極光,感沉浸式嘆大自然的奧妙。最終的旅程則落在王菀之的內心世界,透過沉浸式的《夢の記憶》,讓大家與王菀之一起經歷探索。

日期:2024年3月22日至4月1日

地點:K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|日本攝影師森山大道「城市漂流者」攝影展

餐廳Melody亦有辦Melody藝術周,將於3月26日舉行日本知名攝影師森山大道「City Drifter」精選作品展的獨家預展,讓客人率先欣賞這位舉足輕重的當代日本藝術攝影大師的力作。屆時 Melody整個走廊將會特別展出森山大道的經典黑白照,讓客人率先欣賞將於WKM藝術週展出的作品。

日期:2024年3月26日開始

地點:西環西營盤第三街100號地舖Melody



藝術三月2024必看好去處|尖沙咀中心及帝國中心的多媒體巨型幕牆「Chromaflux 流動光影」新媒體藝術展

信和集團亦聯同HKwalls,並邀請了五組海外及本地藝術家創作融合顏色、動態視覺效果及創新數碼藝術的作品。五幅巨型數碼創作分別將於維港兩岸其中一個最大型的4000平方米多媒體幕牆、尖沙咀中心及帝國中心等多地展出,以光學幻象與藝術照亮晚上,與維港夜景互相輝映。

日期:2024年3月24日至5月5日

地點:尖沙咀中心及帝國中心的多媒體巨型幕牆

票價:免費入場



藝術三月2024必看好去處|灣仔會展 香港國際影視展

香港貿易發展局(香港貿發局)舉辦的香港國際影視展 (FILMART),日前於香港會議展覽中心舉行,以作為「藝術三月2024」的頭炮活動之一。今屆FILMART吸引來自逾25個國家及地區超過750家參展商,並組成30多個地區展館,包括首次參展的湖北、印尼和澳門。另外,泰國文化部亦繼續設立泰國館,並在今天首度舉行「泰國日」。

** 已完結