情人節禮物推薦2024｜520送禮之選:情侶對飾、旅行必備、護理好物

【情人節禮物推薦2024/女朋友禮物/男朋友禮物】520即將來到！想要給予情人、另一半驚喜的話，就要捉緊情人節的尾巴，在520當中以行動表達愛意，準備一份心意禮物送禮！



還在觀望入手什麼款式的禮物的話，《01女生》就集結了多個情人節禮物推薦，好讓大家精確入手好物！

情人節禮物推薦2024：1. TISSOT Le Locle 力洛克紀念版腕錶 20 週年紀念版 ⼥⼠版HK$6,250 紳⼠版HK$5,550

情侶對錶既可以作為雙方信物，亦可以展現品味。TISSOT 這款 20 週年紀念版的力洛克腕錶，分為⼥⼠版與紳⼠版。⼥⼠版當中更有8顆鑽⽯飾面，現代⽽經典，腕錶提供兩條錶帶的選擇：精鋼錶帶以及⽪⾰錶帶，輕鬆因應⽇常不同場合需要。

腕錶並不單純為了美觀，性能亦相當強大，可以抵禦磁場與碰撞衝擊，機芯具備強⼤動⼒儲備，能夠應付一整天活動仍不需上鏈，可說是生活中可靠的支援！

情人節禮物推薦2024：TISSOT Le Locle 力洛克紀念版腕錶 20 週年紀念版 ⼥⼠版HK$6,250（TISSOT）

情人節禮物推薦2024：2. VICTORINOX Airox Advanced 登機型旅行箱 HK$3,990

自從復常後，旅行變回大家的必做事項，特別是日圓大跌，旅行意慾真的勢不可擋！想要與另一半盡情玩樂旅遊，當然要做好事前準備，行李箱可謂必須的消耗品。 VICTORINOX 推出三種配色的Airox Advanced 行李箱，瑞士設計及製造，簡約俐落、輕便易攜，更提供全球1＋10年保修；送禮自用必備！

情人節禮物推薦2024：VICTORINOX Airox Advanced 登機型旅行箱 最新岩石白、暴風灰、啞黑色 HK$3,990（VICTORINOX）

情人節禮物推薦2024：3. Dyson Airstrait™ Straightener HK$3,980

想要一個造型以及吹髮二合一的產品，Dyson 最新力作 Airstrait™ Straightener 就能解決你所需，機身同時設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式、三種熱力、兩種氣流速度選擇；一機同時吹乾及拉直髮絲。

無熱面板技術加上強力氣流，避免傳統熱面板直髮技術以及高溫氣流所帶來的熱力損害，無需多加操控，只需一拖一拉即可完成每日吹整及直髮造型，絕對是女生造型的福音！

情人節禮物推薦2024：Dyson Airstrait™ Straightener HK$3,980（Dyson）

情人節禮物推薦2024：4. CurrentBody Skin Laser Hair Removal HKD$5,790

夏天來到，皮膚會大面積露出，不想毛髮顯露如此尷尬？居家亦能解決體毛問題！CurrentBody 這部作為全球首部 FDA認證，可供全身使用的家用激光永久脫毛儀。

當中利用冰感技術，加上16度高集中度 810nm的激光，每分鐘高達100發，每次只需15分鐘即可處理全身；4星期已可令毛囊減少達80%。再也不用擔心被美容院「Hard sell」，隨時隨地都可以維持美態！

情人節禮物推薦2024： CurrentBody Skin Laser Hair Removal HKD$5,790（CurrentBody）

情人節禮物推薦2024：5. Jollying SOFTHARD Messenger Bag 郵差袋 HK$899

繁忙生活間想要抽空喘息，快閃短途的小旅行或是Staycation 都是一個不錯之選。想要將行裝好好收納，又不想顯得累贅？Jollying 這款全新 SOFTHARD Messenger Bag ，將軟、硬物料結合，打造出大容量的立體長方形設計，同時輕盈便攜。Messenger Bag 除了可以用於上班、做運動、逛街等場景外， 亦可靈活配搭 Jollying Pebble 行李箱使用，靈活彈性又實用！

情人節禮物推薦2024：Jollying SOFTHARD Messenger Bag 郵差袋 HK$899（Jollying）

情人節禮物推薦2024：6. MUJI 敏感肌護膚系列

日本大熱的全新版敏感肌護膚系列終於到港了！這個系列主打低刺激性、低敏配方，以天然水以及天然保濕成分製成，天然水親膚而且容易被皮膚所吸收；適合所有年齡、性別使用。系列當中爽膚水、全新滋潤乳液、保濕乳霜以及全效精華啫喱，有清爽、保濕及高保濕三種質感，能夠提升肌膚保濕能力同時保持肌膚健康。

情人節禮物推薦2024：MUJI 敏感肌護膚系列（MUJI）

情人節禮物推薦2024：7. KKLUE X SMILEY® – TOGETHER BAND 羈絆手繩 HK$580

想送予一款有意義的首飾給另一半，可再生輕奢珠寶會是一個不出錯之選，價錢親民同時宣揚、支持永續發展和環保消費。KKLUE 與SMILEY® 再度攜手打造合作，今次以可再生 18K 黃金、 925 純銀打造永續珠寶。

這款皮革手繩共有六款顏色，每款均代表不同的能量和情感，飾以 Smiley®標誌性可再生 925 純银吊墜；最為重要的是友誼手繩的部分收益將捐贈予 Smiley®Movement 及其慈善計劃，以幫助患有讀寫障礙和專注不足或過動活躍症的兒童。

情人節禮物推薦2024：KKLUE X SMILEY® – TOGETHER BAND 羈絆手繩 HK$580（品牌提供）

情人節禮物推薦2024：8. Aesop Immaculate Facial Tonic 純淨無瑕調理液 HK$400

夏天最怕皮膚油脂分泌過多，令面上角質層變厚，上妝護膚都好像無法吸收般。這款純淨無瑕調理液是Aesop 精心調配的春季新品，藏有大量維他命，能夠清潔、高效保濕以及溫和去角質，更可以每日使用；無論是乾性、敏感肌都可用上。當中的花香交織木質、樹脂等香氣，更能令整個護膚增添儀式感，為皮膚與自己打打氣。