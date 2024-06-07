輕婚禮場地如何揀？籌備貼士、預算大公開！婚禮統籌師：隨時有賺

【婚禮場地/輕婚禮場地/輕婚禮COCKTAIL】近年不少新人都偏向選擇一切從簡的輕婚禮，只想邀請親朋好友出席，主打簡單而精緻的婚禮模式。而輕婚禮賓客人數約50至100人，大多數會揀選小型戶外、室內場地作午間證婚，或選擇COCKTAIL派對，甚至只擺幾圍招待親友。但亦有一些新人會保留簡化版中式婚嫁儀式，加入接新娘出門入門環節，滿足四大長老們。輕婚禮看似簡單，但其實亦有不少瑣碎事情。《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng ，和大家分享舉辦輕婚禮的注意事項，當中包括洗費預算、輕婚禮場地考慮因素等小貼士。



輕婚禮預算參考

(圖片由受訪者提供)

Olivia表示，輕婚禮之所以成為近年婚禮模式大趨勢，大概都是因為「成本低，性價比高」。因為傳統婚宴酒席約有15圍，平均花費高達HK$20至25萬以上，甚至更高。即使收人情HK$1500，都有可能未必回本。

至於輕婚禮，由場地、佈置、新娘婚紗、新郎禮服、化妝、攝錄影等，預算為HK$3至7萬。而輕婚禮人情約為HK$500至$800，帳面上有機會「打和」，甚至有賺。

揀選輕婚禮場地考慮因素

揀選輕婚禮場地考慮因素 (01 製圖)

籌備輕婚禮小貼士

1) 一般會問場租、包幾多小時及配套設備。

2) 不妨問場地負責人租約問題，因為婚禮不是短期內完成。

3) 建議於假日舉行，因為親友容易抽空出席。

4) 不一定需要兄弟姊妹團，可準備簡單Rundown，最緊要有場地負責人協助。

5) 一般而言，輕婚禮大約需時2至3小時。所以建議準新娘選擇一套心儀的婚紗，準新郎準備一套時尚禮服，預留多點時間與親友拍照及相聚。

6) 如果場地比較偏遠，場地有機會免費安排單程旅遊巴接送。

7) 傳統上，婚禮當日不管天氣有多熱，所有參加的人都不可以「煽扇」，會有拆散之意，所以戶外婚禮需準備電風機。

8) 可以透過場地租用平台、婚禮網站、婚紗展、新娘Group用家評語及婚禮統籌師等，更詳細地了解結婚場地資料。