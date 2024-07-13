下午茶推薦2024｜情侶/閨密打卡好去處 11大貴婦體驗：抹茶控必試

下午茶推薦2024｜來到炎熱的夏天，周末都想找個清涼地方，與情侶和朋友們共度下午茶時光，以消一消暑氣。今個盛夏，多間餐廳都推出限定下午茶，部分更與護膚品牌聯乘，在享用美食的同時，照料肌膚健康。以下整理近期的下午茶主題，包括復刻柯德莉夏萍在電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）中所享用的餐點，絕對不容錯過打卡的機會！



夏日下午茶推薦1：雍雅山房 山頂美景2人下午茶

假如想與閨密或家人享受一個寧靜的下午，雍雅山房所推出的山頂美景2人下午茶定必是不錯的選擇！餐廳位於太平山頂，且位置優越，可同時一覽城市和維港的美景，再與友人一起享用富香港特色的美點，是味覺與視覺的雙重享受。而下午茶套餐包括了蟹肉多士、野菌酥皮盒、脆炸鮮蝦水餃、串燒牛柳粒等美食，而飲品方面更有紅豆冰和菠蘿冰供選擇，簡直是帶領大家回到舊日香港，別具特色。

立即預訂，可享優惠價 HK$438 (原價HK$548)

夏日下午茶推薦｜雍雅山房 山頂美景2人下午茶

日期：即日起至2024年9月30日

時間：14:00 -18:00

價錢：HK$438（兩位）

地址：香港山頂道118號 山頂廣場2樓201-202C號舖



夏日下午茶推薦2：灣仔六國酒店 果漾花語下午茶自助餐

提到夏日風情味，怎會少得鮮花和水果？位於灣仔的六國酒店，便以此元素為題，提供精緻的鹹甜美點，包括凍肉及芝士拼盤、車厘茄水牛芝士串、蟹肉撻、炸蝦丸、士多啤梨拿破崙及綠茶歌劇院蛋糕等，讓大家都能享用各款美食。下午茶更可任食任飲4小時，以留下充裕時間，來給大家盡情放鬆品嘗美點。

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夏日下午茶推薦｜果漾花語下午茶自助餐

時間：2024年1月6日至2024年8月31日下午1時至5時

價錢：HK$361

地址：香港灣仔告士打道72號一樓Le Menu西餐廳



夏日下午茶推薦｜灣仔六國酒店 果漾花語下午茶自助餐 (01空間)

夏日下午茶推薦3：尖沙咀珀薈酒店 「閃亮摩天輪」下午茶

以充滿浪漫精緻感的摩天輪架，盛載香氣洋溢的美食，既是個視覺享受，也是打卡的「流量密碼」。下午茶包括各種鹹甜點，包括迷你甜甜圈、Uptop布丁杯、黃金炸雞粒、迷你和牛漢堡包和吉列炸蠔等，充滿豐富層次。每逢星期六、日及公眾假期，更可免費升級特飲，如榛⼦咖啡、荔枝梳打和蜜桃果茶等，氣味清新消膩。

立即預訂周一至周五時段，可享優惠44折，即 HK$245 (兩位，原價HK$564、每日限量5套)；立即預訂周六及周日時段，可享優惠價 HK$448 (兩位，原價HK$564）

夏日下午茶推薦｜「閃亮摩天輪」下午茶

時間：2023年11月17日至2024年8月4日下午3時至5時

價錢：HK$564（兩位）

地址：尖沙咀漆咸道南117號Uptop Bistro



夏日下午茶推薦｜尖沙咀珀薈酒店 「閃亮摩天輪」下午茶 (01空間)

夏日下午茶推薦4：荃灣悅品酒店 榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶

酒店在新都會廣場設有接載位置，非常方便。在食物方面亦算不錯，款式較為獨特，如這次便加入榴槤和生蠔，透過配搭不同的食物，締造各樣味覺享受，包括新鮮生蠔配海鮮醬、榴槤慕絲蛋糕及榴槤芝士撻等，讓大家都能享受放慢的時光。

立即預訂，可享優惠價 HK$238.8 (原價HK$437.8)

夏日下午茶推薦｜榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶

時間：2024年4月22日至2024年7月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$437.8（兩位）

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層UG/F



夏日下午茶推薦｜荃灣悅品酒店 榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶 (01空間)

夏日下午茶推薦5：香港港麗酒店 x TATCHA 「和風夏抹」下午茶

若是喜歡抹茶的人，這款下午茶不容錯過。香港港麗酒店首度聯乘護膚品牌Tatcha，以後者新出的淨肌控油抹茶潔面啫喱為靈感，將當中成分日本京抹茶及薏米糅合，打造出充滿和式風味的餐點，包括紅菜頭醃挪威三文魚蘆筍卷、龍蝦肉搭配粒粒分明的魚籽及綠茶慕絲蛋糕，特別推薦小巧精緻的茶壺造型艾草雲呢嗱泡芙，糕餅主廚把艾草葉混入吉士醬中，美味與健康兼備。

夏日下午茶推薦｜「和風夏抹」下午茶

時間：2024年6月11日至2024年8月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$688-698（兩位，另收加一）

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂樂聚廊



夏日下午茶推薦｜香港港麗酒店 x TATCHA 「和風夏抹」下午茶，凡惠顧下午茶可免費獲購Tatcha淨肌修護套裝。 (品牌提供)

夏日下午茶推薦6：The Tiffany Blue Box Café 「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗

相信大部分女生都想像柯德莉夏萍般，在《珠光寶氣》中優雅地享受茶點，散發高雅迷人的氣息。The Tiffany Blue Box Café特別復刻這個畫面，推出早午餐體驗，讓大家都能當一日「柯德莉夏萍」。早午餐從餐具開始，已展現出雍容和精緻的感覺，以全新打造的華麗銀器，盛載著各種美點，包括Tiffany’s雞蛋杯、煙燻牛肉吐司和自家製穀物杯等，透過溫柔的色彩，帶來舒適的視覺享受。特別推薦太陽蛋芝士蘑菇開放式吐司，味道濃郁、富層次感，而且食物亦相對健康。

夏日下午茶推薦｜「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗

時間：逢星期五至日及公眾假期 上午11時至下午2時

價錢：HK$488（兩位）；另加HK$280可無限暢飲香檳

地址：香港九龍尖沙咀北京道1號大堂208號鋪



夏日下午茶推薦｜The Tiffany Blue Box Café 「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗 (品牌提供)

夏日下午茶推薦7：太子酒店SAVVY 香芒夏日下午茶及清爽熱帶雞尾酒

夏天是芒果當造的季節，太子酒店特別以香芒為題，以美食帶來清爽活力。下午茶以三層架盛載11款精緻鹹甜美點，其中燒帶子、甜椒配芒果汁選用鮮嫩帶子與香甜芒果搭配，締造出酸甜和醒神的層次魅力。此外甜品則有芒果芝士蛋糕、茉莉芒果蛋卷、雲呢拿芒果奶凍和芒果金磚蛋糕等，口感鬆軟，而且甜而不膩。

夏日下午茶推薦｜香芒夏日下午茶

時間：2024年6月1日至2024年7月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$568（兩位，另收加一）

地址：九龍尖沙咀海港城太子酒店3樓



夏日下午茶推薦｜太子酒店SAVVY 香芒夏日下午茶及清爽熱帶雞尾酒 (品牌提供)

夏日下午茶推薦8：金鐘AMMO x Caudalie 法式葡萄美肌下午茶

充滿精緻及甜美感的下午茶！法國護膚品牌Caudalie素來獲得不少口碑，今次攜手金鍾亞洲協會香港中心的AMMO，打造以葡萄為題的法式下午茶，包括各式精緻鹹甜點。享用後更可獲葡萄籽天然保濕禮盒，體驗3款升級版保濕霜中的葡萄籽保濕啫喱面霜（60ml）及葡萄籽保濕雪芭面霜 （60ml），不容錯過。

夏日下午茶推薦｜法式葡萄美肌下午茶

時間：2024年6月17日至2024年8月31日下午3時至6時

價錢：HK$538（兩位，另收加一）

地址：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層AMMO



夏日下午茶推薦｜金鐘AMMO x Caudalie 法式葡萄美肌下午茶 (品牌提供)

夏日下午茶推薦9：香港美利酒店 x Marimekko 「UNIKKO Forever」下午茶

來自芬蘭的悠閒服飾品牌Marimekko，因療癒的花花圖案為人熟悉，更得到香港美利酒店的喜愛，特別聯乘推出主題下午茶。無論裝潢、杯碟或食物，都帶有北歐風情，還可看到多個3D立體UNIKKO圖案，配上黑松露露雙層蛋批、芬蘭黑線鱈魚伴鯡魚子、挪威煙燻三文魚配香蔥鮮忌廉及魚子醬及蒔蘿小龍蝦窩夫配醃漬青瓜等精緻鹹甜美點，令人味蕾感到享受。享用下午茶並完成指定動作，可獲Marimekko限定帆布袋及獨家購物優惠，超級物有所值！

夏日下午茶推薦｜「UNIKKO Forever」下午茶

時間：2024年7月1日至2024年8月31日下午2時45分至4時15分及下午4時30分至6時

價錢：HK$788起（兩位，另收加一）

地址：香港美利酒店UG樓層Garden Lounge



夏日下午茶推薦｜香港美利酒店 x Marimekko 「UNIKKO Forever」下午茶 (品牌提供)

夏日下午茶推薦10：黃金海岸酒店「奶龍夏日運動會」奶龍主題造型下午茶

若然能與喜愛的卡通，度過一個療癒下午，想必令人精神放鬆。今個夏天，黃金海岸酒店大堂酒吧帶來以奶龍為主題的下午茶，精緻鹹甜點包括三文魚牛油果他他牛油包、蟹肉青瓜番茄卷及開心果巴黎布雷斯特泡芙圈等，享用後更能獲奶龍限定水杯，滿足一眾粉絲的心。

夏日下午茶推薦｜「奶龍夏日運動會」奶龍主題造型下午茶

時間：2024年6月28日至2024年9月1日

價錢：HK$638（兩位，另收加一）

地址：黃金海岸酒店大堂酒吧



夏日下午茶推薦｜黃金海岸酒店「奶龍夏日運動會」奶龍主題造型下午茶 (品牌提供)

夏日下午茶推薦11：香港海洋公園萬豪酒店 「威威與好友」下午茶

喜歡海洋世界的女生，就不能錯過這個由香港海洋公園萬豪酒店所推出的全港獨家「威威與好友」下午茶，餐點是以海洋公園吉祥物為原型，化身成精緻咸甜品，為大家送上趣味及味覺的雙重享受。下午茶美食包括了黑芝麻紅豆慕絲蛋糕、特濃雙層黑白朱古力蛋糕、芒果熱情果蛋糕、龍蝦野菌配脆香酥盒等，每一款都令人難以抗拒。

夏日下午茶推薦｜香港海洋公園萬豪酒店 「威威與好友」下午茶

日期：由2024年6月1日起

時間：15:00 -18:00

價錢：HK$608（兩位）

地址：黃竹坑黃竹坑道180號 香港海洋公園萬豪酒店Pier 酒廊

