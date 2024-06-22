下午茶推薦2024｜情侶/閨密打卡好去處！6大貴婦體驗：抹茶控必試

下午茶推薦2024｜來到炎熱的夏天，周末都想找個清涼地方，與情侶和朋友們共度下午茶時光，以消一消暑氣。今個盛夏，多間餐廳都推出限定下午茶，部分更與護膚品牌聯乘，在享用美食的同時，照料肌膚健康。以下整理近期的下午茶主題，包括復刻柯德莉夏萍在電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）中所享用的餐點，絕對不容錯過打卡的機會！



夏日下午茶推薦1：灣仔六國酒店 果漾花語下午茶自助餐

提到夏日風情味，怎會少得鮮花和水果？位於灣仔的六國酒店，便以此元素為題，提供精緻的鹹甜美點，包括凍肉及芝士拼盤、車厘茄水牛芝士串、蟹肉撻、炸蝦丸、士多啤梨拿破崙及綠茶歌劇院蛋糕等，讓大家都能享用各款美食。下午茶更可任食任飲4小時，以留下充裕時間，來給大家盡情放鬆品嘗美點。

立即預訂，即享優惠價 HK$262 (原價HK$361)

夏日下午茶推薦｜果漾花語下午茶自助餐

時間：2024年1月6日至2024年8月31日下午1時至5時

價錢：HK$361

地址：香港灣仔告士打道72號一樓Le Menu西餐廳



夏日下午茶推薦｜灣仔六國酒店 果漾花語下午茶自助餐 (01空間)

夏日下午茶推薦2：尖沙咀珀薈酒店 「閃亮摩天輪」下午茶

以充滿浪漫精緻感的摩天輪架，盛載香氣洋溢的美食，既是個視覺享受，也是打卡的「流量密碼」。下午茶包括各種鹹甜點，包括迷你甜甜圈、Uptop布丁杯、黃金炸雞粒、迷你和牛漢堡包和吉列炸蠔等，充滿豐富層次。每逢星期六、日及公眾假期，更可免費升級特飲，如榛⼦咖啡、荔枝梳打和蜜桃果茶等，氣味清新消膩。

立即預訂周一至周五時段，可享優惠44折，即 HK$245 (兩位，原價HK$564、每日限量5套)；立即預訂周六及周日時段，可享優惠價 HK$448 (兩位，原價HK$564）

夏日下午茶推薦｜「閃亮摩天輪」下午茶

時間：2023年11月17日至2024年8月4日下午3時至5時

價錢：HK$564（兩位）

地址：尖沙咀漆咸道南117號Uptop Bistro



夏日下午茶推薦｜尖沙咀珀薈酒店 「閃亮摩天輪」下午茶 (01空間)

夏日下午茶推薦3：荃灣悅品酒店 榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶

酒店在新都會廣場設有接載位置，非常方便。在食物方面亦算不錯，款式較為獨特，如這次便加入榴槤和生蠔，透過配搭不同的食物，締造各樣味覺享受，包括新鮮生蠔配海鮮醬、榴槤慕絲蛋糕及榴槤芝士撻等，讓大家都能享受放慢的時光。

立即預訂，可享優惠價 HK$238.8 (原價HK$437.8)

夏日下午茶推薦｜榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶

時間：2024年4月22日至2024年7月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$437.8（兩位）

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層UG/F



夏日下午茶推薦｜荃灣悅品酒店 榴槤芒返•蠔情尊貴2人下午茶 (01空間)

夏日下午茶推薦4：香港港麗酒店 x TATCHA 「和風夏抹」下午茶

若是喜歡抹茶的人，這款下午茶不容錯過。香港港麗酒店首度聯乘護膚品牌Tatcha，以後者新出的淨肌控油抹茶潔面啫喱為靈感，將當中成分日本京抹茶及薏米糅合，打造出充滿和式風味的餐點，包括紅菜頭醃挪威三文魚蘆筍卷、龍蝦肉搭配粒粒分明的魚籽及綠茶慕絲蛋糕，特別推薦小巧精緻的茶壺造型艾草雲呢嗱泡芙，糕餅主廚把艾草葉混入吉士醬中，美味與健康兼備。

夏日下午茶推薦｜「和風夏抹」下午茶

時間：2024年6月11日至2024年8月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$688-698（兩位，另收加一）

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂樂聚廊



夏日下午茶推薦｜香港港麗酒店 x TATCHA 「和風夏抹」下午茶，凡惠顧下午茶可免費獲購Tatcha淨肌修護套裝。 (品牌提供)

夏日下午茶推薦5：The Tiffany Blue Box Café 「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗

相信大部分女生都想像柯德莉夏萍般，在《珠光寶氣》中優雅地享受茶點，散發高雅迷人的氣息。The Tiffany Blue Box Café特別復刻這個畫面，推出早午餐體驗，讓大家都能當一日「柯德莉夏萍」。早午餐從餐具開始，已展現出雍容和精緻的感覺，以全新打造的華麗銀器，盛載著各種美點，包括Tiffany’s雞蛋杯、煙燻牛肉吐司和自家製穀物杯等，透過溫柔的色彩，帶來舒適的視覺享受。特別推薦太陽蛋芝士蘑菇開放式吐司，味道濃郁、富層次感，而且食物亦相對健康。

夏日下午茶推薦｜「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗

時間：逢星期五至日及公眾假期 上午11時至下午2時

價錢：HK$488（兩位）；另加HK$280可無限暢飲香檳

地址：香港九龍尖沙咀北京道1號大堂208號鋪



夏日下午茶推薦｜The Tiffany Blue Box Café 「Breakfast at Tiffany’s」早午餐體驗 (品牌提供)

夏日下午茶推薦6：太子酒店SAVVY 香芒夏日下午茶及清爽熱帶雞尾酒

夏天是芒果當造的季節，太子酒店特別以香芒為題，以美食帶來清爽活力。下午茶以三層架盛載11款精緻鹹甜美點，其中燒帶子、甜椒配芒果汁選用鮮嫩帶子與香甜芒果搭配，締造出酸甜和醒神的層次魅力。此外甜品則有芒果芝士蛋糕、茉莉芒果蛋卷、雲呢拿芒果奶凍和芒果金磚蛋糕等，口感鬆軟，而且甜而不膩。

夏日下午茶推薦｜香芒夏日下午茶

時間：2024年6月1日至2024年7月31日下午3時至5時30分

價錢：HK$568（兩位，另收加一）

地址：九龍尖沙咀海港城太子酒店3樓

