閨密好去處2024｜銅鑼灣/太子/尖沙咀必去！9大周末工作坊、展覽

閨密好去處2024｜來到暑期的月份，香港都會舉行多個活動，讓大家相約好姊妹聚會和打卡。今個夏天，各個地方都換上漂亮和有趣的佈置，以下為大家整理2024年的夏日好去處，不妨趁周末與閨密和親友一起打卡，為大家的友誼留下深刻和美好的回憶。



閨密好去處2024｜夏日推薦1. 山頂Go Museum《初夏の回憶》

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想與閨密過一個休閑的周末，山頂是不錯的選擇，除了可以俯瞰維港景色外，早前Go Museum還推出《初夏の回憶》的沉浸式打卡。體驗展備有多個不同的空間，佈置都充滿著大眾對夏日的回憶，有仿似夏日的陽光、花草蟲鳴、煙火祭等，並且還會配上相應的音樂，使大家更沉浸地遊走在光與影間。今個夏日，一於就帶上好友一起來打卡，拍出與眾不同的夏日閨密照。

閨密好去處2024｜夏日推薦2. 銅鑼灣「Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊」

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相信女生們必備的化妝品，都會離不開唇膏，還會愈買愈多。若想有獨一無二和適合自己的唇膏色調，不妨自行調配！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列安全無毒的健康彩妝，並設色彩專家在旁講解和協助，助大家瞭解更多唇膏的成分，並親製出專屬唇膏。這個活動亦適合好姊妹們一起參與，製出大家獨有的「友誼色調」。

閨密好去處2024｜銅鑼灣「Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊」(張旭珠攝)

閨密好去處2024｜夏日推薦3. 太子Beanbeantiful「串珠放題／毛公仔工作坊」

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放假當然要給自己一個寧靜空間，好好沉澱和放鬆，而做小手作便是個不錯的選擇，既可以發揮創意，清空日常煩惱，同時親製出實用的小物，實在一舉兩得。Beanbeantiful提供一個串珠放題的空間，讓大家可以自行選擇和設計，認真投入製作飾品，此外亦有製作毛公仔的工作坊，不需針線縫紉，做法簡單易明，非常適合朋友們互相送給對方，而且現時還有chiikawa的毛公仔選擇，大家不妨試試。

閨密好去處2024｜夏日推薦2. 太子Beanbeantiful「串珠放題／毛公仔工作坊」(張旭珠攝)

閨密好去處2024｜夏日推薦4. 尖沙咀《名偵探柯南互動展》

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放假的真相只有一個，便是與好姊妹們一起盡興，並留下美好的回憶！相信《名偵探柯南》都是不少人的童年回憶，而且每年夏天都會推出一部新的懸疑電視，讓大家破案和看戲後討論。繼日本和台灣大受歡迎，香港亦舉辨《名偵探柯南》 劇場版互動展，重現7個劇場版故事中的經典場景和角色，讓粉絲從不同角度感受每個名場面。

閨密好去處2024｜夏日推薦3. 尖沙咀《名偵探柯南互動展》 (01空間)

閨密好去處2024｜夏日推薦5. 鰂魚涌 ARTE M HONG KONG

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由韓國知名數碼創意設計公司d'strict打造的ARTE M，換上全新的主題「Eternal Nature」！4個展區分別展示不同氛圍，包括晝夜轉換的紫藤花、代表四季的森林朋友動態影象、如浪花拍打玻璃的景色，以及全球首展新作《雲・彩》，以絢爛繽紛的雲朵，映襯夢幻海灘美景，除了是必到打卡點，亦令人感到舒適放鬆。

閨密好去處2024｜夏日推薦5. 鰂魚涌 ARTE M HONG KONG (許秀麗攝)

同場還有每個展區的專屬氣味，予人多感官享受，而投射紫藤花海的「FLOWER ZONE」，更有首次展出的《牡丹圖》，隨時間慢慢雕謝再重生，寓意無盡的生命力。

閨密好去處2024｜夏日推薦6. 元朗錦田低碳農莊菠蘿園「親親羊駝+菠蘿食物製作班」

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記者發現編輯部同事每次出遊，都愛到動物園餵動物，因此趁放假與好友們一起餵羊駝，或許也會感到度假的閒適和放鬆氛圍。菠蘿園設有暑期優惠，預購套票不僅可享菠蘿雪條和紀念品，還可以走進欄內親親羊駝，向牠們餵飼料，過程非常療癒！此外，園內亦設多個遊戲設施和觀光點，讓大家可以暢玩一整天。

閨密好去處2024｜元朗錦田低碳農莊菠蘿園「親親羊駝+菠蘿食物製作班」(01空間)

閨密好去處2024｜夏日推薦7. 荔枝角 D2 Place「WELLNESS SOCIETY」

在繁忙的生活裡休息一下，由即日起至9月1日，D2 Place舉辦為期7個星期的紓壓活動，以調節身心靈健康為題，不僅設立舒適的打卡位，室內亦有首個「爆Stress Go叫紓壓站」，只要進入消音房內，便能盡情吶喊尖叫，達致宣洩減壓效果。活動期間亦有多個市集和工作坊，健身中心GO24 Fitness及Prestige Fitness，聯同品牌Aerie by American Eagle及凝動香港體育基金，更會在天台花園提供逾50小時放鬆身心的體驗班，不容錯過！

閨密好去處2024｜荔枝角 D2 Place「WELLNESS SOCIETY」(品牌提供)

閨密好去處2024｜D2 Place室內首設「爆Stress Go叫紓壓站」，只要進入消音房內，便能盡情吶喊尖叫，達致宣洩減壓效果。(品牌提供)

閨密好去處2024｜夏日推薦8. 尖沙咀 K11 Art Mall「你玩晒樂園」

近日不少人的消遣娛樂，莫過於遊戲中心，從中減壓休息。K11 Art Mall乘著暑假，特別推出大人版的「你玩晒樂園」，攤擋包括彈珠台、「撈金幣」，「百發百中擲彩虹」更是為初學者而設，無論如何擲幣，都一定中獎，讓大家都能獲得中獎的滿足感。

閨密好去處2024｜你玩晒樂園

日期：2024年7月25日至2024年9月1日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭

時間：中午12時正至下午9時正



閨密好去處2024｜尖沙咀 K11 Art Mall「你玩晒樂園」(品牌提供)

閨密好去處2024｜「百發百中擲彩虹」更是為初學者而設，無論如何擲幣，都一定中獎。(品牌提供)

閨密好去處2024｜夏日推薦9. 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站

相信對於想周遊列國、到處遊歷的人，都會想擁有一道通往任何地方的隨意門，而現時竟然出現在多區！由7月9日起至8月8日，多個鬧市和旅遊景點將會有道逾2米高、原尺寸的「隨意門」，而且各有不同特色，讓人探秘遨遊香港，同時與門框打卡的話，更可換取限量紀念品，大家不妨與好友們，鬥快走遍所有打卡點吧！