月餅2024推薦｜為中秋節增溫馨： agnès b.、酒店禮盒備早烏優惠

月餅2024推介｜即將是一年一度中秋團圓大日子，每年都會趁著這個機會與家人相聚，一起吃一頓豐盛的晚餐、賞月以及享用各種口味的月餅。想要選購到高質又好看的月餅，就要提早做好準備，這次《01女生》就為大家精選了多款精緻又特別的月餅禮盒，包括，不論是用作送禮還是與家人好友一同享用都很合適。



月餅2024推介1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 中秋禮盒 四件裝 HK$360（早烏優惠HK$288）

agnès b. CAFÉ今年將法式優雅融入傳統節日，與FLEURISTE推出了多款中秋花藝組合及禮盒，率先推出三款口味月餅，包括經典奶皇月餅、朱古力月餅和草莓乳酪月餅，正面更分別印上了品牌標誌性的「b.」圖案及分享愛的手繪心形圖案，最適合於中秋佳節與家人好友一起享用！中秋月餅禮盒更會附送精美的agnès b.燈籠，將節日歡樂氣氛升級！

月餅2024推介1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 中秋禮盒 四件裝 HK$360（早烏優惠HK$288）（品牌提供）

月餅2024推介2. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅（四件禮盒裝）HK$300（早烏優惠HK$219）

THE 24.ST今年以「貳肆明月 (The Luminous Moons)」為主題，推出兩款月餅禮盒，推出4款口味月餅，包括：鹹香絲滑的黃金奶黃、古法研磨的濃香日本金芝麻、十勝紅豆麻糬以及酸甜可口的蜜餞蜜柑，味道新穎又與眾不同。而月餅禮盒選用大方得體的朱紅色包裝，以祥雲和燈籠等圖騰，有著吉祥的寓意。

月餅2024推介2. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅（四件禮盒裝）HK$300（早烏優惠HK$219）（品牌提供）

月餅2024推介3. 香港置地文華東方酒店 The Mooncake Bento月餅禮盒 HK$458

香港置地文華東方酒店今年推出的The Mooncake Bento禮盒，是糅合可持續發展理念與低調優雅美感，雙層禮盒是以粟米纖維混合物料製成，內裡盛載著六個絲滑細膩的迷你奶黃月餅，都是均按照文華東方食譜及選用優質上乘食材製作，美味可口。此外，設計簡約的月餅禮盒在中秋過後，更可當作多功能食物盒使用，將環保融入生活當中。

月餅2024推介3. 香港置地文華東方酒店 The Mooncake Bento月餅禮盒 HK$458（品牌提供）

月餅2024推介4. FORTNUM & MASON 六款月餅禮盒 HK$388（早烏優惠HK$348）

愛茶之人不能錯過！英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason推出全新茶香系列月餅，將芳香四溢的上等英國茶與細膩柔滑的奶黃餡和諧融合，帶來三款以品牌經典茶葉製作而成的茶香奶黃月餅，分別是皇室紀念茶（Royal Blend）月餅、橙花紅茶(Fortmason)月餅以及玫瑰包種茶（Rose Pouchong）月餅，款款都有著不同層次的風味。

月餅2024推介4. FORTNUM & MASON 六款月餅禮盒 HK$388（早烏優惠HK$348）（品牌提供）

月餅2024推介5. 香港嘉里酒店 香格里拉甄選經典月餅 九件裝 HK$788

香港嘉里酒店今年推出了一系列兼具傳統及創新的精緻月餅及禮品，其中香格里拉臻選亞洲花卉瑰寶，結合亞洲區名廚，選用矜貴五十年廣東新會陳皮及天津薄皮紅豆入饌，並分別配搭玫瑰花瓣、清新柚子及馥郁桂花，製作出三款口味獨特的月餅，分別是陳皮豆沙玫瑰月餅、陳皮豆沙柚子月餅以及陳皮豆沙桂花月餅，款款齒頰留香。