月餅2024推薦｜14大早鳥優惠:望月/美心/迪士尼月餅 低至64折起

月餅2024推薦｜即將是一年一度中秋團圓大日子，每年都會趁著這個機會與家人相聚，一起吃一頓豐盛的晚餐、賞月以及享用各種口味的月餅。想要選購到高質又好看的月餅，就要提早做好準備，這次《01女生》就為大家精選了多款精緻又特別的月餅禮盒，包括，不論是用作送禮還是與家人好友一同享用都很合適。



月餅2024推介1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 中秋禮盒 四件裝 HK$360（早鳥優惠HK$288）

agnès b. CAFÉ今年將法式優雅融入傳統節日，與FLEURISTE推出了多款中秋花藝組合及禮盒，率先推出三款口味月餅，包括經典奶皇月餅、朱古力月餅和草莓乳酪月餅，正面更分別印上了品牌標誌性的「b.」圖案及分享愛的手繪心形圖案，最適合於中秋佳節與家人好友一起享用！中秋月餅禮盒更會附送精美的agnès b.燈籠，將節日歡樂氣氛升級！

月餅2024推介1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 中秋禮盒 四件裝 HK$360（早鳥優惠HK$288）（品牌提供）

月餅2024推介2. La Famille 金秋賞月月餅禮盒 HK$498（優惠：買三送一，平均每盒HK$374）

La Famille所推出的金秋賞月月餅禮盒，不僅有「金沙奶黃」及「日本柚子」迷你月餅各2件，還有金秋燈籠造型曲奇和朱古力椒鹽卷餅，最適合在中秋佳節與家人一同分享滋味，共度團圓時刻。此外禮盒的設計也是充滿節日氣氛，以以傳統紅色為禮盒底色，不同明暗的紅色描繪出枝葉交錯的美景，另加入燙金效果的圖案，低調華麗，用作送給摰親好友也是很適合。

月餅2024推介2. La Famille 金秋賞月月餅禮盒 HK$498（優惠：買三送一，平均每盒HK$374）（品牌提供）

月餅2024推介3. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅（四件禮盒裝）HK$300（早鳥優惠HK$219）

THE 24.ST今年以「貳肆明月 (The Luminous Moons)」為主題，推出兩款月餅禮盒，推出4款口味月餅，包括：鹹香絲滑的黃金奶黃、古法研磨的濃香日本金芝麻、十勝紅豆麻糬以及酸甜可口的蜜餞蜜柑，味道新穎又與眾不同。而月餅禮盒選用大方得體的朱紅色包裝，以祥雲和燈籠等圖騰，有著吉祥的寓意。

月餅2024推介3. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅（四件禮盒裝）HK$300（早鳥優惠HK$219）（品牌提供）

月餅2024推介4. 香港置地文華東方酒店 The Mooncake Bento月餅禮盒 HK$458

香港置地文華東方酒店今年推出的The Mooncake Bento禮盒，是糅合可持續發展理念與低調優雅美感，雙層禮盒是以粟米纖維混合物料製成，內裡盛載著六個絲滑細膩的迷你奶黃月餅，都是均按照文華東方食譜及選用優質上乘食材製作，美味可口。此外，設計簡約的月餅禮盒在中秋過後，更可當作多功能食物盒使用，將環保融入生活當中。

月餅2024推介4. 香港置地文華東方酒店 The Mooncake Bento月餅禮盒 HK$458（品牌提供）

月餅2024推介5. 香港W酒店 流心奶黃月餅禮盒（六個裝）HK$438

香港W酒店所推出的流心奶黃月餅禮盒，是以「打開團圓之門」為設計概念，首先以復古的門鎖和傳統如意結縷空通花圖案，加上寓意幸運和富足的高雅紫色，突顯「團圓之門」的祝福。打開禮盒後，以香港月圓下萬家燈火的美麗景致，陪伴6個幼滑甘香的流心奶黃月餅，讓大家與家人一同共襄中秋團圓之喜。

月餅2024推介5. 香港W酒店 流心奶黃月餅禮盒（六個裝）HK$438（品牌提供）

月餅2024推介6. FORTNUM & MASON 六款月餅禮盒 HK$388（早鳥優惠HK$348）

愛茶之人不能錯過！英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason推出全新茶香系列月餅，將芳香四溢的上等英國茶與細膩柔滑的奶黃餡和諧融合，帶來三款以品牌經典茶葉製作而成的茶香奶黃月餅，分別是皇室紀念茶（Royal Blend）月餅、橙花紅茶(Fortmason)月餅以及玫瑰包種茶（Rose Pouchong）月餅，款款都有著不同層次的風味。

月餅2024推介6. FORTNUM & MASON 六款月餅禮盒 HK$388（早鳥優惠HK$348）（品牌提供）

月餅2024推介7. 香港嘉里酒店 法式焦糖冰皮月餅二重奏 兩件裝 HK$150

香港嘉里酒店所推出的法式焦糖冰皮月餅二重奏，把經典冰皮月餅全新演繹，兩款月餅分別是法式焦糖黑刺榴槤冰皮月餅和法式焦糖椰子冰皮月餅。冰皮月餅會由廚師即席以火槍把表面燒至金黃焦脆，法式焦糖面層與內層綿密幼滑的黑刺榴槤蓉及椰子蓉的口感，形成強烈對比，滋味非常。此變奏版冰皮月餅只限酒店自取。

月餅2024推介7. 香港嘉里酒店 法式焦糖冰皮月餅二重奏 兩件裝 HK$150（品牌提供）

月餅2024推介8. 香格里拉酒店 香格里拉甄選經典月餅 九件裝 HK$788

香格里拉酒店今年推出了一系列兼具傳統及創新的精緻月餅及禮品，其中香格里拉臻選亞洲花卉瑰寶，結合亞洲區名廚，選用矜貴五十年廣東新會陳皮及天津薄皮紅豆入饌，並分別配搭玫瑰花瓣、清新柚子及馥郁桂花，製作出三款口味獨特的月餅，分別是陳皮豆沙玫瑰月餅、陳皮豆沙柚子月餅以及陳皮豆沙桂花月餅，款款齒頰留香。

月餅2024推介8. 香格里拉酒店 香格里拉甄選經典月餅 九件裝 HK$788（品牌提供）

月餅2024推介9. 香港迪士尼樂園 Duffy與好友月餅禮盒 HK$329

Duffy粉絲不能錯過！香港迪士尼樂園今年推出了「Duffy與好友月餅禮盒」，禮盒內含4個LinaBell造型奶皇月餅，更內置小燈泡，把月餅拿出後就可變成可愛的Duffy與好友燈籠！

月餅2024推介9. 香港迪士尼樂園 Duffy與好友月餅禮盒 HK$329（品牌提供）

月餅2024推介10. 東海堂 x SOU・SOU 月見禮盒 HK$430（早鳥優惠HK$279）

東海堂與京都時尚品牌 SOU・SOU聯名推出「月見禮盒」 ，禮盒採用雙層設計，以色彩鮮明的紫色和大紅色為主調，搭配繽紛的菊花紋樣，為月餅禮盒注入簡約和風元素，承襲東海堂日式風格和展現京都百年美學！禮盒配上滋味的流心奶黃月餅和傳統的蛋黃白蓮蓉月餅，滿足大人小朋友的不同口味！

月餅2024推介10. 東海堂 x SOU・SOU 月見禮盒 HK$430（早鳥優惠HK$279）（圖片來源：東海堂官網）

月餅2024推介11. 美心「迷你兵團系列」 蛋黃蓮蓉月餅 HK$275（早鳥優惠HK$178）

美心月餅今年與「迷你兵團」合作推出復古雙反相機為造型的月餅禮盒，配上蛋黃蓮蓉月餅。這次的「迷你兵團系列｣ 月餅禮盒玩味十足，當打開燈制並轉動手柄，就可看見藏身於投影片內的迷你兵團人物身影，轉動可投影6個不同造型的迷你兵圖案，極具趣味，迷你兵粉絲們不能錯過！

月餅2024推介11. 美心「迷你兵團系列」 蛋黃蓮蓉月餅 HK$275（早鳥優惠HK$178）（品牌提供）

月餅2024推介12. 望月x「研香」 特別版月餅禮盒（4件禮盒裝）HK$248（早鳥優惠HK$198）

本地人氣月餅品牌望月，一直力求創新，突破了傳統月餅的厚重風味，並融合了中西糕點特色。今年中秋，望月與主打手工糖水的本地港式糖水店「研香」聯手推出特別版禮盒，將港式糖水經典食材結合成流心月餅。今次聯乘，更是品牌首度推出濃郁醇厚的開心果及香濃順滑的黑芝麻口味，齒頰流香，讓人一試愛上。

月餅2024推介12. 望月x「研香」 特別版月餅禮盒（4件禮盒裝）HK$248（早鳥優惠HK$198）（品牌提供）

月餅2024推介13. 香港東涌世茂喜來登酒店「月照大嶼」月餅禮盒 HK$358（早鳥優惠HK$304.3）

擔心原個月餅太有負擔感？一口迷你月餅加上混合口味，既有中秋氣氛又能滿足貪吃的心！香港東涌世茂喜來登酒店以大嶼山作靈感，打造出滿懷詩意又應節的禮盒外觀，加上草莓乳酪奶黃以及奶黃口味，相信無論是送禮或自吃，都同樣滿足！

月餅2024推介13. 香港東涌世茂喜來登酒店「月照大嶼」月餅禮盒 HK$358（早鳥優惠HK$304.3）（品牌提供）

月餅2024推介14. 天饌 「星光時刻」三式脆皮迷你月餅（四件裝）HK$198（早鳥優惠：HK$168）

除了酒店與傳統品牌，不妨試試新口味：全香港製造、香濃可口的脆皮月餅。曾榮獲米芝蓮一星的農圃飯店主理的「天饌」，今年更推出結合中式傳統配方與西式餅皮技巧的嶄新月餅。

外盒不單延續往年以星空為主題作設計，更將典雅華麗的棕紅色與金漆滿月結合。當中三重月餅滋味：脆皮流心奶黃月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅、脆皮京都抹茶麻糬月餅各一，歡聚佳節之餘，更能感受新舊滋味融合帶來的味蕾驚喜。