巴黎奧運開幕式｜Celine Dion公開患病後首復出?傳與樂壇天后合作

巴黎奧運開幕式將於今晚舉行，有傳日前在巴黎遊歷的Celine Dion（Céline Dion），將會聯同另一樂壇唱將Lady Gaga聯手，於開幕舞台上演出，連法國總統馬克龍也賣關子表示「將有驚喜」。56歲Celine Dion最為人認識的歌曲，莫過於電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉，但年前她宣布患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫中止演唱會養傷，直至近日身體情況終有好轉。



根據法國知名記者Thierry Moreau於社交媒體表示，Celine Dion及Lady Gaga都有排練法國傳奇歌手Edith Piaf的經典名曲〈La Vie en Rose〉。而稍早前，Celine Dion更身穿Dior服飾，於巴黎羅浮宮觀光，並與法國第一夫人Brigitte Macron會面，令表演的消息更為可信。

巴黎奧運2024｜稍早前Celine Dion穿Dior黑色造型，於巴黎羅浮宮觀光。(Dior提供)

巴黎奧運2024｜Celine Dion亦有與法國第一夫人Brigitte Macron會面。(Dior提供)

Celine Dion公開患病：無法像以往般唱歌

Celine Dion在2022年公開患上罕見病「僵硬人症候群」，病情限制其身體活動能力，使原訂的巡迴演唱會被迫取消，她亦需暫別舞台休養。此外，她接受媒體邀請，紀錄其抗病的心路歷程，讓大眾更認識這個病。片中她表示痙攣影響到其生活，「有時我會在走路時感到困難，亦令我無法像以往般使用聲帶來唱歌。」其中一段更見她發病痙攣的一刻，令人不禁驚訝這個病的嚴重度。

這不僅是練習聲音或普拉提，而是身體與聲帶、情緒與精神的復健。 Celine Dion

Celine Dion因童年立志成歌手

相較平坦的人生道路，Celine Dion的都較顛簸，自小並非生於富裕家庭，由貧窮的羅馬天主教徒撫養，家中有14個小孩，當中她年紀最輕。雖然生活拮据，但Celine Dion深受寵愛，並慶幸自己生於快樂的家庭裡，家人們還不時會聚在父母開的鋼琴酒吧內唱歌，令她萌生當表演者的夢想。

我不後悔擁有不完整的童年，因為我有個夢想：我想成為一名歌手。 Celine Dion

巴黎奧運2024｜相較平坦的人生道路，Celine Dion的都較顛簸。(IG@celinedion)

Celine Dion憑《鐵達尼號》聲名大噪

一直以來，Celine Dion憑得天獨厚的歌聲、歌曲都引起不少人注意。如在1991年時，她與靈魂樂歌手Peabo Bryson合唱迪士尼動畫《美女與野獸》的同名歌曲，開始為人熟悉。而其後的《鐵達尼號》主題曲，更助她聲名大噪，變成家傳戶曉的歌。縱觀Celine Dion的職業生涯，她曾榮獲5次格林美獎、12次世界音樂獎、7次美國音樂獎等，足見她的樂壇傳奇天后地位。

巴黎奧運2024｜Celine Dion曾榮獲5次格林美獎、12次世界音樂獎、7次美國音樂獎等。(IG@celinedion)

Celine Dion與經理人譜「父女戀」

Celine Dion背後最功不可沒的幕後功臣，想必包括其伯樂兼丈夫René Angélil。當時Celine Dion的哥哥將她錄製的歌曲交給René Angélil，對方聽後備受感動，並抵押自己的房子，讓她能夠推出專輯。兩人其後踏入愛河，譜出一段差26年的「父女戀」，並最終步入教堂，育有3個孩子。Celine Dion曾在媒體訪問中憶述，兩人最初交往時，一度受家人反對，特別是母親，認為René Angélil曾結婚兩次、有3個孩子，不過最終都被感動。

丈夫患癌、Celine Dion為照顧對方暫放下事業

可惜René Angélil在1999年被診斷出患咽喉癌，當時處於事業高峰的Celine Dion，決定暫時放下事業，陪伴丈夫一起對抗病魔，並在病情好轉時，才復出回歸樂壇。怎料在2014年，René Angélil癌症再度復發，抗病一年多後最終不治。同時Celine Dion的哥哥亦在不到一天的時間因癌離世，令Celine Dion受到雙重打擊。但經時間洗禮，她現時已重新振作，積極面對疾病並進行治療，非常令人敬佩。