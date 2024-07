巴黎奧運何詩蓓｜擁愛爾蘭背景仍堅定選擇代表香港 積極面對逆境

作為旗手之一,帶領著我們的團隊在雨中沿著塞納河航行進入奧運會。這是我最大的榮譽之一,也是我永遠不會忘記的事情。(Being one of the flag bearers and leading our team into the Olympics as we cruised down the Seine in the rain … it’s one of my greatest honours and something I’ll never forget.)

何詩蓓