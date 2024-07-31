100種女生｜打羽毛球20年不厭倦！正面應對骨癌、欺凌練成強心態

100種女生｜未曾失去不知每件事的珍貴，在思想仍懵懂、剛認識世界的時候，傷殘羽毛球運動員林芷煖（Calista）便要面對死亡的課題。這彷如越級跳的難題，她在10歲時罹患骨癌，進行無數次化療後，幸運地撿回一命，卻失去左臂骨。不過，她都沒有放棄，不僅於羽毛球界打出優秀成績，亦勇敢分享自己的抗癌故事。這是隔3年後與她再次見面，個性依然開朗和正面，對所有事的想法都放很開。



眼前的林芷煖，人生約有三分二時間都在打羽毛球，能夠堅持熱誠實在不易。(01女生)

用生命打羽毛球

台上一秒鐘，台下十年功，運動員的練習時間，遠比想像中多。眼前的林芷煖，人生約有三分二時間都在打羽毛球，能夠堅持熱誠實在不易。自小三起接觸羽毛球，林芷煖便被當中的控場氣氛吸引，「可以自己掌控全場，簡單約一兩人便可對打。」當時除了羽毛球，她還會打籃球，但因較難與隊友約時間練習，加上她又打趣解釋喜歡「室內有冷氣」，故最後選擇前者。

僅從外表來看，若不是看到林芷煖左手臂上的七吋長疤，或會忘了她在年少時，因癌而手臂被換上金屬骨。由於被切走部分肌肉，她表示初時整隻手不能動彈，只能活動手指，須進行物理治療，並拼命鍛鍊背部和後肌等肌肉。而現時，她亦不能舉高手、拿重物和舉機自拍等，生活上略有不便。

這遑論打羽毛球時的無奈和痛楚，她憶述不是每次都痛，「通常是（金屬臂零件）脫出來時，令整隻手移位，並限制全身的活動，連挺胸動作都做不到，需要上半身傾前，再自己弄回去。」聽到這裡，相信大家光想像已感到痛，但林芷煖卻堅持在賽場上拼搏，靠意志得到力量，「我之前帶傷比賽，不僅膝蓋半月板移位，雙腳亦打到生水泡，賽前連走路也艱難。但下場後，你須要硬著頭皮踏地和奔跑。」

在場上當然感覺到痛，但你不會將痛楚放在你的焦點上，那時全都是靠意志力去堅持。 林芷煖

現時，林芷煖不能舉高手、拿重物和舉機自拍等，生活上略有不便。(01女生)

骨子裡的羽毛球熱誠

二十年並非短時間，從小孩到長大，多少人放棄了多少事，然而林芷煖卻對羽毛球從一而終，每周無間斷練習，這種單純的「喜歡」更應珍惜。林芷煖認為，自己對羽毛球的熱誠隨年月遞增，「不會一開始便很喜歡，我覺得是慢慢培養，令它成為你的興趣。如果我不繼續做運動員，定不會迫自己每周做這麼多天運動，屆時身體會變得不一樣，我不喜歡這樣的自己，所以現時有個目標驅使自己每日運動，我覺得是件開心的事。」

相信不少人都知，在商業主導的社會裡，運動員不僅在訓練上要夠忍耐，日常生活也要「捱得」。若能重新選擇，會否再選運動員為職業？林芷煖信念堅定，「沒有後悔，很開心自己做這個決定。」她形容羽毛球已是身體的一部分、留在血液裡，「每日都會對著它，甚至在跑步和發夢時，都會想起它，然後驚醒。」

希望5年後的自己可以保持初心，繼續做自己喜歡的事，多點欣賞自己。 林芷煖

很多人認為運動員是與時間競賽的職業，到了某年紀便要另謀後路，不過在近幾屆的奧運中，也出現一些較年長的選手，告訴大家「自己還是有能力的」。有關退役，對林芷煖而言還是個陌生的詞，「會看身體的能力，若然還行的話，我都想繼續試。」她未想到羽毛球以外的工作，只想到環遊世界，如飛非洲和埃及等國家冒險。

有關退役，對林芷煖而言還是個陌生的詞，「會看身體的能力，若然還行的話，我都想繼續試。」(01女生)

一次化療的痛楚：我想死

林芷煖在拍攝和相處期間，一直都很愛笑，而樂觀個性背後，其實有著多個辛酸經歷，促使她長大並練成「強心臟」。記得3年前訪問她，也是被她的抗癌故事吸引，在年輕的10歲時，她突然罹患骨癌，從患病到康復的約一年間，她共進行28次化療，並在住院時見證生死，所承受的心理壓力可想而知。而在康復後，她亦難以適應校園生活，甚至被同學開玩笑和欺凌，這一切她現時都侃侃而談，不覺得是件難以回想和啟齒的事。

「我的左手會痛，痛感由肩膊蔓延至手臂、前臂、手掌和手指，就如你運動後會感到痠軟般。」林芷煖憶述發現患癌的經過，「初時以為運動受傷， 父母帶我去看專治運動員的跌打師傅，但覺得沒用，故轉往另一間，該醫師一看便認為是骨癌，建議到醫院檢查。」那是個剛放學的下午，她帶著一個毫不知發生甚麼事的心情，在醫院內照X光後，突被告知不能出院，並要坐救護車，由屯門醫院被送往威爾斯親王醫院進行治療。

化療的痛相信難以想像，林芷煖直言每次也不想面對，指當時逢星期一便要接受化療一次，「都生不如死。」有次由於劑量稍大，副作用特強，須被轉至隔離病房，「又痾又嘔又失禁，完全控制不到自己，連起床也不行，整個人都處於混亂狀態。」她因此不停發瘋，甚至說出放棄說話，「『我想死』，為何不能就這樣死去？為何還要醫治？」不過隨著副作用稍為紓緩，她亦變回冷靜。

「那次他病情急轉壞，連聊天和說再見的機會都沒有，突然便聽到他走了的消息。」(01女生)

10歲經歷生死：說再見機會都沒有

林芷煖曾說過，在抗癌期間有班小伙伴，大家會在病房內打機玩耍，「我們逢周一都會一起入院，剛好能夠編排4張房對著。如果看到對方不舒服，便不會隨便騷擾；如果他精神，便會自動找你打機。」不過，有次其中一位小伙伴突然離世，「通常化療後狀態超不好，需等到星期四、五，狀態變好點才能跟他說話。那次他病情急轉壞，連聊天和說再見的機會都沒有，突然便聽到他走了的消息。」

生命很無常，很多事不能控制，甚至很多事我也未必控制得到。10歲便要經歷這些事，上了一大課。 林芷煖

從被欺凌中練出強心態

經歷抗癌一關，後面的路也崎嶇。林芷煖較正常中一生遲入學半年，加上因化療頭髮掉光，令她飽受同學們的奇異目光，「一個光頭的女生穿裙子，加上遲半年入學，踏入課室時其實也挺害怕。」她提到在生日當天，正好是愚人節，回到校時被同學將自己的椅桌，拖到教師桌旁，她頓時被譏笑聲包圍，加上很長時間沒有朋友，令她不想回到學校。

不過，隨時間長回頭髮，這情況得以改善，她亦發現自己想太多，「當我長回頭髮，便交到朋友，他們告訴我那時想跟我聊天，但不知如何開口。」同時她亦增值自己，透過書本和電影豐富內心，「看一些鼓勵自己的說話，覺得會多接受和肯定自己。」

林芷煖現時也會間中做義工，以生命影響生命，有時對方的正面態度，亦會讓她有所啟發。(01女生)

「再病不知如何面對」

因為身同感受，林芷煖現時也會間中做義工，以生命影響生命，有時對方的正面態度，亦會讓她有所啟發。她憶述上周與一個10多歲少女通話，對方的腳患有骨癌，並須截肢，「對方父親問我當時癌症有否進入肺部？這情況很嚴重，你須要進入骨髓房更換骨髓，很容易因此離去。而她的癌症已經入肺，須要截肢。」

雖然聽來心酸，但林芷煖佩服對方的冷靜心態，「她完全不怕表示，『還不是這樣，也要繼續、不能選擇』，心情比我想像輕鬆一百萬倍。若我不是換骨手術而是要截股的話，都會有很大打撃，你要知道進去（手術室）的話，便會失去一隻腳，但她還可以跟父親談待會去吃甚麼，我真的覺得她很厲害，而且很正面，反而在想之後如何用好義肢。」

若你問我再一次得癌症的話，我唔知自己能否面對。因為我要再重新開始醫治，再經歷這麼多手術和化療，我怕身體會捱不住 林芷煖

母愛成支柱

由生病到做運動選手，林芷煖最感激的後盾便是母親，在抗癌時幫她半夜起身倒嘔吐物和小便，又要計算每日喝水量，「這樣厭惡的工作，我知她會很不喜歡，也很怕這些事。她連廁所都不敢洗，但她要照顧我，我康復後她和家人都很支持我做喜歡的事，沒有給我壓力。」母愛的偉大，也許正是林芷煖一直堅持不懈、努力向上的最大推動力。

攝影：歐嘉樂 Max Au

造型&採訪：朱加曦 Kristie Chu

化妝&髮型：鄭嘉晴 Sarah Cheng

藝人/模特：林芷煖 Calista Lam

服裝提供：Mardi Mercredi

場地提供：臺北棧

