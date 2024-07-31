巴黎奧運｜卡塔爾王室成員被偷11個Hermès袋！網分享4招火車防盜

【法國巴黎奧運會｜防盜】法國盜竊問題一直嚴重，這次奧運會的主辦地是在巴黎，為此法國事前更是動用數萬軍警維護治安，但仍難防偷竊問題。近日就發生了一件嚴重的盜竊案，疑是卡塔爾埃米爾（Emir）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）的家人在前往巴黎的火車中，被偷走了11個Hermès手袋以及個人重要物品，損失慘重。



卡塔爾王室成員被偷11個Hermès手袋及個人重要物品（Getty images）

卡塔爾王室成員被偷11個Hermès手袋及個人重要物品

擬外媒報道指，在當地時間7月27日該名卡塔爾王室成員與管家一同出行，在康城（Cannes）登上火車前往巴黎，預計前往巴黎觀看奧運賽事。她在中午12點至下午1點40分間，發現她的行李不翼而飛，當中包括11個Hermès手袋，並指手袋裝有極其貴重的個人物品。他們立即通知了火車上保安人員，使火車停靠在土倫車站約20分鐘進行搜查，可惜並無發現小偷和任何失竊物品。

法國國家鐵路公司提醒旅客應自行看管財物（Getty images）

此偷竊事件已交由法國國家警署土倫分署進行調查，而法國國家鐵路公司（SNCF）則不會對此事發表任何評論，並拒絕透露有關火車上行李被盜的數據，僅表示對火車上的行李失竊不予負責，重申旅客應自行看管財物。

網民分享4好物歐洲火車防盜好物（Getty images）

網民分享4好物歐洲火車防盜好物

去旅行個人貴重財物被偷，真的很影響心情。在歐洲國家要前往不同城市的話，火車無疑是便宜又快捷的方法，但又不是一定能買到行李架附近的座位，網民「90 ᅠᅠ」分享了如何利用單車鎖和小孩牽引帶來保護行李箱，以及用密碼鎖和手機繩保護隨身行李，都是讓小偷無從下手的方法！

她用利用單車鎖和小孩牽引帶，來將行李箱與火車上的行李架鎖緊，讓小偷無法一時間偷走。此外假如座位頭頂行李架有空位的話，她也會用同樣方法，不過會將牽引帶拉長圈在手上，就算不小心睡著也不用擔心被偷。

而密碼鎖則是把手袋的拉鏈與肩帶鎖在一起，如果是背包就把兩邊拉鏈鎖在一起。此外網友提醒現在歐洲小偷已升級會拆手機殼，只用手機繩已無法好好保護手機，提醒在火車或地鐵時避免玩手機，把手機和繩斜揹在大衣內，手在外面用力按住，大大降低被偷的機會。