婚宴場地2024｜11大擺酒酒店/戶外/中西式套餐推薦！附最新價目表

【擺酒酒店推薦/擺酒場地推薦/戶外婚宴場地推薦】揀選婚宴擺酒場地，是籌備婚禮中極為重要的一環。在香港，小型宴會場地、婚宴場地及酒店宴會廳更是多不勝數。《01女生》為大家整合11大熱門擺酒酒店宴會廳及婚宴場地的套餐及配套資料，更會附上婚宴套餐最新價錢表及優惠。各位準新人，不妨參考一下！（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）



相信不少新人都對揀選婚宴酒席場地感到十分煩惱，既要符合大日子日期、婚宴形式以及預算，又要考慮場地佈置、酒席菜單及交通等問題。以下齊集香港島區、九龍區及新界區熱門婚宴場地推薦，幫助各位準新人更輕鬆地打造夢寐以求的婚禮。

港島區

婚宴場地推薦2024｜1. 港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong Hotel）

坐擁維多利亞港景致的港島海逸君綽酒店，設有面積達12,685平方呎的婚宴場地，可以靈活劃分成6,200平方呎的無柱式宴會廳及七間多功能君綽廳。宴會廳樓高22呎，可容納600人之雞尾酒會，或舉行500位賓客的晚宴。各個君綽廳均座擁維港景色，劇院式的座位設計可容納多達300位賓客。想在藍天白雲下宣讀愛的盟誓，可在41樓Le 188˚露天平台或42樓的海天閣進行證婚儀式，是空中戶外證婚場地的首選。

婚宴場地推薦2024｜1. 港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong Hotel）



婚宴套餐價錢：

中式婚宴午宴組合每席 HK$13,388起；中式婚宴晚宴組合每席 HK$16,988起（另收加一）

地址：油街二十三號 (港鐵炮台山站A出口)



婚宴場地推薦2024｜2. 雅格酒店（the Arca）

走簡約奢華風格的雅格酒店，賣點之一是新人可在780平方呎寬敞海景套房內舉行出門儀式，再前住鄰近伯大尼小教堂，極為方便。酒店共設有三個婚宴場地：位於酒店天台的Arca Sky，俯瞰一望無際的香港仔海景，日落時分景色更加浪漫；酒店三樓的Arca Society ，設有戶外露台，適合舉辦輕婚禮；Arca Assembly 面積為7705平方呎，是區內獨一無二的酒店婚宴場地配新娘房，可舉辦華麗盛大的婚宴、西式自助餐婚宴或證婚儀式。

婚宴場地推薦2024｜2. 雅格酒店（the Arca）

婚禮儀式及雞尾酒會套餐價錢：HK$28,800起/100人（另收加一）

地址：黃竹坑香葉道43號



婚宴場地推薦2024｜3. 歷山酒店（Hotel Alexandra Hong Kong ）

主打維多利亞宮廷式設計風格的歷山酒店，室內裝潢奢華典雅，如同在歐式古堡庭園出嫁。宴會廳佔地9,990平方尺，樓高4米，可容納650人之雞尾酒會，或舉行10至46席的宴會。加上採用氣派非凡的水晶吊燈及金色鏤花大門，盡顯貴氣。5間會議廳佔地介乎53平方米至60平方米，十分適合舉行溫馨的小型婚宴、敬茶或證婚儀式。

婚宴場地推薦2024｜3. 港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong Hotel）



婚宴套餐價錢：

中式婚禮午宴套餐每席 HK$8,988起；中式婚禮晚宴套餐每席 HK$13,388起；西式婚禮午宴套餐每位HK$738起；西式婚禮晚宴套餐每位HK$1,038起（另收加一）

地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）



九龍區

婚宴場地推薦2024｜1. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

貴為全世界最高酒店的香港麗思卡爾頓酒店，無論是舉辦奢華顯赫的盛宴，或於全港最高酒吧立下山盟海誓，還是於高貴典雅的碧玉廳與家人溫馨共聚，均可為你度身訂造專屬的夢幻婚宴。耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)佔地870平方米，樓底高6米，可筵開52席，容納六百多位賓客，加上瑰麗堂煌的場地裝潢，完美展現尊貴氣派。亦設有12 米 x 3.5 米的 LED 螢幕牆，為婚禮提供時尚且個性化的背景，締造浪漫的夢幻婚禮體驗。

除此之外，另有四間多用途宴會廳，空間面積達245平方米，可用作小規模的婚宴場地之用。如碧玉廳I 及II，佔地112平方米，可容納6席；翡翠廳I及II 共佔地133平方米，可容納7圍酒席。

婚宴場地推薦2024｜1. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

珍珠婚宴套餐每席 HK$15,000起(只適用於2024年12月31日舉辦之晚宴)；中式婚禮晚宴套餐每席HK$19,288起（另收加一）

地址：九龍柯士甸道西1號



婚宴場地推薦2024｜2. 香港半島酒店（ The Peninsula Hong Kong）

想要貴麗堂皇的婚禮，不妨挑選有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。酒店內有6個不同婚宴場地可供選擇，由中西式私人廂房、花園套房到能夠容納宴會120人或酒會 200人的利士廳或露天陽台都有。除了經典的室內外婚宴場地，半島酒店今年更與標誌性的天星小輪推出海上婚禮，大家可以於波光粼粼的海港上體驗專屬的浪漫婚禮。

想令婚禮更具特色，亦可以選擇「半島貴婦華麗盛宴」婚宴禮遇，當中有機會與酒店廚藝團隊及品酒師：例如米芝蓮星級餐廳嘉麟樓行政主廚林鈺明、宴會主廚羅駿豪和西式糕點副行政主廚黎仲恆會面並親自為您的設計婚禮菜單。

婚宴場地推薦2024｜2. 香港半島酒店（ The Peninsula Hong Kong）



婚宴套餐價錢：（另收加一）

「半島貴婦華麗盛宴」婚宴套餐 HK$688,000起

「緣定海濤」婚宴套餐 HK$268,000起（可招待最多80位賓客）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道



婚宴場地推薦2024｜3. 海景嘉福洲際酒店（InterContinental Grand Stanford Hong Kong）

酒店坐擁維多利亞港美景，鄰近多個大型購物及交通交匯處及，十分便利，加上住宿環境舒適，亦被不少新人譽為「婚宴場地首選」。酒店設有3個婚宴場地，分別為瀚林廳、樂韻廳及薈萃廳，總面積接近1,387平方米，不論是豪華盛大的中式婚宴，還是温馨浪漫的西式晚宴、獨特難忘的宣誓儀式，均可妥善安排。瀚林廳採用寬敞無柱式設計，最多可容納370人，配以閃爍瑰麗的水晶燈，盡顯富麗堂皇的氣派。樂韻廳間隔靈活多變，可設成迎賓廳、餐前派對及盛大婚禮場地。薈萃廳由六個小宴會廳而成，以莫奈和畢加索等印象派藝術家的名字命名，為新人創造獨一無二的別致婚宴。

婚宴場地推薦2024｜3. 海景嘉福洲際酒店（InterContinental Grand Stanford Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

中式婚禮午宴套餐每席HK$10,888起（另收加一）；西式婚宴自助午宴每位HK$880起（另收加一）；西式婚宴自助午宴每位HK$1,430起（另收加一）

地址：九龍尖沙咀東麼地道 70 號



婚宴場地推薦2024｜4. 香港麗晶酒店（Regent Hotel Hong Kong）

作為大家的成長回憶之一，洲際酒店歷經三年的翻新工程後，終於在2023年3月以全新面貌，以「香港麗晶酒店」回歸重開。酒店位於九龍維多利亞港畔，盡享維港海景，整個高雅裝潢更由世界級建築設計師盧志榮精心打造。

酒店逾 1,779 平方米活動空間，除了經典華麗的白色雲石樓梯，加上大禮堂無柱式設計以及十個多功能廳，宴會最多可容納 720 人，無論是精緻時尚的迷人盛會、夢幻美妙的浪漫婚禮都能夠靈活安排！

婚宴場地推薦2024｜4. 香港麗晶酒店（Regent Hotel Hong Kong）



婚宴套餐價錢：（另收加一）

地址：香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店



婚宴場地推薦2024｜5. 啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak Kowloon Hotel）

想在九龍東區為數不多的酒店中舉辦婚禮，競爭必定十分熱烈。啟德作為新人們熱愛到訪的婚拍地點，下月五星級的啟德帝盛酒店開幕，海灣圍繞十分寫意，酒店更是寵物友善。

酒店裝潢華麗氣派，有雙層7米高樓底的豪華宴會廳，更有佔地609平方米的露天平台可作戶外證婚或活動。婚禮完美落幕後，新人更可以利用優惠房價預訂特色海景總統泳池套房！

婚宴場地推薦2024｜5. 啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak Kowloon Hotel）



婚宴套餐價錢：（另收加一）

午宴婚禮套餐每席（12人）由港幣12,388元起，晚宴婚禮套餐每席（12人）由港幣16,388元起

地址：香港九龍啟德承啟道43 號



新界區

（）

想遠離市區的煩囂，在新界西北區舉行婚禮是個不錯的選擇。酒店交通非常便利，附近有大型購物商場。酒店宴會廳設計貴麗典雅，樓高3.6米，場地面積達7,500平方呎，可供500人就席，亦可舉行雞尾酒會。新人亦可選擇在全港其中一個最大酒店室外游泳池池畔舉行夢婚禮，讓藍天白雲、清澈池畔及綠野園林化作您的婚禮佈景，打造園林特色婚禮。

婚宴場地推薦2024｜1. 嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）



婚宴套餐價錢：

池畔婚禮HK$16,888起（另收加一）；西式自助午餐每位HK$438起（另收加一）；西式自助晚餐每位HK$628起（另收加一）

地址：天水圍天恩路 18 號



婚宴場地推薦2024｜2. 香港東涌世茂喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung）

如果想要一次過體驗中西式，兩種截然不同又各具特色的婚禮，位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店會是個不錯的選擇。酒店遠離煩囂、空間感十足，更鄰近多個婚照打卡熱點：飛機維修區、迪士尼樂園以及東涌海濱等，十分方便新人。

酒店更擁有兩個戶外證婚場地：可飽覽180度海景、可容納40人的草地露台花園以及可容納80人的戶外花地。證婚過後亦可選擇餐廳午晚宴或7米高樓底無柱式宴會廳，宴會廳面積達1,232平方米 （約13,261呎），可容納72席（864座位）。宴會廳間隔十分靈活，可筵開70席或分拆成3個小型宴會，無論大型婚宴或小型婚禮都可以滿足到。

婚宴場地推薦2024｜4. 香港東涌世茂喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung）



婚宴套餐價錢：（另收加一服務費）

中式婚宴套餐：每席HK$8,888起

西式婚宴套餐：每位HK$768起

草地陽台輕婚禮：淨價HK$50,000（可容納40人）

戶外花園輕婚禮：淨價HK$80,000（可容納80人）

地址：大嶼山東涌怡東路9號



沙田區

婚宴場地推薦2024｜1. 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）

若然對草地婚禮、戶外婚禮有所偏好，坐擁九肚山景致的香港沙田凱悅酒店，定能實現心中綠意環繞的婚禮景象。酒店更是LGBTQ+友善，由宴會大禮堂、大型落地玻璃的凱悅廳到戶外園林草地，多元化的空間能夠滿足不同規模的婚宴。

婚宴場地推薦2024｜1. 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）



婚宴套餐價錢：（另收加一服務費）

－戶外園林草地婚禮

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 HK$66,888起

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日 HK$63,888起

2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日 HK$73,888起



－凱悅婚禮及自助午宴套餐

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 HK$153,888 起

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日 HK$150,888起

2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日 HK$163,888起



－凱悅婚禮及中式午宴套餐

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 HK$138,888起

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日 HK$132,888起

2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日 HK$148,888起



－囍悅婚禮中式晚宴套餐

星期一至五每席HK$12,888；星期六、日及公眾假期每席HK$13,888（截至2024 年 9 月 2 日）

地址：新界沙田澤祥街 18 號

