TWICE周子瑜9月SOLO出道！爆紅人氣忙內不平坦星途 終破雪藏傳言

【TWICE/周子瑜】周子瑜將於9月6日 SOLO出道！ TWICE 官方SNS 亦於昨日（8月5日）正式宣布《abouTZU》於9月6日發行，8月2日 TWICE 官方Instagram 凌晨釋出周子瑜首張個人專輯《abouTZU》的預告，更將Instagram Icon 換成子瑜「Tzuyu」，消息一出已近百萬讚數以及過三萬則留言，相信全球粉絲都期待不已！



作為韓國人氣女團TWICE 中的忙內，子瑜亦是繼娜璉、志效後的第三位單曲出道成員。《abouTZU》預告片段中可見子瑜的3大造型：公主頭配搭可愛的黃裙、長披髮配以高雅藍裙以及提傘的矮馬尾配以白裙，每個鏡頭都完美展現零死角神顏與高挑身材，加上知名的射箭動作，令人十分期待正式片段。

入行12年曲折星途 曾差點不能出道、多次被失誤去除？

今次的SOLO除了是周子瑜首張個人專輯，更是她續約JYP 兩年以來的大作，難怪收獲全球粉絲不少呼聲，大指「JYP終於放行」、「真的感動」等。為什麼周子瑜能夠成功掀起全球粉絲的關注？大概是甜美面貌與傻萌個性收獲民心，加上運氣與實力的加持，令大家都對她特別上心。

周子瑜藉著唱跳俱佳的能力及甜美外表擁有超高人氣！（IG＠thinkaboutzu）

來自台灣的周子瑜，在13歲那年被韓國娛樂公司JYP 邀請試鏡，自練習生期間，已收獲觀眾喜愛。最一開始周子瑜並未在TWICE的出道名單內，後來因TWICE 原有成員改動，令JYP 決定再度尋找成員，靠著參與《SIXTEEN》選秀節目中的努力表演與人氣，JYP 亦追加名額，令TWICE 原本由7 位成員終變成9位成員。

周子瑜一開始其實並未能入選，後來因TWICE 原有成員改動才獲得二次機會入團。（《SIXTEEN》劇照）

正當大家期待周子瑜出道後能夠大放異彩，事實卻一直未如理想。雖然作為團內的領舞、副唱，卻碰上不少資源分配不均的爭議，許多歌曲段落分配與 MV 畫面周子瑜都明顯少於其他成員；更多次被粉絲發現公司的「失誤」：新日語專輯《DIVE》中官方釋出專輯封面跟內容物等照片預告時欠缺子瑜的身影、發行日語專輯《#TWICE4》中的花絮沒有子瑜的個人畫面等。甚至 2022 年TWICE全員續約後，周子瑜亦幾乎沒有個人活動，所以一直有被雪藏的傳言。

出道9年的TWICE，人氣不斷，一直創下破億紀錄：MV以及歌曲觀看次數、各大音源排行榜等（IG@thinkaboutzu)

爭議無阻人氣 收獲「全球百大美女」、「射箭女神」等美譽

雖然一直以來，周子瑜的爭議連連，人紅事非多，但並無阻她的人氣接連上升！2016年參加偶像運動會後，專業的射箭姿勢收獲「射箭女神」的美名，就連荷里活電影導演Taika David Waititi 與Paul S. Feig 亦於Twitter上轉推其英姿。

另外周子瑜甜美的外貌不單收獲「精靈代表」的美譽，更是受眾人認證，連續5年入選成為世界百大最美臉孔，2019年更成為「全球百大美女第一名」，難怪JYP 要乘勢追擊，2020年為子瑜推出首本個人寫真《Yes, I am Tzuyu.》。

ISFP代表：性格低調、和平主義者

也許跟她內向個性以及 ISFP性格特質有關，她從來都不喜歡爭論或衝突，根本是個和平主義者代表！不論是事非爭議、2019年受到恐怖粉絲的死亡恐嚇或私生飯恐怖追求，甚至是一直被傳的資源分配不均，就連周媽媽都曾為她抱打不平，子瑜都是冷靜應對。

除了不愛爭搶，周子瑜亦相當重情義、有善心，她曾多次低調捐款。另外，子瑜十分喜歡小動物，先後養過4隻小狗：「酷吉」、「烏子」以及流浪犬「Kaya」、「Butter」，完全是個人美心善的仙女，難怪收獲這麼多粉絲的喜愛！