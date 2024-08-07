巴黎奧運｜全紅嬋克服青春期困擾衛冕冠軍　出生貧苦、超有長輩緣

巴黎奧運有著不少矚目賽事，在昨晚（7日）的女子10米高台跳水決賽中，年僅17歲的中國選手全紅嬋成功衛冕金牌，並在首輪跳水中，憑著「水花消失」的壓水技術，獲得評判一致滿分，亦讓觀眾看得驚喜和投入。這位小女孩在跳台上，總是面露嚴肅和認真的表情，但完成每跳後，卻穿著「醜魚拖鞋」到處走，開心地接過粉絲送的毛公仔，一刻也不想放下。



雖然技術高超，但全紅嬋其實只得17歲，童年大多都是接受訓練，因此間中娛樂一下，購買自己的心頭好，抱滿可愛毛公仔，其實不難理解。不少人或許發現，全紅嬋超有長輩緣，在東京奧運過後，不僅得到前奧運金牌得主陳若琳主動執教，去年底有報道指她成郭晶晶的契女，並在今屆巴黎「追星成功」，與谷愛凌合照。這或許跟她的謙虛和沉靜個性有關，而她的家境亦非常引人同情。

巴黎奧運｜全紅嬋在巴黎奧運女子10米高台跳水決賽中奪金。(Getty Images)

全紅嬋家境貧苦、獲獎最想為母親治病

在東京奧運奪得金牌後，全紅嬋接最初受訪時，已經提到要將獎金寄回家，讓母親得以治病。這位孝順女兒出生自廣東農村家庭，家境清貧，全家收入靠父親和大哥支撐。更甚全紅嬋的母親，在2017年騎電動單車時，不慎遇上意外，令肋骨被撞斷，更因被捲入貨車底而被嚇倒，導致過後間中出現癲癇，會突然暈倒和口吐白沫。

在東京奧運奪得金牌後，全紅嬋接最初受訪時，已經提到要將獎金寄回家，讓母親得以治病。(Getty Images)

全紅嬋出道即顛峰

全紅嬋天生擁有不錯的彈跳力，並在7歲時被教練陳華明發掘，並從不會游泳練成專業，贏得多個省級跳水比賽獎項。由於東京奧運受疫情影響延期，這讓全紅嬋趕上報名的尾班車，在全國跳水選拔賽中取得冠軍，同時獲選國家隊。她其後乘勝追撃，在東京奧運中獲得3跳滿分，無懸念奪冠，因此聲名大噪。

巴黎奧運｜全紅嬋克服青春期困擾：這枚金牌不易拿。(IG@paris2024)

全紅嬋家人拒絕贊助：不消費女兒

在取得成功後，全紅嬋最先想到家人，曾認為大哥為養家而中途退學，因此最大心願是讓對方繼續上學。在她的訪問播出後，不少機構和善心人紛想盡綿力支持其家人，連其鄉下醫院也表示可為母親和爺爺提供醫療服務。不過，這些贊助都被全紅嬋的家人拒絕，表示不能消費女兒的名氣，因此現時依然靠種植蔬菜維生。

全紅嬋克服青春期困擾：這枚金牌不易拿

再經過3年的鍛鍊，雖然全紅嬋在奧運中再次奪金，但過程因受青春期影響，面對不少困境和難題。由於青春期時會長高，體重也增多，因此稍微的改變，都會影響跳水的動作和力度，全紅嬋教練陳若琳亦解釋，好比身上綁個沙包去跳，完全不一樣。這使全紅嬋無所適從，不僅在訓練時曾與教練爭吵，亦質疑自己「如果哪天我不跳水了，大家還會喜歡我嗎？」

巴黎奧運｜全紅嬋自認並非「天才少女」，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的。」(IG@paris2024)

不過，雖然內心充滿爭札，全紅嬋依然熱愛跳水，更願為它付出更多，每日反覆練習動作，亦節制飲食以防體重驟變，因此在巴黎奧運女子10米高台上完成5跳後，她也激動與教練相擁落淚，不僅是高興的淚水，也是這3年以來的壓力釋放。她接受訪問時表示，「這3年挺不容易，因為體重重了，然後動作也要一直去改變。」

她同時亦沒感到自滿，並以謙卑的態度接過獎牌，自認並非「天才少女」，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這三年裡，有自己的辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。」