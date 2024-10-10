下午茶推介2024｜最新秋日下午茶推薦：酒店打卡HighTea 當季必試

【下午茶High Tea2024/下午茶推介】秋意漸濃，最好是與閨密好友、另一半來一個精緻下午茶，陽光輕灑與茶點互襯，加上秋日必試時令食材，包括當季榴槤、大閘蟹。無論打卡或談心都顯得醉人。想共渡一個悠閒下午，環境舒適、打卡一流的下午茶必是你的首選。以下齊集了最新的秋日下午茶推薦，包括香港嘉里酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、唯港薈（Hotel ICON）等，快點bookmark一試！



秋日下午茶High Tea推介：荃灣悦品酒店COZi Lounge 「蠔」情榴槤芒返 • 尊貴2人下午茶

限時買一送一

秋天不能不吃肥美鮮甜的生蠔！想一次過大飽口福，荃灣悦品酒店將人氣愛品：榴槤與生蠔結合，打造精緻的鹹甜點與美饌，絕對能夠令每位「榴槤」忘返！

秋日下午茶High Tea推介｜荃灣悦品酒店COZi Lounge 「蠔」情榴槤芒返 • 尊貴2人下午茶（荃灣悦品酒店）

秋日下午茶High Tea推介｜荃灣悦品酒店COZi Lounge



供應日期：即日起至 2024年12月1日

供應時間：下午3時半至5時半

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F COZi Lounge



秋日下午茶High Tea推介：六國酒店 「鮑魚．鱈場蟹．熔岩朱古力星球」下午茶二人套餐

維多利亞風格 打卡必到！

六國酒店推出不時不食的海鮮以及濃郁的朱古力的下午茶，當中不單有鮑魚、鱈場蟹肉、鵝肝等時令食材，加上誘人的熔岩朱古力星球，愛吃女生切勿錯過！

秋日下午茶High Tea推介｜六國酒店 「鮑魚．鱈場蟹．熔岩朱古力星球」下午茶二人套餐（六國酒店）

秋日下午茶High Tea推介｜六國酒店「鮑魚．鱈場蟹．熔岩朱古力星球」下午茶



供應日期：2024年9月1日至11月30日

地址：香港灣仔告士打道72號六國酒店一樓 Le Menu西餐廳



秋日下午茶High Tea推介：The Hari x Jackson Scone下午茶

愛吃鬆餅（Scone）的女生真的不要錯過！奢華酒店The Hari 與「鬆餅界的天花板」 Jackson Scone 再次聯手推出下午茶，打造出充滿秋意經典鹹點，並與The Hari 標誌性的顔色相配合的精美甜點。如果只想全情投入鬆餅世界，酒店亦精心打造出只有鬆餅的下午茶甜品菜單（Afternoon O'Clock 菜單），大家可以盡情享用甜而不膩、鬆脆的甜點。

秋日下午茶推薦｜「The Hari x Jackson Scone下午茶」菜單推出特別優惠：由即日起至2024年10月31日，兩位用只需HK$588。2024年11月1日至12月31日，兩位用只需HK$668（配天然維他命水及無限添飲咖啡或茶）（The Hari Hong Kong）

秋日下午茶推薦｜The Hari x Jackson Scone下午茶

供應日期：即日起至12月31日（下午3時至5時）

價錢：

The Hari x Jackson Scone下午茶：HK$588起／兩位用（包括天然維他命水及無限添飲咖啡或茶）

下午茶甜品（Afternoon O'Clock ）：每位HK$138起

地址：香港灣仔駱克道330號 The Hari Hong Kong



秋日下午茶High Tea推介：CRUISE 「秋日蟹逅」下午茶

秋日氣息漸近，除了微風吹拂，亦是鮮甜肥美大閘蟹的當季時節！想要盡情大飽口福，不要錯過香港維港凱悅尚萃酒店的「秋日蟹逅」下午茶。除了可以在CRUISE 空中餐廳及酒吧欣賞維港壯麗美景，下午茶更有無限量供應的鬆餅、牛角包窩夫等，更包含免費3小時的頂樓無邊際游泳池使用通行證，打卡一整日都不怕悶！

秋日下午茶推薦｜CRUISE 「秋日蟹逅」下午茶（香港維港凱悅尚萃酒店）

秋日下午茶推薦｜香港維港凱悅尚萃酒店CRUISE「秋日蟹逅」下午茶



供應日期：2024年9月21日至11月30日

供應時間：下午3時至5時

價錢：每位HK$480起 （另收加一服務費）

地址：香港北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店23樓CRUISE



秋日下午茶High Tea推介：香港嘉里酒店大堂茶座「秋韻果漾」下午茶

秋天微風吹拂，配上時令的秋韻食材與水果，滋潤同時感受舌尖上的盛宴。大堂茶座以無花果、香梨、肉桂、血橙、水蜜桃等食材，打造出色彩絢爛、果香四溢的鹹甜美點。星期六日及公眾假期指定，現場更設有音樂演奏，讓整個體驗更為圓滿。平日想增強秋韻滋味，除了秋日白桃氣泡特飲 ，大家亦可升級加配法國凱歌皇牌香檳兩杯，昇華當刻。

秋日下午茶High Tea推介｜香港嘉里酒店大堂茶座「秋韻果漾」下午茶（香港嘉里酒店）

秋日下午茶推薦｜香港嘉里酒店大堂茶座「秋韻果漾」下午茶



供應日期：2024年9月1日至10月31日

供應時間：

星期一至五：下午2時30分至5時30分

星期六、日及公眾假期：下午1時30分至4時（首輪）；下午4時15分至6時（次輪）

價錢：（包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

星期一至五︰HK$638/兩位用

星期六、日及公眾假期︰HK$668/兩位用

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號1樓大堂茶座



秋日下午茶High Tea推介：Club@28 x THANN「柑悅時光下午茶」

辛苦了一整年，當然要好好寵愛、犒賞自己！香港銅鑼灣皇冠假日酒店的頂層池畔酒吧 Club @28 與國際知名天然護膚及水療品牌 THANN 攜手推出，雙重奢華體驗的「柑悅時光下午茶」(Golden Citrus Afternoon Tea)。

下午茶以THANN 標誌性的天然香木成分：肉豆蔻、香橙以及柑橘入饌，打造出香甜、金光閃閃的咸甜點。另外亦附贈 THANN 的天然香木系列體驗套裝與優惠禮券，讓大家可以延續愉悅。

秋日下午茶High Tea推介｜Club@28 x THANN「柑悅時光下午茶」（香港銅鑼灣皇冠假日酒店）

秋日下午茶推薦｜香港銅鑼灣皇冠假日酒店Club@28 x THANN「柑悅時光下午茶」



供應日期：2024年10月1日至12月31日

價錢：HK$488/兩位用

地址：香港銅鑼灣禮頓道8號頂層池畔酒吧Club@28



秋日下午茶High Tea推介：Jimmy's Kitchen 悠閒下午茶

再度回歸的Jimmy's Kitchen，主力以歐洲傳統烹飪手法展現出不同風味菜式。除了經典風味，喜愛甜點的你更不能錯過 Jimmy's Kitchen 全新下午茶！餐廳為忙碌平日打打氣，品味由糕餅主廚 Lily Lau 炮製、新鮮出爐的特色蛋糕以及糕餅，以開啟各位的悠閒午後時光。想為閒逸下午添上愉悅氣氛，不妨加添令人一試難忘，以氣泡酒Prosecco 為基酒的雞尾酒或無酒精雞尾酒！

秋日下午茶High Tea推介｜Jimmy's Kitchen 悠閒下午茶（Jimmy's Kitchen）

秋日下午茶推薦｜Jimmy's Kitchen 悠閒下午茶



供應日期：周一至周五（公眾假期除外）

供應時間：下午 3 時至 5 時

價錢：雙人套餐HK$438（另設加一服務費）

地址：中環畢打街12號畢打行閣樓



秋日下午茶High Tea推介：The Market x LUNG NGEN COFFEE 「泰國美饌榴槤下午茶」

提到榴槤，唯港薈Hotel ICON的榴槤甜點收獲城中不少好評。今次The Market 更與泰國50年老字號LUNG NGEN COFFEE合作，將不同泰式風味帶到香港。大家可以在下午茶中無限品嚐泰香咖啡與甘香榴槤製作而成的特色甜點，除了招牌榴槤，更有泰國葡萄酒品牌Monsoon Valley以及泰象啤酒Chang Beer等。另外更有古法烹煮泰式咖啡、奶茶工藝，能夠即沖即試，讓人彷如泰國，真的泰吸引！

秋日下午茶推薦｜唯港薈Hotel ICON The Market x LUNG NGEN COFFEE 「泰國美饌榴槤下午茶」



供應日期：2024年 9月25日至2024年 11月10日

供應時間：下午3時至下午5時

價錢: HK$468 /一位用 ， HK$798/兩位用（另設加一服務費）

地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓The Market



秋日下午茶High Tea推介：柏寧酒店「Mind in Motion」慈善運動攝影展下午茶

在漸有涼意的時候，是時候為身體或自我注入活力。適逢柏寧酒店50周年，除了有香港資深體育攝影師程詩詠展出的慈善運動攝影展，酒店亦以運動主題推出清爽輕盈的下午茶。

有別於一般下午茶，為讓大家感受到健康與能量，「Mind in Motion」中除用上富含維他命、高蛋白的食材，亦配搭了由牛油果、香蕉、豆奶等健康食材打成的果昔，滿足賓客的味蕾，同時亦提供身體所需的滋養。當中收益的10%更會撥捐Laureus Sport for Good，以運動的力量幫助有需要的年輕人，嘆盡美景美點同時行善作樂。

秋日下午茶推薦｜柏寧酒店大堂酒廊 Ebb & Flow「Mind in Motion」慈善運動攝影展下午茶



供應日期：2024年9月7日至10月27日（逢星期六、星期日及公眾假期）

供應時間：下午3時至下午5時

價錢：HK$268 /一位用 ， HK$468/兩位用（另設加一服務費）

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店大堂酒廊Ebb & Flow

