男朋友聖誕禮物2024｜10大送男友禮物推薦:MM6限定腕錶、貼心護理

【聖誕禮物推薦2024/聖誕男朋友禮物推薦】送給男友的聖誕禮物？男朋友禮物送什麼好？聖誕禮物可以說是一年一度的難題，芸芸聖誕精品、聖誕套裝，應該入手那一款才好呢？無論送給男性友人，男朋友，老公或是前世情人爸爸、爺爺們，不妨參考以下最實用、最貼心的聖誕禮物推薦！



聖誕男友禮物推薦：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650

安睡絕對是每個人的必須品！睡眠質素不單影響心情，更會影響隔天的表現，壓力或繁忙生活或會影響好睡眠，而安睡噴霧就能助你放鬆。Bamford源自英國，由英國貴族Carole Bamford 女爵創立，以具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分打造一系列產品。

這款套裝，包括以療癒的精油配方打造的枕頭噴霧，以甯靜香氛蠟燭。限定版包裝更用上源自象徵愛與和平的傳統聖誕植物槲寄生，配以精緻絲帶設計，滿滿濃厚聖誕氛圍！

聖誕男友禮物推薦：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900

男生們的最愛，當然不少得腕錶！近年復古風潮盛行，型格銀飾百搭多變，能夠輕鬆配襯造型。今年聖誕，MM6 MAISON MARGIELA 與性價比極高的手錶品牌 TIMEX合作，將經典的 T80腕錶重新演繹，打造出不銹鋼錶鍊、2合1的腕錶，中性街頭風格，不會過於成熟或幼稚，任何年齡都可以輕鬆用上。

男朋友聖誕禮物推薦：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840

想增加家居的氛圍感，送予香氣產品就錯不了！Aesop 今年推出數款年度季節性禮盒系列，以電影以及重用材料，為禮盒包裝靈感，想要一站式包辦香氣的話，這款美好氛圍芳香四件組，包含舒緩木質、草本香調的賦活芳香手部清潔露、賦活芳香護手霜，天竺葵身體潔膚露以及獨特雪松、小荳蔻香味的俄勞斯芳香室內噴霧，為雙手及家居空間注入美好芳香呵護。

聖誕男友禮物推薦：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：Le Labo 限量Candle Discovery Set

要追求獨特香氣，為me time 添上文藝氣息與平靜感的話，入手Le Labo 這款限量禮盒，一盒齊集3款56.5g 家居系列的香氣蠟燭就最好不過。禮盒中包括以乾淨龍涎香、琥珀調的AMBROXYDE 17、暖意舒適的聖木 PALO SANTO 14以及檀香、煙燻與皮革揉合的 SANTAL 26。三款獨特縈繞的香氣，能夠助你盡情放鬆，找到內心的平靜。

聖誕男友禮物推薦：Le Labo 限量Candle Discovery Set EUR €60.33（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：CORAVIN 限量版「森林綠」 取酒器 HK$3,705

如果自己一人獨享美酒，總會有喝到一半已感盡興的片刻，特別葡萄酒、香檳等，木塞離開酒瓶後，酒體接觸過多氧氣後就會氧化或變質，浪費了一瓶美酒。想解決這個情況，不用開木塞亦能暢飲的話，智慧型取酒器可以說是愛酒之人的必須品！

CORAVIN 以醫療級的幼針刺穿木塞，再將無害惰性氣體注入酒瓶，氬氣產生壓力後將酒抽出來。 只要抽出取酒針，天然軟木塞便會「癒合」，無論是逐杯享用葡萄酒，或聚會時想保持瓶中美酒品質如一都可以。

聖誕男友禮物推薦：CORAVIN 限量版「森林綠」 取酒器 HK$3,705（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,999

如果不知道應該送贈什麼聖誕禮物予男友，美酒、音響、腕錶或電遊，總有一樣能夠對得上他們的心意！重視音質的話，不妨入手Sonos 首款無線頭戴式耳機 Ace，當中搭配頂級音響技術、主動降噪以及頭部動態追蹤功能，無論聆聽喜愛的音樂、觀賞電影，或是進行通話，都能體驗身歷其境的聽覺盛宴。

聖誕男友禮物推薦：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,999（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦： Tea WG「第十二夜」聖誕日曆 HK$788

想送上具有聖誕氣氛、又實用的禮盒，蘊含著獨特風味的茶飲會是個好選擇。Tea WG 今個冬日，以12款風味各異的茶罐：馥郁柔滑的甜香到充滿冬日氣息的辛香料，無論是工作時配飲，或享受聖誕氣氛都能感受到驚喜的茶香節日旅程。

聖誕男友禮物推薦： Tea WG「第十二夜」聖誕日曆 HK$788（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：Caudalie 葡萄籽抗痘淨化套裝 HK$1,300

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然、高效抗老，男女均可使用。這套天然抗痘護理套裝，集齊潔面啫喱、爽膚水、抗痘精華、控油保濕霜、抗痘面膜以及急救暗瘡膏，能夠全方位擊退暗瘡、痘痘，並加上急救、控油的化妝護理，清爽保濕同時針對改善膚質。

聖誕男友禮物推薦：Caudalie 葡萄籽抗痘淨化套裝 HK$1,300（品牌提供）

聖誕男友禮物推薦：1664 Rosé 限量玫瑰氣泡酒

若想與男友一同分享節日喜悅，一杯美酒絕對不少得。推薦法國啤酒品牌1664限量推出的Rosé啤酒，以精心釀製的小麥，糅合馥郁的紅莓香氣，味道清新香甜，無論是視覺、嗅覺或味覺，男女士們都會對口味。

聖誕男友禮物推薦：1664 Rosé 限量玫瑰氣泡酒（朱加曦 攝）

聖誕男友禮物推薦：軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版 HK$688

如果男友是位籃球控的話，不容錯過軒尼詩與著名籃球明星勒邦占士（Lebron James）的聯名限量款式，採用色彩明亮、充滿朝氣的設計，瓶身和外盒亦印有以紫色和橙色為主調的肖像插圖，而品牌的標誌性「拿著斧頭的手臂」（Bras Armé）圖案，更加入勒邦占士的皇冠標誌，使整瓶珍貴的美酒，更具收藏價值。