聖誕好去處2024｜香港8大聖誕活動/商場打卡熱點/燈飾｜持續更新

【聖誕活動/聖誕好去處】聖誕去那兒！又來到一年一度，令人振奮的聖誕節，想要渡過一個充滿儀式感的聖誕節，當然不少得相約親朋或另一半，到處尋找聖誕打卡佈置。如果還在尋找聖誕節的活動，不妨參考以下的打卡推薦！



聖誕好去處2024｜東薈城名店倉 【Marshville’s Winter】

可愛的卡通總能療癒人心，相信大家對於韓國人氣的文創卡通Dinotaeng並不陌生，這一群住在棉花糖村內的矮袋⿏角色，原形來自圓滾滾的「Quokka」，呆萌模樣亦收獲不少人歡心！

繼韓國首爾、台北、高雄及上海後，DINOTAENG官方快閃店11月將登陸東涌！棉花糖村及其村民更換上全新2024冬日主題盲盒造型與大家見面，以「Marshville’s Winter」打造一連串聖誕活動，大家千萬不要錯過！

聖誕好去處2024｜東薈城名店倉 【Marshville’s Winter】及期間限定店

日期： 2024年11月20日至2025年1月2日（中午12時至晚上9時）

地點：香港大嶼山達東路20號東薈城名店



聖誕好去處2024｜LCX x POP MART 【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店

聖誕節當然要充滿可愛又獨特的聖誕角色，POP MART為此推出POP BEAN(泡泡萌粒)聖誕特別系列，人氣潮玩角色 LABUBU、MOLLY、SKULLPANDA、PUCKY、DIMOO化身其中，一手就能抓起超可愛！品牌更聯同LCX打造可愛的聖誕主題場景，絕對不能錯過這個打卡的好機會！

聖誕好去處2024｜LCX x POP MART 【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店（品牌提供）

聖誕好去處2024｜LCX x POP MART 【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店

日期：2024年11月15日至2025年1月3日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處2024｜iSQUARE國際廣場【My“Deer”Christmas】

聖誕的主角之一，當然要有可愛的小鹿！今個聖誕，iSQUARE國際廣場召集了近百隻水彩畫風的小鹿，他們更是Fluffy House的盲盒玩具系列中大受歡迎的角色。他們身披不同糖果系色彩，打造出一個少女心滿載的夢幻萌鹿聖誕小鎮。三樓iFUNCTION中，雪境森林加上已開啟的「鹿」樹銀花童話王國，靜待大家探索與發掘。

聖誕好去處2024｜iSQUARE國際廣場【My“Deer”Christmas】

日期：2024年11月8日至2025年1月1日

地點：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場 地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處2024｜新都會廣場【糖果夢樂園 Winter Candyland】

要沉浸式渡過一個甜蜜聖誕，糖果、朱古力絕對少不免。今個聖誕，新都會廣場打造了戶外歐陸式聖誕樂園，讓大家可以在一個充滿節日氛圍中，慶祝聖誕。

聖誕好去處2024｜新都會廣場【糖果夢樂園 Winter Candyland】（品牌提供）

聖誕好去處2024｜新都會廣場【糖果夢樂園 Winter Candyland】

日期：2024年11月22日至1月1日（上午10時至晚上10時）

地點：葵芳興芳路223號新都會廣場L4露天廣場



聖誕好去處2024｜沙田新城市 冬日閃亮花火祭

誰說聖誕只有燈飾、裝置或飄雪？新地新城市廣場將日本必去的花火祭（花火大會），將夏季祭典氛圍帶到香港。為冬日帶來不一樣的感覺，新城市廣場打造了一個「夢幻聖誕國度」，設計了13米高巨型聖誕樹、二千呎室內飄雪溜冰場等遊玩設施。

為打響頭炮，11月16日晚上更呈獻一場全城矚目、歷時8分鐘的幻彩煙火匯演，2,024枚璀璨煙火將首度於沙田市中心上空綻放。

聖誕好去處2024｜沙田新城市 冬日閃亮花火祭

日期：2024年11月16日（亮燈儀式、幻彩煙火匯演）

地點：沙田沙田正街18-19號沙田新城市



聖誕好去處2024｜AIRSIDE 【冰村奇遇記 Polar Friends Village】

想渡過一個冰天雪地的聖誕，除了飛往極地，AIRSIDE 亦與皮革工藝家飾品牌Zuny 首次攜手合作 ，共同打造出極地夢幻村莊。村莊內滿佈細膩皮革工藝品，配合三大數碼互動體驗，大家可以一邊欣賞璀燦的北極光，同時與極地動物朋友，一同探索、渡過溫馨難忘的聖誕。

聖誕好去處2024｜AIRSIDE 【冰村奇遇記 Polar Friends Village】（品牌提供）

聖誕好去處2024｜AIRSIDE 【冰村奇遇記 Polar Friends Village】

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：香港啟德協調道2號AIRSIDE



聖誕好去處2024｜T.O.P【聖誕すげえ(薯茄)樂園】

網絡團體、KOL近年相當「入屋」，不少網絡創作者更成為人氣熱話，主宰著「流量密碼」。本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄，乘著八周年，化身聖誕老人及鹿仔，聯同T.O.P打造出多個巨形打卡位，跳出營幕，親身傳遞快樂。

聖誕好去處2024｜T.O.P【聖誕すげえ(薯茄)樂園】

日期：2024年11月18日至2025年1月12日

地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處2024｜皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

早年曾經興起全民成為寵物小精靈訓練員的熱潮，不知道你收服了心目中的小精靈了嗎？假若仍有訓練修行的決心，逾20隻1:1 Pokémon登場皇室堡，角色們除了以冬日主題亮相，更有一棟接近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米高發光聖誕樹，大家可以擁抱童年，同時共度佳節，歡慶聖誕。

聖誕好去處2024｜皇室堡【Pokémon冬日大冒險】（品牌提供）

聖誕好去處2024｜皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡

