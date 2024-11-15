Black Friday2024優惠｜人氣品牌低至68折：隱形眼鏡、美容護膚

【Black Friday2024優惠】Black Friday優惠開始了！雙11購物日剛過，即將又迎來不少女生都期待的Black Friday黑色星期五，各大品牌及網購平台已相繼推出了不同的優惠，而且作為最接近聖誕節的優惠購物日，大家可以趁機為家人好友和自己買禮物！這次《01女生》特地為大家集合精彩折扣優惠，讓大家以最優惠價錢入手心儀產品！



Black Friday 是哪一天？

Black Friday「黑色星期五」是指感恩節（Thanksgiving）之後的星期五，也是每年11月最後1個星期五，所以今年（2024）的Black Friday是11月29日。

今年（2024）的Black Friday是11月29日（freepik）

Black Friday2024優惠1. OLENS低至68折

韓國人氣彩妝隱形眼鏡品牌OLENS，推出超划算Black Friday優惠，全網產品低至68折，以及滿額再減$100及$150的折上折優惠，平日有戴隱形眼鏡的女生們可以留意一下！

優惠詳情：

優惠日期：由即日至2024年12月1日

1） 1 DAY 10片裝 自選4盒75折 (原價$139，折後價$105)

2） 1 MONTH 自選4盒75折 (原價$119，折後價$90)

3） 1 DAY 20片裝自選4盒8折 (原價$229，折後價$184)

4） 折後滿$1000，憑優惠碼「BF100」馬上減$100

5） 折後滿$1500，憑優惠碼「BF150」馬上減$150



Black Friday2024優惠2. EstheClinic 推出限定試做療程優惠

在聖誕節前夕想讓肌膚一掃倦容，重新煥發活力，為自己選擇合適的美容療程是不錯的選擇。法國美容品牌EstheClinic 推出了限定試做療程優惠，讓大家以最佳狀態迎接假期。

優惠詳情：

優惠日期：2024年11月24日至11月30日期間

1）Glow-To-GO彩光煥膚臉部護理 HK$480

2）雙重技術合一去除脂肪團治療 HK$580

3）無痛快速去除小腿毛髮的方法 HK$980



Black Friday2024優惠2. EstheClinic 推出限定試做療程優惠

Black Friday 2024優惠準備陸續展開，包括FARFETCH、Net-A-Porter、Adidas、Selfridges、Zalora等，都不少人每年期待的品牌，將為大家持續更新！