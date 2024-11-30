聖誕大餐2024｜聖誕酒店、餐廳提案：浪漫海景打卡、聖誕特色菜單

【聖誕聚會／聖誕禮物／聖誕大餐2024】提到聖誕節，絕對是個派對與玩樂兼備的日子，當中不少得美食、美酒相伴！想為即將來臨的平安夜、聖誕節、除夕倒數等重要日子計好好劃，當然不少得美食、美酒相伴。許多酒店、餐廳都紛紛推出聖誕套餐、聖誕禮籃、派對大餐，還在考慮應該去哪裡的話，不妨參考以下的聖誕酒店、餐廳提案吧！



聖誕大餐2024：Fortnum & Mason 181餐廳 四道菜節日菜單

想感受不同國家的聖誕氣氛，獲得多項皇家認證的Fortnum & Mason，181餐廳為大家於午餐及晚餐時段，帶來重新演繹的經典英國四道菜菜式。節日菜單中有充滿香濃芝士的前菜，主菜亦多達4 款選擇，其中更有不可或缺的聖誕火雞！最後甜點再以精緻聖誕布甸、傳統英式吉士撻等作結，充滿聖誕暖意窩心。

聖誕大餐2024：Fortnum & Mason 181餐廳 四道菜節日菜單

供應日期: 2024年12月1日至31日

價錢：

午市四道菜節日菜單（上午11時至下午2時）HK$1,228／一位

下午茶菜單（下午2 時至6時）HK$528／一位

晚市四道菜節日菜單（下午6時至晚上10時）HK$1,228／一位

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道K11Atelier地下022號



聖誕大餐2024：La Petite Maison (LPM) 「La Vie en Rosé」招牌早午餐

充實的聖誕節目當然要由早上開始！主打法國蔚藍海岸美食的La Petite Maison (LPM) ，推出多款精選節日菜單，包括節日午市套餐「Petit」和「Grand」 、精選聖誕菜單等。如果你是愛吃的話，每逢星期日中午12時至下午5時期間，重新推出的招牌早午餐「La Vie en Rosé」就十分合適你！

「La Vie en Rosé」以去年的菜單為基礎，大家可以品嚐無限量供應飲料與頭盤小食，另外更可以選擇富地中海特色的精選主菜、配菜與甜品，以法國豐盛、滋味美饌迎接佳節。

聖誕大餐2024：La Petite Maison (LPM) 精選節日菜單

供應日期: 2024年12月1日至31日

「La Vie en Rosé早午餐」價錢：

「La Vie en Rosé早午餐」（包括美食佳餚、無酒精雞尾酒和果汁）HK$688／一位

「La Vie en Rosé早午餐」（包括美食佳餚、五款雞尾酒、頂級粉紅酒或香檳和果汁）HK$998／一位



節日午市套餐價錢：

「Petit」套餐（包含一道前菜及一道主菜）HK$398／一位

「Grand」套餐（可選兩道前菜及一道主菜，或選擇一道前菜、一道主菜和一道甜品) HK$498／一位

地址：中環士丹利街23-29號H Queen’s 1樓1號舖



聖誕大餐2024：Casa Sophia Loren 節日嚐味菜單

想感受新舊融合，不妨前往由標誌性傳統建築和昌大押，變身而成的多概念餐飲空間，四層都有不同風格的餐飲選擇。一樓的精緻意大利海鮮餐廳 Casa Sophia Loren，將於 12 月整月推出五款節日菜單，以當季風味和奢華食材呈現出精緻獨特的意大利料理，由早午餐、節日午餐到歌劇晚宴都有，為大家打造全方位的美味享受！

聖誕大餐2024：Casa Sophia Loren 節日嚐味菜單

詳情:（需另收10%服務費）

節日午餐菜單（供應日期：12 月 4 日至 24 日） HK$298起／一位

蔚藍海岸節日周末早午餐（供應日期：12月周末及12月25至26日） HK$688起／一位

節日嚐味菜單－晚餐（供應日期：12 月 4 日至 23 日及 26 日至 30 日） HK$880起／一位

經典聖誕歌劇晚宴（供應日期：12 月 24 日及 25 日） HK$1,288起／一位

地址：灣仔莊士敦道60至66號Sophia Loren Hong Kong



聖誕大餐2024：香港沙田凱悅酒店咖啡廳 聖誕節慶自助餐

無論是家人或朋友聖誕聚餐，想照顧好每個人的口味需求，自助餐會是一個不出錯之選！香港沙田凱悅酒店咖啡廳以「即時烹調，新鮮製造」的理念，4個開放式廚房提供多樣化的滋味盛宴，由開胃的冰鎭海鮮，聖誕必備的傳統烤火雞、烤豬手和即烤肉眼牛扒，到中式選擇的蠔皇鮑魚、花膠及蒸大閘蟹，加入注入節日色彩的甜品，豐盛佳餚讓人食慾大增！

聖誕大餐2024：香港沙田凱悅酒店咖啡廳 聖誕節慶自助餐（品牌提供）

聖誕大餐2024：香港沙田凱悅酒店咖啡廳 聖誕節慶自助餐

供應日期: 2024年12月24至26日、31日及2025年1月1日

價錢：成人HK$460起、小童HK$230起

地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店大堂咖啡廳



聖誕大餐2024：aqua 經典五道菜節日晚餐

想要氣氛浪漫、環境得體的餐廳，人氣高企的aqua，餐廳主打高奢華風格，更維港夜景360度盡收眼簾之內，餐廳氣氛一絕！ 臨近年末佳節，餐廳準備了意日合璧的經典五道菜節日晚餐，包括香濃的意式花椰菜香草燴飯配紅蝦及魚子醬、烤黑鱈魚西京味噌佐牡丹蝦與海膽、魚子醬及柚子照燒，最後以意大利傳統慶祝歡樂聖誕甜點甜蜜收尾，滿滿節日氣氛，為味蕾帶來無與倫比的滿足感。

若想加強節日氣氛，餐廳於12月20日至1月3日推出「All I Want for Christmas is Sushi」無限量供應節日午餐，能夠暢享八款壽司及魚生，以及充滿驚喜的日式和意式開胃菜！

聖誕大餐2024：aqua 經典五道菜節日晚餐（品牌提供）

聖誕大餐2024：aqua 經典節日餐單

詳情:

經典五道菜節日晚餐（供應日期：12月20日至30日）HK$1,388／一位

「All I Want for Christmas is Sushi」（供應日期：12月20日至1月3日)

75分鐘無限量供應節日午餐 HK$488元／一位

120分鐘無限量供應節日午餐 HK$588／一位



傳統節日無限量供應早午餐（供應日期：12月25日) HK$788／一位

除夕套餐（供應日期：12月31日) HK$2,525／一位

地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓aqua



聖誕大餐2024：日月樓「涮羊肉四人套餐」

秋冬時份，最適合適時進補，羊肉更是滋補暖胃又禦寒之選！想在聖誕聚餐來點新意，讓老人家品味北京傳統涮羊肉？香港懷舊京菜館「日月樓」特意搜羅中國寧夏頂級鹽池灘羊與傳統京式銅鍋，以豐盛的四款京式套餐搭配國宴級火鍋，火鍋備有兩款自家熬煮的秘製湯底：「鮮椰子雞湯鍋」及「麻辣湯鍋」，加上膻香鮮味的羊肉，為寒冬注入豐富營養與暖流！

聖誕大餐2024：日月樓「涮羊肉四人套餐」

價錢：HK$1,988（四位用）

地址：香港灣仔船街1至7號寶業大廈地下1號舖及一樓

