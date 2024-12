聖誕蛋糕2024｜聚會打卡必備！$320起入手：樹頭蛋糕、米芝蓮蛋糕

【2024聖誕蛋糕/聖誕蛋糕推薦】聖誕節的步伐日漸步近,大街小巷中都充斥濃厚節日氣氛。節日慶祝、聚會當中的重頭戲,除了交換禮物,當然少不免聖誕蛋糕,打卡之餘,一大群人更可以品嚐不同口味,分享脂肪與節日喜慶!如果想入手精緻又充滿節日感的蛋糕,不妨參考以下推薦!



聖誕蛋糕2024|CAFÉ LANDMARK x sacai 聯名蛋糕

每年聖誕,置地廣塲都會化身充滿節日氣氛的雪地樂園,今年更攜手香港置地文華東方酒店推出期間限定的節日蛋糕店-「The Cake Shop by LMO-Freshly Baked」。大家千萬不能錯過,每日限量供應的「sacai THE cake by Richard Ekkebus」!這個「S」形蛋糕大有來頭,由Amber 的米芝蓮星級餐廳大廚 Richard Ekkebus 與日本時尚品牌 sacai 精心合作而成,為大家帶來視覺與味覺的雙重享受。

聖誕蛋糕2024|Soulgood Bakery 開心莓果聖誕花圈巴斯克芝士蛋糕 8吋 HK$780

喜愛芝士蛋糕的話,本地人氣巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery於今年聖誕推出全新聖誕蛋糕系列,當中更有大熱的開心果口味!聖誕花圈造型蛋糕十分用心,雙層設計:軟心開心果口味加上士多啤梨慕絲,香滑口感既充滿聖誕特色,層次分明十分好吃。

聖誕蛋糕2024|Soulgood Bakery 開心莓果聖誕花圈巴斯克芝士蛋糕 8吋 HK$780(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Mr. CHEESECAKE Milk Tea HK$395

日本人氣Mr. CHEESECAKE 近日登陸金鐘並開設冬日期間限定店,大家要把握機會一嚐,香濃細膩、入口即溶的質感而聞名的經典產品!香港女生普遍愛茶飲,品牌亦推出專為香港度身設計的香港限定奶茶口味,當中混合了錫蘭紅茶中適合配搭牛奶享用的烏沃茶、及香氣濃郁的滇紅,能夠突出茶香同時帶香濃奶香,每口都能充滿驚喜。

聖誕蛋糕2024|Mr. CHEESECAKE Milk Tea HK$395(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Baking Maniac 香港落雪造型蛋糕 HK$2,400

想支持本地蛋糕、甜點店的話,選擇母子檔Renuka Gidwani和Ankrish Gidwani 並同經營的Baking Maniac會是個不錯選擇。今個聖誕,品牌以香港為題,以手工薑餅還原香港天際線、香港特色交通工具以及聖誕樹等裝飾,造型十分用心!

聖誕蛋糕2024|Baking Maniac 香港落雪造型蛋糕 HK$2,400(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Simply Pleasure 開心果紅桑莓黑糖雪芳蛋糕 8吋 HK$798

提到聖誕節,聖誕樹絕對是經典的節日象徵!Simply Pleasure 以《童話中 聖誕的回憶》為題,創作出一系列聖誕童話主題蛋糕,當中這款披着雪的聖誕樹造型蛋糕,除了外在紅綠配色,內裏亦用上冬日食材:開心果慕絲、紅桑莓果凍伴輕柔黑糖雪芳蛋糕,讓整個蛋糕都洋溢甜蜜佳節氣氛。

聖誕蛋糕2024|Simply Pleasure 開心果紅桑莓黑糖雪芳蛋糕 8吋 HK$798(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Châteraisé 聖誕拼式蛋糕(17cm) HK$320

聖誕願望無需限於一個,聖誕蛋糕口味當然可以「三心兩意」,特別是一大群朋友共聚時分享加倍歡樂美味。Châteraisé 這款七種大熱口味集於一身的聖誕限定甜品,口味包括士多啤梨牛奶、松露朱古力、白朱古力、抹茶、雜莓、忌廉芝士及栗子,能夠一次過滿足不同喜好,砌出獨有的聖誕限定蛋糕。

聖誕蛋糕2024|Châteraisé 聖誕拼式蛋糕(17cm) HK$320(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Tarte by RH christmas luxury set HK$1,288

想品味不一樣的聖誕蛋糕,不妨一嚐手工的法式餅撻!品牌由身兼RH Fine Dining創辦人的知名主廚Rania Hatoum創立,以奢華時尚鹹撻而聞名。這款聖誕什錦禮品套裝,包括一系列節日風味,例如招牌魚子醬餡餅以及各種迷你餡餅,例如鵝肝蘑菇餡餅、龍蝦醬餡餅、松葉蟹和伊倉餡餅、巧克力山核桃餡餅、南瓜餡餅餡餅、蘋果碎餡餅和開心果餡餅,一次過品嚐多款口味,滿足愛吃的心。

聖誕蛋糕2024|Tarte by RH christmas luxury set HK$1,288(品牌提供)

聖誕蛋糕2024|Pâtisserie Jane 聖誕樹蛋糕 5吋 HK$488

派對中當然不少得打卡蛋糕!想要一個外在與實力兼備的蛋糕,Pâtisserie Jane 這款朱古力伯爵茶口味聖誕蛋糕,低糖、低油、無添加防腐劑,可愛的造型加上茶香濃醇的伯爵茶戚風蛋糕,儀式感滿滿!