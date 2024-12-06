聖誕交換禮物推薦｜$500以下實用之選！美妝/香水/時尚/飲食篇

聖誕節來到，相信大部分人都用心準備禮物，向身邊的親朋好友送上真誠的暖意。若然未想到送甚麼，不如從以下的聖誕禮物中作選擇，預算為500港元或以下，大家在交換禮物前，不妨參考一下。



聖誕交換禮物推薦｜美妝品篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式1. su:m37° 奇蹟活酵修護肌底精華80ml HK$500

連韓國「國民初戀」秀智都愛用！採用升級成分Cyto-ferm Activator，有效修復及強化肌膚屏障，結合升級Liquid Ceramide Complex成分，能夠鞏固角質層，為肌膚打好基礎，非常適合連夜參與派對的女生。

聖誕交換禮物推薦｜su:m37° 奇蹟活酵修護肌底精華80ml (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式2. Shiseido 免疫力美肌粉 HK$430

要肌膚保持透亮和滑嫩，先要打好防禦的基礎。Shiseido美肌粉蘊含雙歧桿菌BB-12、野生藍莓及油甘果，有效由內而外激活免疫細胞，深入肌膚根源，讓肌膚保持自然透亮的健康狀態。

聖誕交換禮物推薦｜Shiseido 免疫力美肌粉 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜香水篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式3. RAZE 香水套裝 HK$398

以香味俘虜不少人喜愛的RAZE，早前推出限量版節日禮品組合套裝，成分均為100%純素配方，包裝簡約而富藝術感，非常適合文青女生。套裝包括3支10毫升的淡香精：Fresh Lift、Mossy Haven和The Florist，氣味清香、具不少質感層次，適合用於不同的風格打扮。

聖誕交換禮物推薦｜RAZE 香水套裝 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式4. Jo Malone London 絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 HK$265

相較一般氣味更為持久，採用清幽的玫瑰為主調，並特別加入烏木，讓整體感覺變得中性，展現出優雅和型格的魅力。香水大小適合放於手袋內，非常方便攜帶。

聖誕交換禮物推薦｜Jo Malone London 絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜時尚服飾篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式5. Love, Bonito Knit Square Neck Bodycon Midaxi Dress HK$480（優惠價HK$220）

聖誕有不少活動場合，莊重的服飾不可缺少，因此禮裙或是個不錯的選擇。這款黑色長裙設計簡約，使用方領剪裁，加上裙襬的開叉，可以修飾身形曲線，締造知性和性感魅力。現時，品牌進行季尾減價，買兩件減價單品可享85折；3件則有75折。

聖誕交換禮物推薦｜Love, Bonito Knit Square Neck Bodycon Midaxi Dress (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式6. Catalog Marie刺繡針織背心 HK$499

相信Marie是不少人的童年回憶，Catalog特別將這段美好的故事，注入服飾時尚內，推出Marie & Lucifer系列。針織背心以菱格圖案和線條設計，除了Marie刺繡圖案，底下還有牠的掌印，看來非常可愛。

聖誕交換禮物推薦｜Catalog Marie刺繡針織背心 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜飲食篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式7. Moët & Chandon Brut Imperial NV EOY 2024 Edition (With Gift Box) 約HK$390(@Watson's Wine)

慶祝不少得美酒襯托，特別是這支Moet & Chandon的香檳，由包裝已看來歡樂和盛大的感覺，而且盒子印上金色圖案，盡顯靜奢魅力。香檳味道清新和有層次，帶點酸性和醃薑的辛辣口感。

聖誕交換禮物推薦｜Moet & Chandon Brut Imperial NV EOY 2024 Edition (With Gift Box) (Watson's Wine官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式8. Joe & Seph's 爆谷聖誕倒數月曆 HK$368

這款英國品牌爆谷尚來受歡迎，因此這款倒數月曆相信會受到不少人的喜愛，當中包括14款爆谷，是由倫敦製造，以天然食材炮製為賣點，有兩款更是全新節慶限定滋味。

聖誕交換禮物推薦｜Joe & Seph's 爆谷聖誕倒數月曆 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜其他

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式9. BULY 擴香石 HK$250

節日期間都會邀請親友到家中慶祝，這時便需充滿氣氛的香氣，讓整個空間飄逸清幽的芳香。這款擴香石可以提升氣味的持久度，而且包裝復古典雅，可用作擺設，非常實用。

聖誕交換禮物推薦｜BULY 擴香石 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式10. TEA CHÂTEAU 官窯茶壺盒裝 HK$399

午間的派對當然是下午茶，而精緻設計的茶壺更能增加氣氛。這個茶壺外形精緻，並採用白瓷製作，能夠耐高溫和保溫，同時不易燙手，非常適合茶聚使用。