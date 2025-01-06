賀年禮盒2025｜拜年必備！$388起新年賀禮送禮推薦：長輩朋友啱用

【新年2025/新年賀禮／新年禮物】今年的農曆新年為1月29至31日！新年將至，除了入手新衣裳，聚會連連，亦要入手新春送禮佳品。無論是拜年送禮或是想增添喜慶感自用，選擇應節的禮籃或美食禮盒就錯不了。



賀年禮盒2025：采悅軒 賀年喜嚐糕點三盒裝 HK$888

新春拜年當然少不免賀年糕點，與親朋好友一同分享節日美食，令滋味加倍溫馨。香港東涌世茂喜來登酒店中菜行政總廚鍾志強師傅，和團隊匠心打造三款突顯季節風味和食材的自家製賀年糕點：鹹香四溢的巴馬火腿蘿蔔糕、濃厚紮實的沖繩黑糖年糕與清新椰香乾清棗皇糕，三盒裝就能夠一次過品嚐三款口味，無論送禮、自用都十分合適。

賀年禮盒2025：采悅軒 賀年喜嚐糕點三盒裝 HK$888（香港東涌世茂喜來登酒店）

賀年禮盒2025：The Ice Cream & Cookie Co. 黃金滿屋蝴蝶酥禮盒 HK$239

想送些能夠放置得較久的賀年禮物，鬆脆香口的蝴蝶酥絕對是送禮不二佳品。新加坡人氣精品雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co. ，以中式傳統元寶設計為靈感，推出集「柚香薑糖」與「雙重野莓」兩款口味的精緻蝴蝶酥禮盒，令人每口都品嚐到獨特的幸福風味。

賀年禮盒2025：The Ice Cream & Cookie Co. 黃金滿屋蝴蝶酥禮盒 HK$239（品牌提供）

賀年禮盒2025：九龍香格里拉 香宮開心果年糕 HK$398

新春賞優惠85折起！

近年開心果相當熱門，成為不少人的新寵，更有民間的「開心果關注組」成立，而九龍香格里拉亦結合創新與傳統，打造出香甜可口的開心果年糕，既富濃厚節慶氣氛，同時亦有新鮮感。

賀年禮盒2025：九龍香格里拉 香宮開心果年糕 HK$398（品牌提供）

賀年禮盒2025：Häagen-Dazs 「茶．亮月」HK$308

想感受非傳統、創新的新式賀年滋味，選擇令大人、小孩都愛不釋手的雪糕就最好不過，茶迷絕不錯過 「茶．亮月」，當中用上日本產焙茶茶粉和京都抹茶茶粉所製成茶香朱古力脆皮外層，配上醇香的抹茶雪糕，濃郁回甘，充滿驚喜！

賀年禮盒2025：Häagen-Dazs 「茶．亮月」HK$308（品牌提供）

賀年禮盒2025：望月 松鶴延年雜錦禮盒（48件裝） HK$358

本地品牌望月推出的松鶴延年雜錦禮盒，外盒充滿祝願與節日感，融合了象徵長壽與吉祥的松鶴元素，禮盒內集齊八款不同口味的蝴蝶酥與曲奇，男女老幼都合宜！

賀年禮盒2025：望月 松鶴延年雜錦禮盒（48件裝） HK$358（品牌官網）

賀年禮盒2025：Tea WG 蛇韻之茶（Snake Chamber Tea） HK$388

喜好茶飲的話，Tea WG最新推出限量版 「蛇韻之茶（Snake Chamber Tea）」，將溫暖香料、清新柑橘、熱帶風情的鳳梨與金盞花瓣的馥郁芳香交織其中，打造出獨特的濃郁紅茶與熟成茶風味，為新一年打開味覺序幕。

賀年禮盒2025：Tea WG 蛇韻之茶（Snake Chamber Tea） HK$388（品牌官網）

賀年禮盒2025：Chilli Fagara 麻辣燙金蛇獻歲賀年禮盒 HK$388

俗話說「不時不食」，需要隨俗進食賀年食物，除了是古人所留下的智慧結晶 ，這些傳統文化亦有其寓意祝福，例如蘿蔔糕有好運連連、步步高升的寓意。想為蘿蔔糕增添獨特滋味的話，麻辣燙更推出蘿蔔糕禮盒，將自家製招牌XO醬配合蘿蔔糕，讓體驗加乘豐盛。

賀年禮盒2025：Chilli Fagara 麻辣燙金蛇獻歲賀年禮盒 HK$388（品牌提供）

賀年禮盒2025：Bacha Coffee夿萐咖啡 咖啡山徑品鑑禮盒 HK$871

想延續節日感的話，為家人、朋友或另一半送上每日的「精神食糧」，讓對方持續沉浸於佳節驚喜當中。始於 1910 年的馬拉喀什的Bacha Coffee夿萐咖啡，推出包含六款單一產地咖啡豆與糖棒的「品味探索咖啡禮盒」，讓大家可以盡情探索來自世界各地的多樣化咖啡風味。

賀年禮盒2025：Bacha Coffee夿萐咖啡 咖啡山徑品鑑禮盒 HK$871（品牌提供）

賀年禮盒2025：VENCHI 新春長方形雙層禮盒 HK$1,100

提到歡樂的節日，當然不少得朱古力作伴！作為義大利百年巧克力品牌，以純天然材料打造的濃厚滋味，送予巧克力愛好者就最好不過。今個新年，品牌將意大利未來主義藝術家賈科莫·巴拉(Giacomo Balla) 的絢爛色彩及幾何圖形融入禮盒，加上豐富的巧克力，營造出新春的歡樂氛圍。

賀年禮盒2025：VENCHI 新春長方形雙層禮盒 HK$1,100（品牌提供）

賀年禮盒2025：奇華餅家「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」HK$298

奇華餅家與迪士尼米奇與好友聯乘推出一系列賀年禮盒，其中「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」上面印有換上了新春喜慶色彩服飾的迪士尼米奇與好友，內裡載有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角，極具節日特色！

賀年禮盒2025：奇華餅家「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」HK$298（品牌提供）

賀年禮盒2025：La Famille 賀年開運年花禮盒 HK$498

由La Famille所推出的「賀年開運年花禮盒」，有著栩栩如生的年花造型，每片嬌艷花瓣都印有別緻的燙金，並將象徵吉祥的富貴橘置於年花樹下，是精美的家居新年擺設，花盆底部更是藏有滿滿驚喜！全盒內盛載四款賀年甜點，分別是「金銀滿屋朱古力堅果曲奇」、「賀年糖不甩蝴蝶酥」、「金芝麻堅果脆球」及「開心果士多啤梨鳥結糖」，為新一年帶甜蜜滋味！

賀年禮盒2025：La Famille 賀年開運年花禮盒 HK$498（品牌提供）

賀年禮盒2025：THE 24 .ST 24精選錦繡禮盒（24片）HK$229

THE 24 .ST一直以經典工藝研製出四季主題口味的蝴蝶酥，備受歡迎！今年特別推出了多款新年禮盒，有「單口味(9片)」、「雜錦口味(15片)」以及最適合與家人一起享用的「精選錦繡禮盒（24片）」，內含原味、栗子堅果、日本黑豆芝麻、黑白芝麻味噌、荔枝紅茶、經典糖不甩等等多款口味。而禮盒以吉祥朱紅色為底色，配上金色的圓紋圖案，細看之下還有代表財富的金色「銅錢幣」，賀年喜慶之際更添財運亨通的寓意。

賀年禮盒2025：THE 24 .ST 24精選錦繡禮盒（24片）HK$229（品牌提供）

賀年禮盒2025：Fortnum & Mason 「愛情甜蜜」禮盒 HK$1,618

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason，今年與風水設計師周亦彤再度合作，攜手推出一系列新春聯乘限定賀年禮盒。當中「愛情甜蜜」禮盒，外盒以粉紅色和紅色花朵象徵愛與溫暖的火元素，禮盒中包括美食與安妮女皇混合茶，令寵愛自己或與好友、另一半共聚，都增添甜蜜滋味。

賀年禮盒2025：Fortnum & Mason 「愛情甜蜜」禮盒 HK$1,618（品牌提供）

賀年禮盒2025：Godiva Delight Hamper HK$1,890

如果要滿足不同人的口味與需求，送上擁有多樣產品的禮籃就永遠錯不了。Godiva 這款禮籃含有多達9款經典產品，能夠讓大人小朋友都大飽口福！

賀年禮盒2025：Godiva Delight Hamper HK$1,890（品牌官網）

賀年禮盒2025：金玉滿堂新春禮籃 HK$1,988

新年拜年，無論是家庭聚會、初見家長或長輩，送上美觀又可口的高級水果會是個不出錯之選。要是沒有空閑或不懂挑選，入手禮籃就錯不了！這款包括日本蜜瓜、香印提子禮盒、士多啤梨等的禮籃，得體、精美又多元化。