賀年禮盒2025｜拜年必備！$388起新年賀禮送禮推薦：長輩朋友岩用

【新年2025/新年賀禮／新年禮物】今年的農曆新年為1月29至31日！新年將至，除了入手新衣裳，聚會連連，亦要入手新春送禮佳品。無論是拜年送禮或是想增添喜慶感自用，選擇應節的禮籃或美食禮盒就錯不了。



賀年禮盒2025：望月 松鶴延年雜錦禮盒（48件裝） HK$358

本地品牌望月推出的松鶴延年雜錦禮盒，外盒充滿祝願與節日感，融合了象徵長壽與吉祥的松鶴元素，禮盒內集齊八款不同口味的蝴蝶酥與曲奇，男女老幼都合宜！

賀年禮盒2025：望月 松鶴延年雜錦禮盒（48件裝） HK$358（品牌官網）

賀年禮盒2025：Tea WG 蛇韻之茶（Snake Chamber Tea） HK$388

喜好茶飲的話，Tea WG最新推出限量版 「蛇韻之茶（Snake Chamber Tea）」，將溫暖香料、清新柑橘、熱帶風情的鳳梨與金盞花瓣的馥郁芳香交織其中，打造出獨特的濃郁紅茶與熟成茶風味，為新一年打開味覺序幕。

賀年禮盒2025：Tea WG 蛇韻之茶（Snake Chamber Tea） HK$388（品牌官網）

賀年禮盒2025：Chilli Fagara 麻辣燙金蛇獻歲賀年禮盒 HK$388

俗話說「不時不食」，需要隨俗進食賀年食物，除了是古人所留下的智慧結晶 ，這些傳統文化亦有其寓意祝福，例如蘿蔔糕有好運連連、步步高升的寓意。想為蘿蔔糕增添獨特滋味的話，麻辣燙更推出蘿蔔糕禮盒，將自家製招牌XO醬配合蘿蔔糕，讓體驗加乘豐盛。

賀年禮盒2025：Chilli Fagara 麻辣燙金蛇獻歲賀年禮盒 HK$388（品牌提供）

賀年禮盒2025：Bacha Coffee夿萐咖啡 咖啡山徑品鑑禮盒 HK$871

想延續節日感的話，為家人、朋友或另一半送上每日的「精神食糧」，讓對方持續沉浸於佳節驚喜當中。始於 1910 年的馬拉喀什的Bacha Coffee夿萐咖啡，推出包含六款單一產地咖啡豆與糖棒的「品味探索咖啡禮盒」，讓大家可以盡情探索來自世界各地的多樣化咖啡風味。

賀年禮盒2025：Bacha Coffee夿萐咖啡 咖啡山徑品鑑禮盒 HK$871（品牌提供）

賀年禮盒2025：VENCHI 新春長方形雙層禮盒 HK$1,100

提到歡樂的節日，當然不少得朱古力作伴！作為義大利百年巧克力品牌，以純天然材料打造的濃厚滋味，送予巧克力愛好者就最好不過。今個新年，品牌將意大利未來主義藝術家賈科莫·巴拉(Giacomo Balla) 的絢爛色彩及幾何圖形融入禮盒，加上豐富的巧克力，營造出新春的歡樂氛圍。

賀年禮盒2025：VENCHI 新春長方形雙層禮盒 HK$1,100（品牌提供）

賀年禮盒2025：Fortnum & Mason 「愛情甜蜜」禮盒 HK$1,618

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason，今年與風水設計師周亦彤再度合作，攜手推出一系列新春聯乘限定賀年禮盒。當中「愛情甜蜜」禮盒，外盒以粉紅色和紅色花朵象徵愛與溫暖的火元素，禮盒中包括美食與安妮女皇混合茶，令寵愛自己或與好友、另一半共聚，都增添甜蜜滋味。

賀年禮盒2025：Fortnum & Mason 「愛情甜蜜」禮盒 HK$1,618（品牌提供）

賀年禮盒2025：Godiva Delight Hamper HK$1,890

如果要滿足不同人的口味與需求，送上擁有多樣產品的禮籃就永遠錯不了。Godiva 這款禮籃含有多達9款經典產品，能夠讓大人小朋友都大飽口福！

賀年禮盒2025：Godiva Delight Hamper HK$1,890（品牌官網）

賀年禮盒2025：金玉滿堂新春禮籃 HK$1,988

新年拜年，無論是家庭聚會、初見家長或長輩，送上美觀又可口的高級水果會是個不出錯之選。要是沒有空閑或不懂挑選，入手禮籃就錯不了！這款包括日本蜜瓜、香印提子禮盒、士多啤梨等的禮籃，得體、精美又多元化。