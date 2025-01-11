新年片單推薦2025｜Netflix 1月片單：HUNTER將下架、問問星星吧

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】新春將至，聚會連連，想讓假期充斥歡樂與節日氣氛，除了桌遊或麻雀，相約一起共聚觀看經典、有趣的電影或影集亦是個好選擇。無論打算團年飯、拜年或是躲春時用上，以下都為你集齊好的Netflix新春必睇推薦！



Netflix 1月影集推薦 2025：《短跑飛人 2》

由Phil Turner 導演的電視紀錄體育系列片來到第二季，今次聚焦在上年巴黎奧運的多位短跑選手中，包括美國的 Gabby Thomas、Noah Lyles、Fred Kerley、Twanisha “TeeTee” Terry、Kenny Bednarek 和 Melissa Jefferson；牙買加的 Kishane Thompson、Shericka Jackson 和 Oblique Seville；聖露西亞的 Julien Alfred；波札那的 Letsile Tebogo，以及義大利的 Lamont Marcell Jacobs等人，就讓我們了解更多體育盛事背後的經歷，健兒們如何一邊追求人類速度巔峰的過程，一邊抵受訓練辛酸、媒體檢視和激烈競爭。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《短跑飛人 2》將在1月1日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025：《WWE WrestleMania》

新一年想要些熱血沸騰的鼓勵？不妨欣賞摔角吧！年度的世界摔角娛樂（WWE），更是世界摔角娛樂一年中最重要的大賽，每局動作來回都十分吸引眼球，以具備觀賞性的表演方式進行比賽，雖然一切都經過商議與計劃，動作仍然極具危險性，絕對令你的新一年熱血滿分。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《WWE WrestleMania》將在1月1日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025：《酷狗寶貝之復仇企鵝》（ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl）

陪伴大家成長的《超級無敵掌門狗》回來了！繼2005年的《酷狗寶貝之魔兔詛咒》後，四次榮獲奧斯卡金像獎的導演尼克·帕克，和榮獲艾美獎提名的梅林·科羅星漢再度聯手執導，今次酷狗阿高、華力士將衝出家園，再度展開冒險。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《酷狗寶貝之復仇企鵝》（ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl）將在1月3日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025： 《問問星星吧》

《問問星星吧》 未開播前已經收獲不少關注，事關這套劇集是韓國首部以宇宙為題材的電視劇，另外更是李敏鎬與孔曉振首次合作，以宇宙航空站展開的浪漫喜劇。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《問問星星吧》將在1月4日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025：《宛如阿修羅》

想看些錯綜複雜的家庭劇情劇的話，不能錯過由「電視劇教母」向田邦子編寫的經典之作，由「日本電影新浪潮大師」是枝裕和翻拍日本最經典的家庭劇，他過去曾執導《小偷家族》、《怪物》、《嬰兒中轉站》等人氣劇情片，實力絕對備受認可。《宛如阿修羅》講及四名天淵之別的姊妹發現年邁父親的婚外情，家庭的幸福表象因而逐漸崩裂，四姊妹亦因此相聚，在過程中各自的祕密被掀開以及橫生枝節。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《宛如阿修羅》將在1月9日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025：《單身即地獄：第4季》

最受歡迎的亞洲戀愛實境節目之一的《單身即地獄》再度回歸！上季的新地獄島設定，以及曾經身為成員的Dex金珍映參與主持群陣容，令到人氣再度上升。今季更指新面孔的男女成員名單中有前UDT（反恐特戰隊水中爆破隊）戰士陸俊書，另外更有不少驚喜人物！

Netflix 1月影集推薦 2025｜《單身即地獄：第4季》將在1月14日上架（Netflix）

Netflix 1月影集推薦 2025： 《回到未來》（ Back to the Future）

80年代已經收獲不少影迷歡心的《回到未來》，以時間旅行為題材的經典美國科幻及喜劇的電影系列，啟發之後不少時空穿梭作品，難怪至今仍是經典之作！無論想一次過重溫整個系列，或是了解情節和劇本如何巧妙地將過去和現在的事件聯繫在一起，都十分值得觀看。

Netflix 1月影集推薦 2025｜《回到未來》（ Back to the Future）將在1月16日上架（Netflix）

▼▼▼ 更多精彩Netflix 1月片單推薦，例如準備下架的《鐵達尼號》、《獵人 HUNTER×HUNTER》▼▼▼