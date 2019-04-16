黃心穎與許志安被拍到在的士內激吻，引起大家嘩然。說到出軌，人人咬牙切齒，但感情這回事，真的是非黑即白嗎？

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（《空手道》劇照）

事先聲明，我沒意為出軌的男女開脫，但就算是嗤之以鼻、忿忿不平，若試着理解，不講原諒，或許可以放過自己，試着䆁懷。在文字裏頭，我看過米蘭昆德拉寫：背叛於有些人而言，是他或她的「生存方式」；也看過村上春樹寫主角回望過錯，剖白道：「就算再來一次，他還是會做一樣的事」。大概無關愛不愛，那在心理學的角度，又是怎樣呢？

世紀疑難：背叛就是不愛？

（《瑪嘉烈與大衛系列 前度》劇照） 撇開所有浪漫說法，所有關係與情感都是「自我實現」的欲望。 即人總是希望從別人身上得到歸屬感、成就感和地位。當身邊有異性時，就會影響體內的荷爾蒙，不管那是不是自己伴侶。出軌就是，這體內荷爾蒙的變化超過他們的自制能力，最後便做出傷害愛人的事。 這解說了背叛時體內發生的事，但仍解不開所有「受害者」的謎團——他／她不愛我嗎？實情是，完美無瑕的愛情固然求之不得，但我們不是活在童話世界，有時難免要面對這世界醜陋一面，想不通便是跟自己過不去。心理學有另一個說法：背叛不一定與「愛」有關，可能與「紀律」更大關係。畢竟，影響荷爾蒙的，不是愛，而是眼神與肢體接觸。有「紀律」的男女生，便能避開引誘，不至恨錯難返。不知這說法又能否解答你的世紀疑難？

背叛都是有關性愛？

提到背叛，電影中、閨蜜間，大多叫人瀟灑離場；但走，卻不是唯一的選擇。

背叛之後，又該如何自處？

（《One Day》劇照） 最後，來到「終極問題」：背叛之後，是去或留？ 古今中外，戲裏戲外，說愛情這課題，不得不提到背叛，有人停留有人走，且看你有多清楚自己。電影中、閨蜜間，大多叫人瀟灑離場，相信在此便不用多說；但走，卻不是唯一的選擇。我看過張愛玲愛胡蘭成，愛到把稿費寄給他和「小三」生活；也看過《情迷巴塞隆拿》中，那匪夷所思的「三人行」生活。因此，要原諒還是要離開，且看自己要甚麼。勸人離場的人多的是，而筆者的建議是，有些人總是不試過便永不「死心」，與其抱着那「疑問」一輩子，何不狠狠愛一場，最後即使沒有「浪子回頭」，自己也可以理直氣壯，從此不再回頭地走下去。 有關背叛這課題，以下電影，或許可以給你一個答案：

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Sources：lifehacks