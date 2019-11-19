台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA於11月17日在台南舉行世紀婚禮，女神的新娘造型果然是一如既往的美。林志玲在婚禮當日從結婚宣誓儀式到晚宴，一共換上了四套婚紗和晚裝，件件都有相當非凡的身價。

台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA於11月17日在台南舉行世紀婚禮。(vcg)

女星出嫁穿上出自名師之手的天價婚紗不算什麼新鮮事，林志玲在婚禮當日，從結婚宣誓儀式到晚宴，一共換上了四套婚紗和晚裝，件件都有相當非凡的身價。好像林志玲的婚紗就由知名設計師Ralph Lauren親自設計，上面釘有過千粒珍珠，估計價值近百萬元。

林志玲在婚禮一共換上了四套婚紗晚裝:

+ 3 + 2

林志玲結婚當日穿上Jimmy Choo的Cinderella高跟鞋。

穿上如此名貴的婚紗晚裝，用來配襯的婚鞋當然絕不可以馬虎！林志玲選擇了基乎沒有一個女人不愛的Jimmy Choo作為婚鞋，很多新娘都有非穿她出嫁不可的執著，也是一直以來眾多女星結婚時頭號的婚鞋之選。特別是閃閃發光的Glitter系列，設計如同在童話故事裡走出來的高跟鞋，夢幻得令人著迷。

林志玲結婚當日穿上的就是Made-to-Order系列的Cinderella高跟鞋，與Angelababy2016年結婚時的婚鞋同款，想不到事隔三年仍可「撞鞋」，果然每個女生在結婚時都有一個公主夢，對這雙如同玻璃鞋的設計的婚鞋完全無法抗拒！

Angelababy結婚當日穿上的也是JimmyChoo 的Cinderella高跟鞋，果然每個女生在結婚時都有一個公主夢。(vcg.com & jimmychoo)

Jimmy Choo CINDERELLA高跟鞋

JimmyChoo的Cinderella高跟鞋設計夢幻，是不少女生的終極dream shoes。

這雙俘虜無數女生的高跟鞋， 以閃閃發光的Swarovski水晶鋪滿整雙鞋子，鞋頭位置特別用上大顆的水晶點綴成花朵的形狀，無論在那個角度看都散發著bling bling光芒，完全是將灰姑娘的玻璃鞋真實呈現！據官網顯示，Cinderella高跟鞋售價約港幣3萬元，想一圓公主夢真是要忍痛付出啊！

設計超夢幻的JimmyChoo的Cinderella高跟鞋:

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除了這款貴價Cinderella高跟鞋，Jimmy Choo也有價錢屬千元級別，相對容易進入手的新娘婚鞋系列，同樣也是走品牌最標誌性的優雅夢幻風格，款式選擇擇多，即使是心大心細的新娘相信也總有一款得你喜歡。

Jimmy Choo新娘婚鞋系列:

+ 5 + 4 + 3

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除了火紅的Jimmy Choo，究竟有哪些婚鞋經常被明星名人點名，陪伴她們踏進婚禮殿堂的幸福時刻？

Roger Vivier

Roger Vivier以鞋頭上搶眼的方扣設計最為人所熟悉。（Roger Vivier）

Roger Vivier是法國鞋履品牌的一大代表，以鞋頭上搶眼的方扣設計最為人所熟悉，從六十年代推出以後大受皇室名人所喜愛亦因此打響了名堂，成為法式優雅品味的象徵。經典的方扣款式有著精緻的設計感，款式大方得體，不單是可以在婚禮當日穿著，在日常及上班穿著都一樣無問題！

林心如出嫁時選擇了Roger Viver的純白婚鞋，價值約2萬元。(vcg.com &RogerVivier)

Classic純白款式 新娘大熱之選

林心如所選的Roger Vivier婚鞋是相當classic的純白款式，一直都是新娘婚鞋的大熱之選。白色緞面結合經典方扣設計簡約耐看，用來配襯婚紗可說是無可挑剔！

Roger Vivier是法國鞋履品牌的一大代表:

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城嫂方媛於出嫁時穿上了Roger Vivier的紅鞋子。(vcg & 方媛ig圖片)

除了高跟鞋款，Roger Vivier的粗低跟款式也相當得寵。城嫂方媛於出嫁前一晚在ig上post出一雙紅鞋子也是Roger Vivier的出品。如果不想放棄高跟鞋的美貌，但又想要穿平底鞋般的舒適度，這種粗低跟款式會是很好的選擇。

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Manolo Blahnik

Manolo Blahnik的高跟鞋亦在時裝界佔據著重要席位。(Manolo Blahnik)

有看過《Sex & the City》的朋友，應該都會記得Mr. Big用一雙藍色高跟鞋跟Carrie求婚吧！那麼韓劇《藍色大海的傳說》裡，男神李敏鎬為美人魚全智賢穿上綠色平底鞋的一幕呢？來自西班牙設計師同名鞋履品牌Manolo Blahnik，經常都跟電視劇的浪漫情節掛勾，令全世界的女性觀眾不期然心動。Manolo Blahnik在時裝界亦佔據著重要席位，與Jimmy Choo和Roger Vivier等齊名。

時尚博主Olivia Palermo在婚禮穿上Manolo Blahnik的Hangisi系列，價格約一萬多元。 (pinterest)

Manolo Blahnik一直被視為高跟鞋中的貴族，設計成熟貴氣，經常在頒獎禮及紅地毯找到她的身影。在眾多個系列之中以Hangisi最為經典、辨識度最高。流暢優雅的鞋形充滿著線條美感，當中以鑽扣藍色緞面款式最受歡迎，時尚博主Olivia Palermo在婚禮上所穿的就是這一款。

荷里活明星大愛的Manolo Blahnik:

Sophia Webster

充滿少女心的英國品牌Sophia Webster。(Sophia Webster)

胡杏兒在結婚時曾經在微博上大曬自己的Sophia Webster婚鞋，價格約4千元。(胡杏兒微博)

還記得胡杏兒在結婚時曾經在微博上大曬「世界上最後一雙」的婚鞋嗎？那雙長著飛舞翅膀的高跟鞋來自英國品牌Sophia Webster。在她的設計中，你總能夠找到天馬行空的創意、樂趣與童心，將活潑的少女味表現得淋漓盡致。

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Sophia Webster婚鞋印有「wifey for lifey」的小字句，悄悄給新娘送上祝福。(vcg.com & Sophia Webster)

Sophia Webster著重於刻劃甜蜜可愛的小細節，好像在婚鞋的鞋底印上「wifey for lifey」的小字句，悄悄給新娘送上「執子之手，與子偕老」的祝福。而花朵、水晶和蝴蝶亦是設計中常見的元素，加上無比繽紛的色彩，讓每雙鞋子都顯得非常青春有活力，輕易俘虜甜美及年輕的新娘心。

充滿少女心的英國品牌Sophia Webster:

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