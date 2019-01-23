【m痛慘過大病】經痛可分為兩類　其中一種痛楚如心臟病發一樣？

m痛慘過大病，要告假休息是合理病假，還是小題大做？這回終於有人替女生們平反！

月經會定時定候的每隔一段日子來探望你，除了令心情變得煩躁，更有可能為你帶來經痛。 那種痛是難於用任何言語去形容，像是有人手執刀子在你的腹部進擊，而你只能軟弱無力地彎曲身體來減輕痛楚。相信不用再形容，身為女生的你都會感同身受吧。

大部分女生女性在經期時都會感到痛楚，令生活受到干擾。（《別相信任何人》劇照）

美國家庭醫師協會就經痛問題作出研究，結果顯示超過40％的女性在經期時都會感受到不同程度的痛楚，令生活受到干擾。而美國一間媒體公司亦曾經訪問過21位受經痛影響的員工，以了解其痛楚的程度。然而大部分人都會把經痛形容得是一件痛不欲生的事情，每次都希望能夠盡快脫離惡夢。

感覺就像喝完2公升的水後到運動場跑了10K，再被人不停踢你的腹部一樣。 Bailee Peterson

我認為經痛就好像平日過於飢餓而導致胃部疼痛的感覺。 Shona Phillips

好像有人不停撫摸我的腹部。 Twizzler

在經痛的日子，就像肚瀉時的感覺一樣，不過這種感覺會一直維持幾天。 Sarah Burns

經痛可分兩類型



早前倫敦大學學院生殖健康教授John Guillebaud就經痛問題發表了他的看法，指出經痛所帶來的痛楚幾乎與心臟病發作一樣痛苦，而經痛可分為「原發性痛經」和「繼發性痛經」兩類。

經痛所帶來的痛楚幾乎與心臟病發作一樣痛苦。（《當你沉睡時》劇照）

「原發性痛經」意指經期時，下腹部骨盆腔位置會間中隱隱作痛，甚至會有部分人疼痛到無法工作以及影響到日常生活。除了感到痛楚而引發不適感外，亦連帶著其他的症狀，如腹脹、嘔吐、頭痛、背痛和腹瀉等。這種痛楚由過量的前列腺素引起，令子宮壁中的肌肉收縮，從而將疼痛信號傳遞給大腦，這種情況最為常見於年輕女性身上，而且可能會持續數天。

而「繼發性痛經」則最常見於30歲以上的女性身上，常見原因是雌激素水平不穩定，導致血液不通，滯留在體內，引發經痛，於同時間有腹脹、體重增加、頭痛、腰痛和心情煩​​躁等問題，而這些情況亦有機會發生於經期前的兩週。

有需要時必須要向醫生尋求專業意見。（《不二神探》劇照）

John Guillebaud認為大部分人只會服用止痛藥以暫時舒緩經痛，但這種行為存在著相當大的風險，指出若長期出現經痛的情況，很有可能患上子宮內膜異位症。因此建議大家還是別看輕經痛問題，在感到不適時需要向醫生尋求專業意見，以免令病情加重。

想要舒緩痛楚，除了尋求專業治療，以下食物或可幫到手，你又試過嗎？==＞

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（資料來源：The Hearty Soul, Indy100）

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