周一（8月5日）全港三罷，反修訂《逃犯條例》的人士，於七區集會，當日多區發生警民衝突，示威者佔路及圍堵警署，警方亦在市區發放多枚催淚彈。警方表示，當日拘捕148人。而在黃大仙區，一名報稱任文員的男子因涉嫌衝破警方防線，被控暴動等罪名，是繼728中西區行的衝突後，再次有人被控暴動罪。 根據《公安條例》第19條，參與暴動最高刑罰為監禁10年。港人對這並不陌生，只因在2018年年6月11日，梁天琦旺角暴動罪成，被判囚六年。 攝影 ：高仲明

梁天琦（《地厚天高》劇照）

導演林子穎曾在紀錄片《地厚天高》中問：「如果你人生沒有旺角暴動這官司的話，你會做甚麼？」

梁天琦答：「找一份輕鬆的工作，不用花很多時間。足夠交租、食飯，不用儲蓄、不用買車買樓、甚麼都不需要。然後把剩餘的時間彈結他。」

電影的其中一道間場是這樣的：「在沒有英雄的年代裏，我只想做一個人。」

我是否真的是被選中的人？是真的要肩負香港的命運，成為你們的英雄？我本是一個寂寂無名的廢青⋯⋯我好像發了一個夢，因為到最後我甚麼都得不到。 梁天琦《地厚天高》

想到有人此時此刻，或許正在石壁監獄⋯⋯我不願想起，一想起我就抑鬱。生活遇到快樂事，也叫我內疚。就像有人死了，我沒有。我愈想愈不快，可是根本解決不了。 林子穎（Nora）在判囚後回應

在鏡頭前後的他倆猶如對倒：他在內，她在外；他被判囚了，她卻因為《地厚天高》而獲獎，電影大受好評，場場爆滿。他們的故事，不是「英雄」的故事，卻是屬於我們這一代人的故事。如片尾，梁天琦唱Beyond的《十八》，來為他的經歷作結。他的，我們都聽多了；她的，你又知道多少？

+ 6 + 5 + 4

從不知天高與地厚，也試過制度與自由。（《十八》Beyond）

－我跟別人不一樣，世界也不止這樣。

林子穎（Nora）（高仲明攝）

我們都曾經自命不凡，不屑制度，總覺自己會有一番作為吧。Nora 笑話：「這根本就是該死的『中二病』。」

Nora中學在女校就讀，校風嚴謹，朋友與自己都是「乖乖女」，家人是「直升機父母」，管接管送。Nora讀精英班，直言不太喜歡那環境，只因同學任何時候都在讀書，甚至為此不外出吃飯，她笑言這是「痴線」，道：「我演技不好，大概她們都知道我是不屑的。」

家住跑馬地，學校也是數街之隔，每逢星期三坐電車到灣仔學法文，每次她都十分快樂，似是跳出了水晶球；她也在初中時候開始愛上閱讀和電影，覺得那似是一個新的世界。看到好電影，可以在心頭縈繞上數天。那時她想：「我們困在小小課室上課下課，世界不止這樣。」

我跟Ladybird的主角相似，總是覺得自己與別不同，與環境有點合不來。為何外面的世界這麼美，但又沒有人理會呢？ 林子穎（Nora）

直到畢業，入讀香港大學，Nora形容大學生活十分「刺激」，那種「刺激」也包括第一次自己坐巴士上學。本來害羞、膽小的她更當上校園記者，快樂多了，也自信多了，恰巧當時遇到「雨傘運動」⋯⋯後來的事，便是你我都知道的事了。

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我發覺這地球很大，但靈魂已經敗壞。（《十八》Beyond）

－梁天琦判刑，我所相信的都是假的嗎？

（01新聞／李澤彤攝）

狄更斯在《雙城記》中有一句：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」這最壞的時代，成就了最好的他們：梁天琦走出抑鬱，為民發聲；Nora在迷惘中找到自己定位，拿起相機，道：「原來我擅長拍攝。」可是，我們這一世代，或許容不下這樣的「好」。

那數年是Nora最快樂的時光，儘管走得很前，也試過夾在警察與民眾之間，但獲得別人的認同，卻似是給了她一個「身份」。Nora成為導演，一連拍下《旺角黑夜》、《未竟之路》和《地厚天高》這三部與政治有關的紀錄片。可是，先是梁天琦不能參選，梁頌恆被撤去議員資格，梁天琦被判囚6年。那些最好的時光都成了Nora的創傷。

林子穎（Nora）（高仲明攝）

我見證過的事一點一點的崩壞。我見過大家是如何在雨傘（運動）中抗爭，大家曾經有遠大理想、光芒四射。但身邊的人也漸漸發現原來這一套並不可行，便向現實低頭了，去考公務員⋯⋯2014年的我們不是這樣的，我曾幻想，我真的能改變社會？梁天琦的審判是一個殘留的痕跡，提醒我，那數年發生的事、大家曾相信的事，是假的。 林子穎（Nora）

如用這歌可以代表我，可以伴你不管福或禍，這樣已是很足夠。（《十八》Beyond）

-接受是最痛，麻木與習慣，才是最恐怖。

林子穎（Nora）（高仲明攝）

到最後，我不是也只是一個政棍嗎？ 梁天琦《地厚天高》

Nora在電影中訪問他是否覺得從沒參與是最好的事，他說是。因為政治逼他成為一個自己最討厭的人－虛偽的人。

我最怕朝九晚五，與世界脫節。但畢業後，我不也是在做一樣的事嗎？我似是成為了我小時候最討厭的那種人。 林子穎（Nora）

當興趣變成生計，那便甚麼都有個「價錢」。Nora 討厭自己成為一個「市儈」的人，數年前她想：最重要是追夢，賺少一點不要緊，最重要是開心；現在她總是思前想後：沒錢？怎做？

她鄙視自己這樣的想法，時時掙扎、不快樂與迷惘。她稱眼前的機會都不錯，也沒有人逼她掩著良心拍片，可是她也會拍很多「不會告訴別人的」廣告，反思：「我市儈，會不會某程度上代表我成功？原來我需要那成功與安全感。」

林子穎（Nora）（高仲明攝）

那至於他們所追的那個夢呢？

梁天琦成了很多人眼中的英雄，可是他在電影中道：「我不快樂。」；《地厚天高》成績不錯，Nora卻沒有預期快樂，更自我懷疑：「原來我想要的就這樣？美好的事一旦達成了便幻滅了，但所有的事都會習慣，第一刻是最苦，卻又最珍貴的，因為證明你還有好的想像。」

夢想沒了，可是那只是夢嗎？大抵有我們這一代人作證。只是，石壁內外，我們都要走下去。

Nora：「本來想在製作後再好好認識他的，但他卻失去自由了⋯⋯那就先不再拍紀錄片了，或許可以拍套港版Ladybird？」

2016年旺角騷亂梁天琦在聆訊中自白：「向前衝屬無可奈何，即使留喺原地，仍然係勇武捍衞。」，2019年梁天琦沒了鏡頭對焦，面對《逃販條例》風波，他在獄中寫信給香港人：「當本應解決社會問題的人選擇漠視，反而熱衷於將香港的命運放上賭桌作政治豪賭，我們需要的，不是以自己寶貴的生命與之對賭，而是在患難中的忍耐、老練和盼望。」