生活離不開工作，難得忙裡偷閒，相約三五知己促膝把油，未免是件樂事。夜生活不一定喧嘩熱鬧，也不一定要到尖沙咀或蘭桂芳，偶爾找個避世的「桃花源」，與友人逗留於這暢談小空間內，更能為疲勞的軀殼，注入力量。筆者較愛寧靜環境，常會周圍探索好地方，以作為與好友的「秘密基地」，最近亦發現兩個心水選擇，氣氛環境更是最大賣點，讓人剛踏進門便沉醉當中。

放長假最開心就可以跟三五知己聚聚，即使不離港，這些酒吧也可令你有出走異地的錯覺。（thedragonflyhk@Instagram）

飲酒為減壓，平日壓抑的情緒，都能借醉透露，兼且暢所欲言。以下三間酒吧，記者親身視察環境，即使位於都市，也沒市區的繁囂，裝潢別有洞天，似置身外地渡假，即使與友人談得興起，聲量也不會被音樂掩蓋，或受到打擾，是個絕佳的暢談好地方。

中環大館Dragonfly：擺脫「被監聽」的拘謹

餐廳設蜻蜓為主題，展現歐式新藝術時代的波希米亞風格。(@thedragonflyhk)

位於中環蘭桂芳附近，近年多了一個打卡點。大館曾是中央警署，配備監獄，現已改建成藝術建築，並保留重要的歷史價值。夜色漸濃，大館燈飾變亮，歐式建築顯得別具格調，而且盡眼都是寬敞視野，寧靜空間，不用迫來迫去，已是種「港式享受」。

筆者一同人皆為路痴，不知有沒有其他路線，而當日便選擇穿過入口不遠處的小徑，走到這家小店，沿途光線投射出一道道樹影，未到達已充滿神秘氛圍。比起坐於店外，店內的感覺更引人入勝，設蜻蜓為主題，展現歐式新藝術時代的波希米亞風格，乍看帶有吉卜賽的神秘氣息，感覺疑幻似真，彷如置身異地，少一分「被監聽」的拘謹，盡情與朋友說說心事，直至翌日醒來，就像造了一場夢。

店鋪的雞尾酒亦非常特別，加入港人最愛的珍珠奶茶，配搭蜜柑、氈酒和干邑白蘭地，調出一杯「港式cocktail」，不太甜剛剛好。

+ 19 + 18 + 17

地址：中環荷李活道10號大館10座地下

營業時間：星期一至日下午5時至凌晨2時

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中環大館Old Bailey：鬧市的呼氣露台

在大館，除了有上文介紹的Dragonfly與走監獄風格的Behind bars，還有隱身於賽馬會藝方之中的Old Bailey 奧卑利。筆者非常肯定，要是你對藝術沒太大興趣，一定不察覺這間隱身在現代美術館之中的酒吧。

第一次筆者是因為工作而前來，一踏上藝方的旋轉樓梯，印象也非常深刻，一直向上走，感覺像是一步步離開中環的繁忙，建築感絕對不像是置身香港。Old Bailey除了是酒吧也是餐廳，吃精緻的淮揚菜（類近上海菜），木調中西合壁的佈局，令人感覺非常舒服。如果黃昏前來，這裡採光度十足，陽台位置又會成夜景情調，像是在假日遊人如鯽的大館中，找到一個自由呼吸的空間，所以第一次到訪後，就決定假日一定要帶閨密來談心。不過酒吧關門時間是晚上11時，對於一眾夜腦來說，可能就美中不足了。



地址：中環荷李活道10號(舊中區警署)大館賽馬會藝方2樓

+ 10 + 9 + 8

觀塘Angel & Devil：彷如進入無人境

微微酒紅燈光，再搭以度假式歐陸餐桌，讓人不消一會，便盡情放空。(酒吧圖片)

那天剛好到觀塘看表演，其後欲到附近小酌一杯，輕鬆一番。走出遊客區，不少店鋪都很早打烊，剩下寂靜的氣息，但若費時間搭至尖沙咀，似乎飲酒的心情便會全消，只會掉頭回家。幸而筆者想起，曾在附近一家餐廳嚐下午茶，味道和環境都不俗，且晚上設酒吧調酒，於是建議去試一下。

第二次來到，感覺卻與初次不同，中午像是療癒的天使，晚上則是擁有醉人魅力的小惡魔，微微酒紅燈光，再搭以度假式歐陸餐桌，讓人不消一會，便盡情放空。這觀塘酒吧最大賣店，相信是場地寬敞，目測約有2個籃球場大，故我們猶似進入無人境般，眼前周圍只有我們，說話也僅聽見我們的。

當日共嚐6種特色雞尾酒，特別推薦「Artisan」及「Artisan Pure」，充滿柑橘果香，適合較多人口味，而墨西哥燉辣豬肉也值得嘗試，辣味和芝士的配搭更是一絕，筆者和朋友們當日都是搶著吃的！

地址：觀塘駿業街58號4樓

營業時間：星期日至四及公眾假期（早上11時半至凌晨12時）；星期五至六及公眾假期前夕（早上11時半至凌晨1時）

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