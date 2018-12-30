【女生韓遊】最流行美食打卡：吃鬆脆彩虹麵包、走訪夢幻咖啡店！

不少人有喝咖啡習慣，但本港咖啡店賣的飲料，大都平平無奇，普通不過。相反，韓國則有各種特式咖啡店，將飲品和食物打造成「招牌」藝術品，不僅看後胃口大開，亦可讓我們打卡一番，而且價格跟一杯Starbucks差不多，味道更是可口，完全值回票價。若準備到韓國旅遊的話，不妨拿起紙筆，記錄以下3間近日成熱話的特色咖啡店吧！

雖然香港也有不同咖啡店，也不乏裝潢極具特色和氣氛的店舖，但對食物所花的心思不多，頂多在上面撒糖霜裝飾，較容易模彷亦欠缺特色。反之韓國咖啡店的競爭較大，故制作食物時，味道和賣相相對五花八門，並能以此吸引顧客，讓他們留下深刻印象。以下的韓國咖啡店無論環境或食物，在近期都得不少年輕網民極力推薦，紛紛到訪朝聖和打卡。筆者在早前到韓國旅遊時亦曾親身去實地品嚐，發覺食物「真人」跟照片一致，而且味道不錯，非常值得買來拍照呃like！

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Les pace coffee（레스빠스커피）：彩虹麵包

彩虹色的宧面，感覺非常罕見。(@2lve12) 每看到彩虹，心境都變美好。走進安靜的小區，途中看到一幢時尚典雅的白色大廈，很容易便被吸引過來。咖啡店的招牌沒有霓虹燈佈置，只見全白色牆的角落，掛著草寫的「Lespace」字樣，甚具南法的風格。剛甫進店內便可看到色彩繽紛的彩虹麵包，其中半邊有著紅、黃、綠、黑四色，另一半則是白或啡色，加上表面像木頭般的質感，看來非常可愛。麵包的口感不如想像般堅硬，反而咬起來鬆脆，不算太甜，並散發出牛油香氣，令人回味。 咖啡店共設兩層，室內排著一個個木櫃，非常雅致，而且光線充足，甚有家居感覺。若在那裡用餐，真的份外relax，拍出來的照片看來也特別有文青感覺！

地址：首爾城東區聖水洞1街16-3大廈（서울성동구성수동1가16-3빌딩）

營業時間：星期一至六早上7時半至晚上11時；星期日早上10時至晚上11時

+ 8 + 7 + 6

同感咖啡店（동감카페）：紫菜包芝士、綠茶雪糕忌廉

紫菜包芝士和綠茶雪糕忌廉是這裡的招牌甜點。(@ssuhyunida) 這家咖啡店設有多間分店，筆者去的那間正是蔽隱於民宅之間，差點便走過頭了。店內的氣氛古色古香，使用的物件都充滿著原始感覺，大都是木製品和磚瓦，猶似古代郊區的茶座。單看照片，你可能或會以為這是一間賣飯卷的餐廳，但其實這是咖啡店的招牌甜品：以紫菜包裹芝士忌廉，再可在上面倒上一些蜜糖，口感柔軟帶點紫菜的煙韌，味道甜而不膩。 此外，這裡的綠茶雪糕忌廉亦受歡迎，外形像個竹筒，下面墊著一塊樹葉裝飾，上面的忌廉則像岩漿般，用木羹壓一下，便會稍稍流出，而且非常黏稠，看來感覺治癒。這個甜品的杯子看上去仿佛與食物融為一體，令人有種看不見食物器皿的錯覺。能如此做到與食物色感一致，確是件高難度的事，加上味道不錯，因此吸引不少網民來光顧。在滿足味蕾的同時，當然也不忘「相機食先」！

地址：首爾恩平區新寺洞165-5（서울은평구신사동165-5）

營業時間：星期一至日中午12時至晚上9時

+ 5 + 4 + 3

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ZAPANGI：夢幻色忌廉飲品

這家店的門口竟是個自動販賣機，十分有趣！(@mayho10) 除韓國網民，這家店也有不少外國遊客認識。它的門口特別，只見一部自動販賣機和一張長椅，並沒有任何明確的入口，讓筆者到埗時曾苦惱了一會，幸好不久便看到有人推開販賣機出來，才驚覺原來這就是店舖的入口！店內感覺夢幻，有不少粉色裝飾和霓虹燈，非常少女心，那裡亦沒有座椅，需坐在草叢旁的坐墊，旁邊亦設有一張小桌子，感覺像在公園野餐，心情自在不過。 這家店的食物設計會根據不同的節日，而稍有轉變，不過最為人熟悉的，便是加入「夢幻色」忌廉的飲品。其集合了粉紅、粉藍和粉紫顏色，造出漸變的扭紋效果，再在表面撒上珍珠色的裝飾，以及可愛的魚尾或獨角馬糖製品，精緻的外觀不禁讓人一看便著迷！而且飲品上的忌廉亦不易融化，所以讓你有足夠的時間拿著它在店內不同的角落拍照。筆者覺得這裡的飲品味道偏甜，特別適合一些鍾情甜品的女生。

地址：首爾市麻浦區望遠洞400-2（서울시마포구망원동400-2）

營業時間：星期一至日早上10時至晚上11時