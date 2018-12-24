不准外出她仍當上攝影師　為受壓抑的女孩吶喊：沒人可阻擋你追夢

因為她是女人，所以不能讀攝影。 因為她是女人，所以只能聽男人的話。 但她不甘於此。

身不由己，大抵是她的心聲。（取自fatimazohraserri）

女生不應離家太遠

摩洛哥女攝影師Fatima Zohra Serri在高中畢業後想鑽研攝影技術，但意味著她要離開家鄉到遠處修讀。但這引起父親的強烈反對，因為他認為女生不應離家太遠。於是乎，她只好聽從父親意見，於應用技術學院學習，最終成為家鄉裡的一個會計師。可是，Fatima對攝影的熱情從未減退。她決定把攝影作品放上社交媒體，望以創作讓更多知道女性所面對的困境。

因為我被不允許外出練習攝影，所以我直接在家裡建立工作室！ Fatima Zohra Serri

做自己喜愛的事，其實需要無比的勇氣。（取自fatimazohraserri）

頭巾女性的美學

Fatima成長於非常保守的社會，對女性尤其壓抑。她憶述父親第一次強逼她戴頭巾的情形，她奮力哭著，還是無力反抗。她希望透過自己的作品為女性發聲，目標是扭轉對女性的看法，並改變人們對待女性的方式。她的作品，是溫柔中的反叛，以淡和的色調為主，而背後所帶出的信息卻是強而有力的。

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「 我已經習慣穿頭巾，雖然有時想脫掉，但我不能。它並沒有妨礙我用藝術表達自己，反之，我會視它為一種力量。」 Fatima Zohra Serri

關於她的作品......

一提及性別議題材的作品，大眾定必想像為乏味兼沉重，但Fatima的創作卻是美感中帶趣味。其中一張筆者甚為喜愛的，是一個拿著果汁的女孩。在保守的社會中，她們的身體都被衣服包覆著，原因那是「不能外露的性感部份」。因為女人這身份，連喝果汁般簡單的事情，都變得複雜了。因為嘴巴被蓋住了，她在眼鏡上畫了一張嘴，並在果汁上寫上「100％清真」。這樣，別人就再不能批評她了。

包成這樣，要怎樣喝果汁？（取自fatimazohraserri）

更多Fatima的攝影作品：

+ 8 + 7 + 6

她的努力，最後得到家人的認同和讚賞。縱然我們跟她身處於不同的文化背景，但在她身上，我們學到的是忠於自己，敢愛敢做，終有一天你的聲音會被聽見！

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