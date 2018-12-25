【2018麵包回顧】全日本最好食麵包地圖　 6個地點食勻冠軍包

女生們常說要減肥，不吃油炸、特別怕澱粉質。但就算再怕，也總有不少女生抵抗不了麵包的誘惑。的確，新鮮出爐的麵包，香味與顏色都叫人想馬上咬一口。

最近日本國內最大麵包網站「Pansta」最近發表了「Bread of the Year 2018」，選出今年最受歡迎的不同麵包，麵包控女生請留意：

最強法包

バゲット ラビット （baguette rabbit）是名古屋當地非常出名的麵包店，該店選用日本三重縣產的麵包粉製作，食客都盛讚麵包有濃郁的小麥獨有的甜味。剛出爐的法包，脆口的外層，內層是軟熟又厚實，吸引不少人特意進來品嚐。

+ 4 + 3 + 2

地址﹕愛知県名古屋市名東区社口

營業時間﹕7:00至19:00

最強吐司

日本人除了傳純的米飯作早餐外，吐司是他們的另類愛好。位於栃木縣的吐司麵包専門店利選用北海道高的小麥粉、長野縣的天然水、及沖繩縣產的鹽等，是把日本不同地區的出產物結合成的吐司。

+ 7 + 6 + 5

地址﹕栃木県日光市野口692-2

營業時間﹕9:00至12:00

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最強牛角包

牛角麵包是種製作費時的麵包，人們輕咬一口後見到的一層接一層，都是麵包師傅的功夫，把生麵糰以人手逐層摺疊再雪藏，才能成就那種鬆軟口感。由日本麵包職人榎本哲開設的パン デ フィロゾフ，坐落新宿區神樂坂已經有1年多。當店的牛角包層次分明，也不會烤過火，麵包中仍留有奶油香。

+ 4 + 3 + 2

地址﹕東京都新宿區東五軒町

營業時間﹕10:00至19:00

最強bagel

先把發酵麵糰，捏成圓環，泡過沸水，再進烤箱，以上是充滿嚼勁的bagel製作發。坐落東京的オーゾウ ベーグル（OZO BAGEL）源用紐約風格，剛烤好的金黃又不用過硬，軟硬適中。特別一提，當店的三文治也是店內的人氣商品。

+ 4 + 3 + 2

地址﹕東京都日本橋箱崎町32-3

營業時間﹕11:00至15:30

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最強三文治

三文治非只有鹹的食法，甜的三文治又是另一種驚喜。站於和歌山縣的「パン工房カワ店」內充滿咖啡香，不太甜的生奶油夾在吐司之間，內在更有一層薄薄的草莓果醬，受和歌山市民長年支持。

地址﹕和歌山県有田郡湯浅町湯浅1935-1

營業時間﹕9:00至20:00

最強咖哩包

咖哩麵包又是日本另一名物，在昭和二年（1927年），一家名為「名花堂」的西餐廳老闆突然靈機一動，創作出這款以日本咖哩作內餡的西式麵包。這間位於東京目黑區的「天馬咖喱＆カレーパン」，以四種咖哩麵包得到「咖哩麵包部門金賞」。4種不同濃度的咖喱麵包帶有不同的特色，芝士咖喱麵包、牛肉咖喱麵包、半熟蛋咖喱麵包等，吸睛又好味。

+ 3 + 2

地址﹕東京都港區南青山 3-8-40

營業時間﹕10:00至19:00

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