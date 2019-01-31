【倫敦自由行必去】入手皇室特許茶葉　鬧市有靜土飽覽日落全景

時興快閃旅行，先別假設去英國倫敦也要三日兩夜，轉個角度，幻想在倫敦只餘下一天時間，你又會如何使用？ 女生編輯部為你安排24小時的行程，無論飲食、挑手信、看風景，一一照顧周到。

攝影：黃寶瑩

打算到Big Ben朝聖的女生要留意，維修工程預計2021年才完工。

不過時的英式早餐店​

Nevio是E.Pellicci的第三代接班人，食客都大讚他的友善和熱誠。

在香港一眾文青推崇All Day Breakfast之際，英國那邊依然把傳統英式早餐視為常事，他們不叫All Day Breakfast，只叫那個由早上供應至四、五時的美食為English Breakfast。

始於1900年的E.Pellicci，除了當年的收銀機仍源用至今，食物也堅持著單純的味道：以黑椒調味的豬肉腸、輕輕烤過的蘑菇和蕃茄，第三代接班人Nevio認為，倫敦不少食店的英式早餐都太花巧，身為老店更要堅持做原汁原味的味道，「人們好像正再次追求傳統的事物了，傳統英式早餐就像潮流，而且是不會過時的潮流。」

延伸閱讀：【倫敦自由行】英國沒有All Day Breakfast？煎蛋是英式早餐靈魂

+ 5 + 4 + 3

400年歷史的茶葉品牌

The East India Company的除了茶葉，也有巧克力和曲奇餅。

下午茶可說是英國的活國寶，悠閒而優雅的文化傳遍世界，除了一眾甜食和鹹點，一杯好茶當然是當中的靈魂所在。所以帶回茶葉作手信是必須的，但與其選擇W牌或T牌等主流品牌，這次選擇的是有400年歷史的The East India Company。

品牌獲皇室喜愛，伊莉莎白一世在1600年向公司頒發皇家特許狀，獲得在印度貿易的特權，而英女皇和皇夫在年輕時也有出席種茶的活動。品牌最受歡迎的是伯爵茶，因為含有橙花油和佛手柑，泡出來的茶有豐富的柑橘香，亦具層次感。

+ 2

令人不願離去的日光浴

Hyde Park座落在車站旁邊，不少人在飯前飯後都會去逛逛。

儘管英鎊似乎輕微回落，但如果老是在Oxford Street的名店中穿梭，相信錢包也會失血過多。Oxford Street很長，橫跨四個鐵路站，包括繁忙的Oxford Circus站，還有接近「靜土」的Marble Arch站，皆因站旁就是著名的Hyde Park。寧靜或熱鬧，都是你的選擇。

Hyde Park是個看日落的好地方，無論躺在草地，還是坐在摺椅，海鷗在藍天白雲飛揚的美景都盡收眼底。如果幸運的話，還可以在林中看到松鼠的身影！

+ 4 + 3 + 2

名副其實的龍蝦包

Burger & Lobster好評如潮，甚至令香港不少新餐廳也以龍蝦包為主打。

倫敦的餐廳似乎都大同小異，儘管看似裝潢不同，但餐牌上都是肉批、炸魚薯條、薯蓉，愈吃愈乾，難怪大多旅客和留學生都抱怨英國「冇啖好食」。儘管店舖的名字已經響噹噹，Burger & Lobster似乎還是必須走一趟的，雖然分店多也早已成名，食物的質素還是令人滿意。

倫敦不近海，當然無法要求龍蝦鮮嫩生猛，但加上恰好的醬汁和調味，無論是烤龍蝦還是龍蝦包都同樣令人回味無窮。

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