【阿sa阿嬌】贈十萬元結婚蛋糕　致閨密：謝謝你和我一起老去

能擁有一位可以與你分享人生大小事情的閨密是幸福的。在這舉手投足也會被隨意標籤的娛樂圈中，閨密情誼更顯得難能可貴。鍾欣潼（阿嬌）婚禮在即，蔡卓妍（阿Sa）為她送上價值十萬元的結婚蛋糕。阿Sa笑言蛋糕由阿嬌設計，只要她喜歡，價錢也不是重點。早前結婚派對上阿嬌親手把花球遞到阿Sa面前，希望與閨密也能獲得幸福的心情，溫馨又窩心。女生的情誼可以很無私和深厚，也不禁想起身邊的閨密。

人大了，總不能像兒時般整天與朋友膩在一起，有些關係因為聯繫少了便漸漸疏遠，偶而恍神時回憶起與他們相處的時光，漸漸由惋惜開始明白到大家只是彼此生命中的過客。現在想靠近的是那個無論何時何地，只要你回頭望，她總會在路上溫柔的向你招著手。任你們如何見盡風雨，卻仍能無畏無懼地走自己的路。願我能為你寫一封信，好好向你道謝。

願我們如初見般純真

縱使走到半路不再是戰友，但大家卻是在終點守候著大家的幸福。（IG＠q_gill）

年少總是輕狂又傻氣，不懂得掩飾心思，也沒有處處防備的必要。就是這簡單的相處中，我們認識了最單純的彼此。即使以後踏入了複雜的社會，必須跟著潛規則前進，然而她清楚知道你仍是那個善良，懷抱夢想的女生。縱使她未必能在你奮鬥時幫上一把，但你確信大家是共同努力著，為了那個有你們的未來，相約在終點上再見，分享幸福。

感恩你如家人般無限包容

漫長的歲月裡我們都遇過了很多人，卻沒有一個可以像你般包容與愛護。（IG＠myoliemyolie ）

漫長的歲月裡我們都遇過了很多人，卻沒有一個可以像你般包容與愛護。在不斷碰釘子的過程中，漸漸發現其實大家都只需要你積極熱情的一面，沒有人想要了解你的憂愁，更別說要與你分擔，悲傷時也沒有人會讓你抱著大哭一場。但我卻知道在低潮時，你比我還要痛苦，你總是陪著我一起流淚，呵護著我，不需片字隻語，卻令我知道自己並不是孤單的。

迷惘時慶幸有你一同尋找生命的方向

讓時間見證友誼（VCG）

步入職場後，當初衷與現實愈走愈遠，總感到力不從心，當生活的艱難加諸在現實上，漸漸失去向前的方向感。而你總在我原地踏步時拉我一把，沮喪時給我擁抱，疲倦時給我鼓勵。每天演繹著自己的人生，難免把所有事都主觀地以「我」為出發點，忘記了與他人溝通的樂趣，與你久違的對話令我把世界看得更清楚了一點，從交流中啟發了有趣的想法，一點一點把我帶回正確的方向。

也就是曾共過患難，見識過最真誠也最潦倒的一面，成就了現在的自己，就讓我們一起以赤子之心去征服世界。